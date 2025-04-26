¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹¡×¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯µÇ°º×³«ºÅÃæ¡ª4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～28Æü¡Ê·î¡Ë¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×ËÜ¥Þ¥°¥í¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¡ªºä¾å¿ÆÊý¤Ë¤è¤ë¡¢ËÜ¥Þ¥°¥í¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥çー¤â¼Â»Ü¡ª
¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹¡×¥ªー¥×¥ó£±¼þÇ¯µÇ°º×³«ºÅÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒONODERA¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìî»û Í¦»Ê¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹¡×¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥Ï¥ï¥¤½£¥ª¥¢¥ÕÅç¥Û¥Î¥ë¥ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£´·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£´·î28Æü¡Ê·î¡Ë¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î´Ö¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯µÇ°º×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¶äºÂ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ëò¿¡¦Å·¤×¤é¤Ê¤ÉÅÁÅý¤ÎÆüËÜ¿©¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦£³¥«¹ñ22Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯½é¤Î1·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹±Îã¤ÎÅìµþ¡¦Ë½§»Ô¾ì¿·½Õ¥Þ¥°¥í½é¶¥¤ê¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÊìÂÎ¤È¤Ê¤ëONODERA GROUP¤¬¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ç5Ç¯Ï¢Â³6²óÌÜ¡Ê2018Ç¯¡¦2021Ç¯～2025Ç¯¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤òÍî»¥¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â²óÅ¾¼÷»Ê¶ÈÂÖ¤Î¿Íµ¤¤ÏÃø¤·¤¯¡¢ÅÁÅý¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¹ñÆâ³°¤Ë6Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£2021Ç¯10·î¤ËÂè1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ËÜÅ¹¡×¡ÊÅìµþ¡¦É½»²Æ»¡Ë¤¬¥ªー¥×¥ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´°¦¸Ü¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾½é½ÐÅ¹¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¡¦µþÅÔ¤Ë¹ñÆâÂè2¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¥¨¥ê¥¢¤Ë½é½ÐÅ¹¡¢¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¶ÈÂÖ¤Î³¤³°½é¿Ê½ÐÅ¹¤È¤·¤Æ4·î¤Ë¥Ï¥ï¥¤Å¹¡¢11·î¤Ë¥Ò¥åー¥¹¥È¥óÅ¹¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·ÈÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¶Ä®Å¹¡×¡Ê°ñ¾ë¡¦¶Ä®¡Ë¤â¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅ¾¼÷»Ê¶ÈÂÖ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤³¤³°Âè1¹æÅ¹¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹¡×¤¬¡¢4·î¤Ç¥ªー¥×¥ó¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥íー¥«¥ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¡¢Ìµ»ö£±¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡Ö1¼þÇ¯Âç´¶¼Õº×¡×¤ò£´·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～28Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´Ö¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Íµ¤¥Í¥¿¤Î¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×ËÜ¥Þ¥°¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Âç¥È¥í¡¢Ãæ¥È¥í¡¢ÀÖ¿È¤òÈ¾³Û¤Ç¤´Äó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î1¼þÇ¯¤Î°Ù¤ËÆüËÜ¤«¤é¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡¢¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×Åý³çÁíÎÁÍýÄ¹¡¦ºä¾å ¶Ç»Ë¤¬¡¢¼«¤éÅ¹ÊÞ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Æ¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×ËÜ¥Þ¥°¥íºô¼è¤ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥çー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×Åý³çÁíÎÁÍýÄ¹¡¦ºä¾å ¶Ç»Ë¡£À¤³¦3¥«¹ñ22Å¹ÊÞ¤òÁí´Æ½¤¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤¬¡¢³¤³°Âè1¹æÅ¹¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÀ¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¥Ï¥ï¥¤¡£Å¹ÊÞ¤ÏºÇ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥ª¥¢¥ÕÅç¥Û¥Î¥ë¥ë¤ÎÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥íー¥«¥ë¤Î³§ÍÍ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¥°¥ë¥á¥¹¥È¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥ó¥°¥¹¥È¥êー¥È¤ËÎ©ÃÏ¤·¡¢¥ª¥¢¥ÕÅçÁ´ÂÎ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´Ñ¸÷µÒ¤âÆü¾ïÅª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ð¥¹¡ÊThe Bus¡Ë¡×¤ÎÄäÎ±½ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤«¤éÅÌÊâ£±Ê¬·÷Æâ¡¢¤Þ¤¿¥ï¥¤¥¥¥¨¥ê¥¢¤«¤é¼Ö¤Ç¤âÌó10Ê¬¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞÆâÁõ¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÇÈ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É»ÅÎ©¤Æ¤ÎÅ·°æ¤Ë¡¢½¸µûÅô¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¾ÈÌÀ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Îº°ÊË¤Î³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÊÉÌÌ¤Ê¤É¤¬¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
âÁ¤·¤¤À¤³¦Åª¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹¡×¡£¥íー¥«¥ë¤ÎÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤Ó¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÅ¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹¡×¥ªー¥×¥ó£±¼þÇ¯µÇ°º×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯·î£´·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î28Æü¡Ê·î¡Ë
£±.4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～28Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Âç¿Íµ¤¥Í¥¿¤Î¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×ËÜ¥Þ¥°¥íÀÖ¿È¡¢¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×ËÜ¥Þ¥°¥íÃæ¥È¥í¡¢¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×ËÜ¥Þ¥°¥íÂç¥È¥í¤òÈ¾³Û¤Ç¤´Äó¶¡¡ª
£².¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×ËÜ¥Þ¥°¥íºô¼è¤ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥çー¤ò¡¢´ü´ÖÃæ2²ó¼Â»Ü¡ª
¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×Åý³çÎÁÍýÄ¹¡¦ºä¾å ¶Ç»Ë¤¬ÆüËÜ¤«¤éÍèÅ¹¤·¡¢Å¹ÊÞ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËËÜ¥Þ¥°¥íºô¼è¤ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥çー¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ³«ºÅÆü»þ¡§4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§15～¡¿4·î28Æü¡Ê·î¡Ë18¡§15～
¡¦ ³«ºÅ¾ì½ê¡§¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹¡×¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×ËÜ¥Þ¥°¥íÂç¥È¥í
¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×ËÜ¥Þ¥°¥í
¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×ËÜ¥Þ¥°¥íÀÖ¿È
¡Úò¿¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
¢£ËÜ³ÊÅª¤Ê¹¾¸ÍÁ°ò¿¤òÄó¶¡
ËÜÊª¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤ò¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤ò£±´Ó¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Á¯ÅÙÈ´·²¤Î¿·Á¯¤Ê¥Í¥¿¤È¿¦¿Í¤Îµ»¤Ë¤è¤ê¡¢£±´Ó£±´Ó¤¬¶Ë¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£¥Þ¥°¥í¤ÏÀè¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ë½§Ãç²·¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í¤ò»ÈÍÑ¡£¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ÁíËÜÅ¹¡×Åý³çÁíÎÁÍýÄ¹¡¦ºä¾å ¶Ç»Ë¤Ë¤è¤ëÅ°Äì´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö¤Î»Å»ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¹¾¸ÍÁ°ò¿¤ò¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹¡×¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£¿Íµ¤¤Î£´ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
ÃÏ¸µ¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤Å¹¤Î¤ß¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥¯¥ì¥½¥ó¥µ¥é¥À¡¡¡Ê¡ð7.00¡Ë
¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥·¥å¥ê¥ó¥×°®¤ê(¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É²Ä«ºÎ¤ì¥·¥å¥ê¥ó¥×»ÈÍÑ)¡¡¡Ê¡ð10.00¡Ë
¡¦¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ó¥É¥íー¥ë¡¡¡Ê¡ð10.00¡Ë
¡¦¹õÅü¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¡Ê¡ð5.00¡Ë
¡Ú¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹¡×¡Û
¡ÔÅ¹ÊÞÌ¾¾Î¡Õ
²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹
Kaiten Sushi Ginza Onodera HAWAII
¡Ô½»½ê¡Õ
2700 S King St,Honolulu HI 96826
¡Ô±Ä¶È»þ´Ö¡Õ
11:00-22:30
¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹21:00 ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー21:30¡Ë
¡ÔÄêµÙÆü¡Õ
ÉÔÄêµÙ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¤ß¡Ë
¡ÔÀÊ¿ô¡Õ
84ÀÊ
¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー18ÀÊ¡¿£¶¿Í³Ý¤±¥Æー¥Ö¥ëÀÊ11¥«½ê¡Ë
¡ÔÏ¢ÍíÀè¡Õ
TEL︓+1 (808)691-9020
URL¡§https://www.sushionodera.com/kaiten-sushi-hawaii
¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ï¥ï¥¤Å¹¡×Æâ´Ñ
¡Ú¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡¡ËÜÅ¹¡×¡Û
¡ÔÅ¹ÊÞÌ¾¾Î¡Õ
²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤éËÜÅ¹
Kaiten Sushi Ginza Onodera HONTEN
¡Ô½»½ê¡Õ
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-1-6
¥¤¥ë¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥£ー¥ÎÉ½»²Æ»1³¬
¡Ô±Ä¶È»þ´Ö¡Õ
10:30～22:30¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹21:30¡¢L.O.22:00¡Ë
¡ÔÄêµÙÆü¡Õ
ÉÔÄêµÙ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¤ß¡Ë
¡ÔÀÊ¿ô¡Õ
59ÀÊ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー31ÀÊ¡¿4Ì¾³Ý¤±¥Æー¥Ö¥ëÀÊ£´¥«½ê¡¿£¶¿ÍÍÑ¸Ä¼¼£²¥«½ê¡Ë
¡ÔÏ¢ÍíÀè¡Õ
TEL¡§050-3085-1700
URL¡§https://onodera-group.com/kaitensushi-ginza/(https://onodera-group.com/kaitensushi-ginza/)
¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡¡ËÜÅ¹¡×Æâ´Ñ
¡Ú¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é µþÅÔÅ¹¡×¡Û
¡ÔÅ¹ÊÞÌ¾¾Î¡Õ
²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é µþÅÔÅ¹
Kaiten Sushi Ginza Onodera KYOTO
¡Ô½»½ê¡Õ
µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è½çÉ÷Ä®305 »Í¾ò²Ï¸¶Ä®¥Ó¥ë1³¬
¡Ô±Ä¶È»þ´Ö¡Õ
11:30～22:30¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹21:30¡¢L.O.22:00¡Ë
¡ÔÄêµÙÆü¡Õ
ÉÔÄêµÙ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¤ß¡Ë
¡ÔÀÊ¿ô¡Õ
52ÀÊ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー36ÀÊ¡¿4¿ÍÍÑ¸Ä¼¼£±¥«½ê¡¿£¶¿ÍÍÑ¸Ä¼¼£²¥«½ê¡Ë
¡ÔÏ¢ÍíÀè¡Õ
TEL¡§050-3184-3842¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡¡ËÜÅ¹¡×
URL¡§https://onodera-group.com/kaitensushi-kyoto/(https://onodera-group.com/kaitensushi-kyoto/)
¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é µþÅÔÅ¹¡×Æâ´Ñ
¡Ú¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ÂçºåÅ¹¡×¡Û
¡ÔÅ¹ÊÞÌ¾¾Î¡Õ
²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ÂçºåÅ¹
Kaiten Sushi Ginza Onodera OSAKA
¡Ô½»½ê¡Õ
ÂçºåÉÜÀ¾¿´ºØ¶¶2-1-3¸æÆ²¶Ú¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ó¥ëB1³¬
¡Ô±Ä¶È»þ´Ö¡Õ
10:30～22:30¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹21:30¡¢L.O22:00¡Ë
¡ÔÄêµÙÆü¡Õ¡¡
ÉÔÄêµÙ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¤ß¡Ë
¡ÔÀÊ¿ô¡Õ
69ÀÊ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー31ÀÊ¡¿4¿Í³Ý¤±¥Æー¥Ö¥ë£µ¥«½ê¡¿
£¶¿ÍÍÑ¸Ä¼¼£³¥«½ê¡Ë
¡ÔÏ¢ÍíÀè¡Õ
TEL¡§06-6575-7740
URL¡§https://onodera-group.com/kaitensushi-osaka/(https://onodera-group.com/kaitensushi-osaka/)
¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ÂçºåÅ¹¡×Æâ´Ñ
¡Ú¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ò¥åー¥¹¥È¥óÅ¹¡×¡Û
¡ÔÅ¹ÊÞÌ¾¾Î¡Õ
²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ò¥åー¥¹¥È¥óÅ¹
Kaiten Sushi Ginza Onodera HOUSTON
¡Ô½»½ê¡Õ
12270 Westheimer Rd. Suite100
Houston,TX 77077
¡Ô±Ä¶È»þ´Ö¡Õ
11:00～22:00
¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹ 21:00 L.O.21:30¡Ë
¡ÔÄêµÙÆü¡Õ
ÉÔÄêµÙ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¤ß¡Ë
¡ÔÀÊ¿ô¡Õ
83 ÀÊ
¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー19 ÀÊ¡¿¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー5 ÀÊ¡¿
4 Ì¾³Ý¤±¥Æー¥Ö¥ëÀÊ£´¥«½ê¡¿£¶Ì¾³Ý¤±¥Æー¥Ö¥ëÀÊ£¶¥«½ê¡¿£¶Ì¾ÍÑ¸Ä¼¼£±¥«½ê¡Ë
¡ÔÏ¢ÍíÀè¡Õ
TEL¡§+1(469)369-5410
URL¡§https://www.sushionodera.com/
¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¥Ò¥åー¥¹¥È¥óÅ¹¡×Æâ´Ñ
¡Ú¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¶Ä®Å¹¡×¡Û
¡ÔÅ¹ÊÞÌ¾¾Î¡Õ
²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¶Ä®Å¹
Kaiten Sushi Ginza Onodera SAKAIMACHI
¡Ô½»½ê¡Õ
°ñ¾ë¸©±îÅç·´¶Ä®Âç»úÄ¹°æ¸Í 269ÈÖÃÏ£±
¡Ô±Ä¶È»þ´Ö¡Õ
11:00～21:00
¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹ 20:00¡¢ L.O.20:30¡Ë
¡ÔÄêµÙÆü¡Õ
ÉÔÄêµÙ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¤ß¡Ë
¡ÔÀÊ¿ô¡Õ
75ÀÊ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿ー21ÀÊ¡¿4Ì¾³Ý¤±¥Æー¥Ö¥ëÀÊ9¥«½ê¡¿£¶Ì¾³Ý¤±¥Æー¥Ö¥ëÀÊ3¥«½ê¡¿16Ì¾ÍÑ¸Ä¼¼£±¥«½ê¡Ë
¡ÔÏ¢ÍíÀè¡Õ
TEL︓0280-33-6662
URL¡§https://onodera-group.com/kaitensushi-sakaimachi/(https://onodera-group.com/kaitensushi-sakaimachi/)
¡Ö²öÅ¾ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¶Ä®Å¹¡×Æâ´Ñ
¡Ú¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×±¿±Ä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒONODERA¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ONODERA¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤Ï¡¢¡Ö¶äºÂ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ò¿¡¦Å·¤×¤é¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅý¤ÎÆüËÜ¿©¤òÀ¤³¦¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï£³¥«¹ñ22Å¹ÊÞ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡ÖËÜÊª¡×¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀº¿Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ½êºßÃÏ¡§¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1ÃúÌÜ1ÈÖ3¹æ Âç¼ê¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë19³¬
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Ìî»û Í¦»Ê
- URL¡§https://onodera-group.com/(https://onodera-group.com/) ¡¡¡¡
¡ÚONODERA GROUP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ONODERA GROUP ¤ÏÁ´¹ñ3,000 ¥ö½ê°Ê¾å¤Ç¿©»öÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒLEOC ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥ê¥½ー¥¹¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¢¥Õ¥¡ー¥Þ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ó¤È´¶Æ°¤ò¡×¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤ËÀ®Ä¹¤È¹¬Ê¡¤ò¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤ò¡×¤È¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÂåÉ½¼Ô¡§¥°¥ëー¥×ÂåÉ½CEO¡¡¾®Ìî»û Íµ»Ê
- URL¡§https://www.onodera-group.jp/