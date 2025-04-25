カプコンのアパレルブランド「AND CHIPS」の新コレクションが5月30日（金）より販売開始！

写真拡大 (全6枚)

株式会社カプコン


様々なデザイナーとのコラボレーションによって、カプコンのIPを新たな解釈で再構築したファッションアイテムを展開する「AND CHIPS（アンドチップス）」から、カプコン直営店舗である「カプコンストア」などを中心に、5月30日（金）より新コレクションを展開いたします。




■商品情報
新コレクションの第1弾では「モンスターハンターワイルズ」を題材に、「アウトドア」をテーマとして様々な商品を展開予定です。本コレクションのモデルには、ファッションモデルとして活躍する楓さんを起用しています。（今後の商品情報につきましては順次情報を公開していく予定です。）




【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。



□「AND CHIPS」ブランド公式ページ
　https://www.capcom-games.com/andchips/ja-jp/

□商品情報
1.　AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU　Tシャツ 各1種類
2.　AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU　トートバッグ 各1種類
3.　AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU　サコッシュ 各1種類
4.　AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU　保冷ペットホルダー 各1種類
5.　AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24/by ROKU　スマホストラップ 各1種類
6.　AND CHIPS MONSTER HUNTER by NIKO24&ROKU　ダイカットステッカー

販売価格等の詳細情報は後日告知いたします。カプコンストアX公式アカウント・ホームページをご確認ください。

□取扱店舗・発売日
　　　【オンライン】2025年5月30日(金) 12時～　販売開始予定
　　　・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
　　　　https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/

　　　【店頭販売】2025年5月30日(金)
　　　・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
　　　・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
　　　・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）
　　　・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストア アネックス）
　　　・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ）



■【MODEL】

Instagram(https://www.instagram.com/kaede_)

生年月日：1996.1.11
出身地　：神奈川県
身長　　：168cm

■【DESIGNER】
NIKO24
NEO TOKYO PUNKS｜TOP(https://neotokyopunks.com/)








■【DESIGNER】
ROKU
JUNKeeeeS（ジャンキーズ）公式サイト｜JUNK FOOD PARTY(https://junkeeees.art/)








■CAPCOM STORE 店舗概要■




・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）
・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストア アネックス）
・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ）
　　https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

【オンライン販売】
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
　　https://online.parco.jp/shop/c/cs025792/


【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。




(C)CAPCOM