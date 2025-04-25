サンリオキャラクター大賞 POP UP STORE × むにゅぐるみパティオがCoCoLo新潟で開催決定！

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株式会社KThingS


さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、CoCoLo新潟 1F 吹き抜け広場「ガタリウム」にて『サンリオキャラクター大賞 POP UP STORE × むにゅぐるみパティオ』を2025年5月1日（木）～2025年5月15日（木）の期間で開催いたします。



一部商品をご紹介！



■リトルツインスターズ キラキラむにゅぐるみマスコット(全2種)　価格：各2,200円(税込)




■マジカルツインコメッツ むにゅぐるみマスコット(全2種)　価格：各2,200円(税込)　




■シナモロール クローバーむにゅぐるみマスコットセット シナモン＆みるく　価格：3,410円(税込)




■パステルカラーヘアバンド　価格：各2,420円(税込)




■ミニクリアポーチ　価格：各1,100円(税込)




■ハローキティ ガーリースタイル トートバッグ(全3種)　価格：各1,980円（税込）




■ポムポムコレクショントレーディングマスコット(全8種)　価格：1,100円(税込)




■クロミ my style アクリルスタンド(全3種)　価格：各880円(税込)




■ミニポーチ(全2種)　価格：各1,320円(税込)




ノベルティ



期間中、イベント会場にてサンリオ商品を税込3,300円以上お買い上げごとにランダムで1枚ノベルティビジュアルカードをプレゼントいたします。A/B/Cの中から好きなグループをお選びいただけます。




サンリオキャラクター大賞 投票方法



サンリオキャラクター大賞 POP UP STORE × むにゅぐるみパティオでは、店頭にてサンリオキャラクター大賞への投票も受付中！


むにゅぐるみパティオ公式ECサイトでも投票が可能ですので、こちらもぜひチェックしてください。


詳細→https://x.gd/EZaYU




サンリオキャラクター大賞 POP UP STORE × むにゅぐるみパティオ情報



【CoCoLo新潟】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/165_1_15383cf76399f78aa758fe4a1ead2fee.jpg ]


<本件に関するお問い合わせ先>



会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）


所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F


事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売