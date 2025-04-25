舞台「文豪とアルケミスト 紡グ者ノ序曲(プレリュード)」 5月3日(土・祝)と5月18日(日)の新作4公演を、ニコニコ生放送にて独占生中継が決定

株式会社ドワンゴ

DMM GAMESが手掛ける大人気ゲーム「文豪とアルケミスト」の舞台化第8弾、舞台「文豪とアルケミスト 紡グ者ノ序曲(プレリュード)」の5月3日(土・祝)と5月18日(日)の新作4公演を、ニコニコ生放送にて独占生中継が決定いたしました。

セット販売チケットは購入特典として、出演キャストによる配信限定の特典映像をお楽しみいただけます。

【ライブ配信情報】

【配信日程】

１.東京公演：5月3日(土・祝) 12:30公演

⇒視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347524609

２.東京公演：5月3日(土・祝) 17:30公演

⇒視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347524610

３.京都公演：5月18日(日) 12:00公演

⇒視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347524612

４.京都公演：5月18日(日) 17:00公演

⇒視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347524613



＜特典映像＞

・特別コメント映像１.：5月4日(日・祝) 18:00～5月17日(土)23:59まで

┗出演キャスト：佐藤永典、櫻井圭登、松井勇歩、林光哲

⇒視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347524615

・特別コメント映像２.：5月19日(月) 18:00～6月1日(日)23:59まで

┗出演キャスト：安里勇哉(TOKYO流星群)、北村健人、原貴和、松村龍之介

⇒視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347524616



【配信チケット価格】

【チケット販売ページ】https://dwango-ticket.jp/project/uBlszsaeyY

・各公演：3,800円(税込)

・東京2公演セット(特別コメント映像１.付き)：7,500円(税込)

・京都2公演セット(特別コメント映像２.付き)：7,500円(税込)

・4公演セット(特別コメント映像１.２.付き)：14,000円(税込)



※別途チケットサービス手数料が、各チケット価格の10%かかります。

※2公演セット、4公演セットのチケットをご購入いただくと特典映像をご視聴いただけます。



【配信チケット販売期間】

・東京公演

┗各公演 / 2公演セット：2025年4月26日(土)12:00～2025年5月17日(土)20:00まで

・京都公演

┗各公演 / 2公演セット：2025年4月26日(土)12:00～2025年6月1日(日)20:00まで

・4公演セット：2025年4月26日(土)12:00～2025年5月17日(土)20:00まで



【タイムシフト視聴期間】

・東京公演

┗各公演 / 2公演セット / 4公演セット：2025年5月17日(土)23:59まで

・京都公演

┗各公演 / 2公演セット / 4公演セット：2025年6月1日(日)23:59まで

・特別コメント映像１.：2025年5月17日(土)23:59まで

・特別コメント映像２.：2025年6月1日(日)23:59まで



※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

【作品情報】舞台「文豪とアルケミスト 紡グ者ノ序曲(プレリュード)」

【日程／会場】

東京公演

2025年5月1日(木)～5月11日(日) IMM THEATER

京都公演

2024年5月17日(土)～5月18日(日) 京都劇場



【出演】

北原白秋：佐藤永典

石川啄木：櫻井圭登

高村光太郎：松井勇歩

久米正雄：安里勇哉（TOKYO流星群）

直木三十五：北村健人

小泉八雲：林光哲

ファウスト：原貴和



青年：松村龍之介

【声の出演】

芥川龍之介：久保田秀敏

夏目漱石：寿里



館長：吉田メタル



【アンサンブル】

町田尚規、山口渓、田中慶、佐藤優次、安久真修、松崎友洸、丸山武蔵、小川蓮



公式HP：http://bunal-butai.com/(http://bunal-butai.com/)

公式X：https://x.com/bunal_butai

(C) 2016 EXNOA LLC / 舞台「文豪とアルケミスト」8製作委員会

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