TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÚDoll* -Reinterpretation of Flowering-¡×Âè£´ÏÃ¤¬£´·î£³£°Æü(¿å)ÊüÁ÷¡ª¤¢¤é¤¹¤¸¡¦Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Ó¥Ã¥¯¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈÃÎÅª¶½Ê³·¿¡É²»³Ú¥É¥é¥ÞCD¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡Ø²ÚDoll*¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡ª4·î30ÆüÊüÁ÷Âè4ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ö04¡Ö²Ú¤Ï¸Æ¤ÓÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â´Å¤¯¹á¤ë¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¦Àè¹Ô¥«¥Ã¥È
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²ÚDoll* -Reinterpretation of Flowering-¡×¤Ï4·î30Æü(¿å)22:30¤è¤êÊüÁ÷¡ª
¡ö04¡Ö²Ú¤Ï¸Æ¤ÓÌ¾¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â´Å¤¯¹á¤ë¡×
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
²Ú¤òºé¤«¤»¤¿·°¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ¼¡£
¾Ç¤ê¡¢ÅÊ¤ß¡¢ÉÔ°Â¡¢²×Î©¤Á――ËÜµ¤¤À¤«¤é¤³¤½ËÜ²»¤¬Þú¤à¡£
³«²Ö¤·¤¿¼Ô¡¢¤·¤Ê¤¤¼Ô¡£
Èë¤á¤¿²áµî¤Èº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢Ëä¤Þ¤ê¤«¤±¤¿¹Â¤¬¤Þ¤¿¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£
¶öÁ³¤«¡¢É¬Á³¤«¡£
¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÅÇÏª¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¿·¤¿¤Êé²¤¬¿Ì¤¨¤À¤¹――
µÓËÜ¡§¥¸¥ã¥¤¥í¥Ê¥Ã¥¯¥ë
³¨¥³¥ó¥Æ¡§¹âÅèÍ§Ìé¡ÊTomovies¡Ë¡¢¥¢¥ª¥ä¥Þ¥æ¥ß¥«¡ÊTomovies¡Ë¡¢ÄÍÅÄ¹¯Î´¡ÊTomovies¡Ë¡¢Åç¸Ê¡¢µ×Ëü¤Õ¤¯¤í¤¦
±é½Ð¡§¹âÅèÍ§Ìé(Tomovies)
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¤³¤¦¤Î¤±¤¤¤³
ºî²è´ÆÆÄ¡§Go Eunbitna¡¢Min Ye Won¡¢Bae Jeong A¡¢Song Seok Chan¡¢LEE Ha Neul¡¢Jang Hyung Wan¡£Heo Jeong Hwa¡¢Hong Da Yeong
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
◼️ÊüÁ÷¶É
2025Ç¯4·î9Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË
TOKYO MX¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
TOKYO MX 22:30～
£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡ 23:00～
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¡ 24:00～
KBSµþÅÔ¡¡¡¡24:00～
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¡26:05～
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡ã¸«ÊüÂê¥µ¥¤¥È¡ä
2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë23:00¤«¤é½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
AbemaTV¡¿AnimeFesta¡¿DMM TV¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ËÜÅ¹¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video¡¿FOD¡¿Hulu¡¿J:COM STREAM¡¿Lemino Premium¡¿milplus(¤ß¤ë¥×¥é¥¹)¡¿Prime Video¡¿SPOOX¡¿TELASA¡¿TVer¡¿U-NEXT¡¿¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¤Ò¤«¤êTV¡¿¤Ò¤«¤êTV for docomo
¡ãÅÔÅÙ²Ý¶â¥µ¥¤¥È¡ä
2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë23:00¤«¤é½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
Google TV¡¿Happy!Æ°²è¡¿J:COM STREAM¡¿milplus(¤ß¤ë¥×¥é¥¹)¡¿Prime Video¡¿TELASA¡¿YouTube¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½Äê¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥¤¥óPV
https://www.youtube.com/watch?v=0VyIiOnePrI
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²ÚDoll* -Reinterpretation of Flowering-¡ÙºîÉÊ¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Ó¥Ã¥¯¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈÃÎÅª¶½Ê³·¿¡É²»³Ú¥É¥é¥ÞCD¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡Ø²ÚDoll*¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡ª
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
Are you a thinking reed?
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©
²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤ë¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¡©
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´õË¾¤äÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¿¦¶È¡©¡¡Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë¿Íµ¤¼Ô¡©
º£¤ä¤³¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë
¥¤¥ß¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬°î¤ìÊÖ¤Ã¤¿Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Î´íµ¡¡¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤³¤Ç²æ¤éÅ·Ì¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬
¡Ö²Ú¿Í·Á¡Ê¥Ï¥Ê¥Éー¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¿ÍÂÎ¤Ë¡ÖÆÃ¼ì¤Ê²Ö¤Î¼ï¡×¤òËä¤á¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»
¿Í¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹°åÎÅµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢
¹â¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö´°àú¡×¤Ë¶á¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿Í¹©Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡È¿ÍÂÎ¤Î¶Ë¸Â¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢
¾¯¡¹¿ÈÂÎ¤ò²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸·¤·¤¤¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë
¼«¤é¤Î¡Ö²Ú¡×¤òÆÀ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤äÌÜÅª¡¢³Ð¸ç¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â½ã¿è¤ÊÌ´¤òµá¤á¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿
¤³¤Î»Ä¹ó¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿¼Â¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ø²ÚDoll*¡Ê¥Ï¥Ê¥Éー¥ë¡Ë¡Ù
Èà¤é¤Ï¡Ö¿Í´Ö¡×¤«¡¢¡Ö¿Í·Á¡×¤«¡©
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ø²Ú¿Í·Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¡£
Èà¤é¤Ï³§¡¢°ÅÁ³¤¿¤ë²áµî¤ò¶»¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÈëÌ©¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈà¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼çºÅ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹ç³Ê¤Î¾ò·ï¤Ë¡¢
´°àú¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö³«²Ö¡×¤òÂ¥¤¹¤Ù¤¯
¿ÍÀ¸¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÆÃ¼ì¤Ê¡Ö¼ï¡×¤ò
ÂÎÆâ¤ËËä¤á¹þ¤à¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¡£
µñÈÝ¤¹¤ë¼Ô¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡£
²¿¤òÂå½þ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢É¬¤º¡ØÌ´¡Ù¤ò³ð¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë――
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î³Ð¸ç¤Ï²Ú¤òºé¤«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¾Ò²ð¡Û
¡ÖAnthos¡Ê¥¢¥ó¥È¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¸µ¡¹Å·Ì¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎý½¬À¸¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤È¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÅ·Ì¸ °ì¡Ê¤¢¤Þ¤®¤ê¡¦¤Ï¤¸¤á¡Ë¤¬¼«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ï¡¢¡Ö²Ö¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
²Ú¿Í·Á¡Ê¥Ï¥Ê¥Éー¥ë¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ú¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Û¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é´°Á´¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¡×ÏÈ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¤É¤³¤«Èó¸½¼Â¤Ç¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢¡ÖAnthos¡×¤Ï¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¶á¤¯¡¢¿Æ¶á´¶¤ÎÍ¯¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²»³Ú¤È¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤òÈë¤á¤¿²Î»ì¤ÇÌ¥¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚCAST¡Û
·ë¾ëâÃ¹É¡§»³²¼À¿°ìÏº
±Æ²ÏÎ¿²ï¡§ßÀÌîÂçµ±
ÅôÆ²Íý¿Í¡§°ËÅì·ò¿Í
¥Á¥»¡Ê¾ÍÐÔÀéÀª¡Ë¡§¶ðÅÄ ¹Ò
Ç¡·î ·°¡§ÅÚ´ôÈ»°ì
À¶À¥ÍÛÂÁ¡§ÁýÅÄ½Ó¼ù
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§¤¿¤«¤¿¤Þ¤µ¤Ò¤í
¥·¥êー¥º¹½À®¡§¥¸¥ã¥¤¥í¥Ê¥Ã¥¯¥ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹Ó°æÍüº»
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§»³±ºµ®Ë¡¡ÊA-Real¡Ë
3DCGÀ©ºî¡§¿¼À¥º»ºÈ¡ÊUWAN Pictures¡Ë
¸¶ºî¡¦Å·Ì¸Åý³ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§R/0
À©ºî¡§A-Real
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
https://hanadoll-anime.com/
¡Ú¸ø¼°X¡Û
@hanadoll_anime¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#²ÚDoll¥¢¥Ë¥á¡Ë
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û
(C)HANA-Doll.RF