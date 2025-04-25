カプコンのアパレルブランド「AND CHIPS」の新コレクションが5月30日（金）より販売開始！
様々なデザイナーとのコラボレーションによって、カプコンのIPを新たな解釈で再構築したファッションアイテムを展開する「AND CHIPS（アンドチップス）」から、カプコン直営店舗である「カプコンストア」などを中心に、5月30日（金）より新コレクションを展開いたします。
■商品情報
新コレクションの第1弾では「モンスターハンターワイルズ」を題材に、「アウトドア」をテーマとして様々な商品を展開予定です。本コレクションのモデルには、ファッションモデルとして活躍する楓さんを起用しています。（今後の商品情報につきましては順次情報を公開していく予定です。）
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
□「AND CHIPS」ブランド公式ページ
https://www.capcom-games.com/andchips/ja-jp/
□商品情報
1. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU Tシャツ 各1種類
2. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU トートバッグ 各1種類
3. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU サコッシュ 各1種類
4. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU 保冷ペットホルダー 各1種類
5. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU スマホストラップ 各1種類
6. AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24&ROKU ダイカットステッカー
販売価格等の詳細情報は後日告知いたします。カプコンストアX公式アカウント・ホームページをご確認ください。
□取扱店舗・発売日
【オンライン】2025年5月30日(金) 12時～ 販売開始予定
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/
【店頭販売】2025年5月30日(金)
・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）
・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストア アネックス）
・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ）
■【MODEL】
楓
Instagram(https://www.instagram.com/kaede_)
生年月日：1996.1.11
出身地 ：神奈川県
身長 ：168cm
■【DESIGNER】
NIKO24
NEO TOKYO PUNKS｜TOP(https://neotokyopunks.com/)
■【DESIGNER】
ROKU
JUNKeeeeS（ジャンキーズ）公式サイト｜JUNK FOOD PARTY(https://junkeeees.art/)
■CAPCOM STORE 店舗概要■
・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）
・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストア アネックス）
・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ）
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
【オンライン販売】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。
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