翔泳社の本がお得なキャンペーンを開催！PDF版電子書籍が50％ポイント還元
株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区⾈町5、社長：臼井かおる）の運営する公式通販サイトSEshopは、2025年4月24日（木）から5月7日（水） まで、PDF版書籍の一部新刊含む1700点以上のタイトルが50%ポイント還元となる「ゴールデンウィーク PDF版書籍50％ポイント還元祭」を開催します。
▼キャンペーン特設ページ
https://www.seshop.com/campaign/point/20250424
SEshopは、IT書・ビジネス書をはじめ、資格書や実用書まで幅広いラインナップを展開する翔泳社の公式通販サイトです。5月7日(水) まで、PDF版の対象書籍を購入すると、本体価格の50％をポイント還元するキャンペーンを開催します。貯まったポイントは1ポイント＝1円として次回のお買い物から使えます。新刊含む1700点以上のタイトルが対象となります。
■注目タイトル
『情報処理教科書 システム監査技術者 2025～2026年版【PDF版】』
販売価格：\4,268（税込）→1,940 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26837
『EC起点の事業変革 博報堂式 ECから始める、これからのマーケティング【PDF版】』
販売価格：\2,200（税込）→1,000 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26826
『絵のうまい人が毎日考えていること ストーリーのある絵を描くためのアイデアノート【PDF版】』
販売価格：\2,860（税込）→1,300 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26842
『実務で役立つ バックアップの教科書 基本の考え方からツール活用・差分管理・世代管理・データ保全・リストア・リカバリー・可用性の確保まで【PDF版】』
販売価格：\2,618（税込）→1,190 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26804
『Excelパワーピボット 第2版 7つのステップでデータ集計・分析を「自動化」する本【PDF版】』
販売価格：\2,838（税込）→1,290 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26800
■キャンペーン概要
ゴールデンウィーク PDF版書籍50％ポイント還元祭
実施期間：2025年4月24日(木) ～5月7日(水)
内容：翔泳社のPDF版電子書籍1700点以上が公式通販サイトSEshopで50％ポイント還元
▼キャンペーン特設ページはこちら
https://www.seshop.com/campaign/point/20250424
翔泳社公式通販サイトSEshopとは
出版社の翔泳社が運営するネットショップ。IT技術書・ビジネス書・資格書・趣味/実用書など幅広いジャンルの書籍を取り揃えています。限定商品PDF版電子書籍も販売。
https://www.seshop.com/