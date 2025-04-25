【北海道・北湯沢温泉／きたゆざわ森のソラニワ】大好評により継続。公式サイトが最安値◆20％オフタイムセールが6月迄延長。
野口観光マネジメント株式会社
大浴場（イメージ）
野口観光マネジメント株式会社（本社：北海道登別市、代表取締役社長：野口和秀）が運営する「きたゆざわ森のソラニワ（北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7／執行役員支配人：猪股貴美恵）では、4月に好評だった宿泊プランを6月まで延長いたしました。
きたゆざわ森のソラニワは2025年でオープンより８周年を迎えます。
ご予約受付期間：～4/30まで
プランはこちら。（移動後、日付を選択） :
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=3ce10c3a78a020866e731404b3e13341&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18821622
アスレチックパーク「ムササビ」イメージ
レストラン（イメージ）
【屋内遊具パーク「アソボーヤ」リニューアル工事のお知らせ】
大浴場（イメージ）
野口観光マネジメント株式会社（本社：北海道登別市、代表取締役社長：野口和秀）が運営する「きたゆざわ森のソラニワ（北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7／執行役員支配人：猪股貴美恵）では、4月に好評だった宿泊プランを6月まで延長いたしました。
＜公式サイトが最安値！通常料金よりなんと20％もオフに！＞
きたゆざわ森のソラニワは2025年でオープンより８周年を迎えます。
いつもご愛顧いただいている皆様に感謝の気持ちを込めて
なんと4～6月のご宿泊が通常料金より20％オフになるタイムセールを開催いたします！
ご予約のチャンスは4/30まで！ぜひこのお得な機会にご家族でソラニワへお越しください！
ご予約受付期間：～4/30まで
ご宿泊対象期間：4/22～6/30
※こちらのプランでは開催中のイベント入場券は付きませんのでご了承ください。
プランはこちら。（移動後、日付を選択） :
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=3ce10c3a78a020866e731404b3e13341&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18821622
アスレチックパーク「ムササビ」イメージ
レストラン（イメージ）
【屋内遊具パーク「アソボーヤ」リニューアル工事のお知らせ】
下記期間はアソボーヤをご利用いただけませんのでご了承ください。
2025年5月7日（水）～2025年7月上旬を予定
※期間中、縮小ではありますが別途お子様用の遊具スペースを設置いたします。
【施設概要】
ホテル名：きたゆざわ森のソラニワ
電話番号：0570-026574（予約受付10:00～17:00）
住所：〒052-0316 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7
アクセス：道央自動車道 伊達ICより車で約30分
客室数：197室
URL：https://www.mori-soraniwa.com/
【会社概要】
野口観光マネジメント株式会社
〒059-0596 北海道登別市登別温泉町203番地1
https://www.noguchi-g.com/