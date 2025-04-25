サンリオキャラクター大賞 POP UP STORE × むにゅぐるみパティオがCoCoLo新潟で開催決定！
さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、CoCoLo新潟 1F 吹き抜け広場「ガタリウム」にて『サンリオキャラクター大賞 POP UP STORE × むにゅぐるみパティオ』を2025年5月1日（木）～2025年5月15日（木）の期間で開催いたします。
一部商品をご紹介！
■リトルツインスターズ キラキラむにゅぐるみマスコット(全2種) 価格：各2,200円(税込)
■マジカルツインコメッツ むにゅぐるみマスコット(全2種) 価格：各2,200円(税込)
■シナモロール クローバーむにゅぐるみマスコットセット シナモン＆みるく 価格：3,410円(税込)
■パステルカラーヘアバンド 価格：各2,420円(税込)
■ミニクリアポーチ 価格：各1,100円(税込)
■ハローキティ ガーリースタイル トートバッグ(全3種) 価格：各1,980円（税込）
■ポムポムコレクショントレーディングマスコット(全8種) 価格：1,100円(税込)
■クロミ my style アクリルスタンド(全3種) 価格：各880円(税込)
■ミニポーチ(全2種) 価格：各1,320円(税込)
ノベルティ
期間中、イベント会場にてサンリオ商品を税込3,300円以上お買い上げごとにランダムで1枚ノベルティビジュアルカードをプレゼントいたします。A/B/Cの中から好きなグループをお選びいただけます。
サンリオキャラクター大賞 投票方法
サンリオキャラクター大賞 POP UP STORE × むにゅぐるみパティオでは、店頭にてサンリオキャラクター大賞への投票も受付中！
むにゅぐるみパティオ公式ECサイトでも投票が可能ですので、こちらもぜひチェックしてください。
詳細→https://x.gd/EZaYU
サンリオキャラクター大賞 POP UP STORE × むにゅぐるみパティオ情報
【CoCoLo新潟】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/165_1_15383cf76399f78aa758fe4a1ead2fee.jpg ]
<本件に関するお問い合わせ先>
会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）
所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F
事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売