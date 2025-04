カプコンのアパレルブランド「AND CHIPS」の新コレクションが5月30日（金）より販売開始！

株式会社カプコン

様々なデザイナーとのコラボレーションによって、カプコンのIPを新たな解釈で再構築したファッションアイテムを展開する「AND CHIPS(アンドチップス)」から、カプコン直営店舗である「カプコンストア」などを中心に、5月30日(金)より新コレクションを展開いたします。

■商品情報

新コレクションの第1弾では「モンスターハンターワイルズ」を題材に、「アウトドア」をテーマとして様々な商品を展開予定です。本コレクションのモデルには、ファッションモデルとして活躍する楓さんを起用しています。(今後の商品情報につきましては順次情報を公開していく予定です。)

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

□「AND CHIPS」ブランド公式ページ

https://www.capcom-games.com/andchips/ja-jp/



□商品情報

1. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU Tシャツ 各1種類

2. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU トートバッグ 各1種類

3. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU サコッシュ 各1種類

4. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU 保冷ペットホルダー 各1種類

5. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU スマホストラップ 各1種類

6. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24&ROKU ダイカットステッカー



販売価格等の詳細情報は後日告知いたします。カプコンストアX公式アカウント・ホームページをご確認ください。



□取扱店舗・発売日

【オンライン】2025年5月30日(金) 12時~ 販売開始予定

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)

https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/



【店頭販売】2025年5月30日(金)

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE&CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)

・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストア アネックス)

・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)

■【MODEL】

楓

Instagram(https://www.instagram.com/kaede_)



生年月日:1996.1.11

出身地 :神奈川県

身長 :168cm



■【DESIGNER】

NIKO24

NEO TOKYO PUNKS|TOP(https://neotokyopunks.com/)

■【DESIGNER】

ROKU

JUNKeeeeS(ジャンキーズ)公式サイト|JUNK FOOD PARTY(https://junkeeees.art/)

■CAPCOM STORE 店舗概要■

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



【オンライン販売】

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)

https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/





※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。



(C)CAPCOM