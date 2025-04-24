【社会福祉法人多摩養育園】様　新規パートナー決定のお知らせ

NPO法人はちきたSC

■法人名/代表者

社会福祉法人多摩養育園 / 理事長 足利正哲

■所在地/連絡先

〒192-0055 東京都八王子市八木町8-11

TEL 042-623-3388

■ホームページ

https://www.tamayouikuen.net/

■業務内容

第1種社会福祉事業

・養護老人ホーム（楢の里・竹の里）

・特別養護老人ホーム（椛の里・桜の里）

・障害者支援施設（精華）

・救護施設（光華）

第2種社会福祉事業

・保育所（光明第一保育園・光明第二保育園・光明第五保育園・光明第六保育園・光明高倉保育園・光明府中南保育園・八王子市立石川保育園）

・こども園（光明第三こども園・光明第四こども園・光明第七こども園・光明第八こども園）

・老人短期入所事業（竹の里・椛の里・桜の里）

・障害福祉サービス事業（精華・生活介護・短期入所事業・輝）

・子育て短期支援事業（光明高倉保育園トワイライト事業）

・一時預かり事業（光明第一保育園・光明第二保育園・光明第三こども園・光明第八こども園・光明高倉保育園）

・地域子育て支援拠点事業（光明第七こども園・光明高倉保育園）

・緊急保育事業（光明第一保育園・光明第三こども園・光明第八こども園）

公益事業

・居宅介護支援事業（桜の里ケアマネジメントセンター）

受託事業

・介護予防推進事業（府中市立介護予防推進センター）

・保育所（八王子市立石川保育園）

・地域包括支援事業（八王子市高齢者あんしん相談センター大横）

収益事業

・御殿山駐車場賃貸借経営