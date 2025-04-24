『ブラウンダスト２』ストーリーカセット17「試練の道」を実装！
株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト２』において、本日2025年4月24日（木）メンテナンス後より、17番目となる新規ストーリーカセット「試練の道(Path of Trials)」を実装します。
ストーリーカセット17「試練の道」のワンシーン
◆ストーリーカセット17「試練の道」
三国同盟（ストーリーカセット16）の締結に成功したものの、アザールに秘宝を奪われてしまいます。アザールを追ったユースティア一行が、アルカノールの復活を阻止すべく、遺跡で「試練の道」に挑む物語が展開されます。
なお、「試練の道」のメインクエストは日本語フルボイスでお楽しみいただけます。
◆シーズンイベント「BLACK NEW MOON（黒い三日月）」 後半
期間：2025年4月24日(木)メンテナンス後～5月8日(木)メンテナンス前
期間限定で公開されるシーズンイベント「BLACK NEW MOON」の後半が公開されます。
◆コスチュームピックアップ など
期間：2025年4月24日(木)メンテナンス後～5月8日(木)メンテナンスまで
コスチューム「使徒 モルフェア」、「砂漠の棘 ルヴィア」と各専用装備がピックアップに登場します。
このほか、ギルドレイドランキングの表示変更、巨大魔物深淵の月影ターニャの狩猟準備期間オープンなどを行います。
使徒 モルフェア
使徒 モルフェア
砂漠の棘 ルヴィア
砂漠の棘 ルヴィア
◆ブラウンダスト2 GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)
◆ブラウンダスト2 AppStore (https://apps.apple.com/jp/app/browndust2-adventure-rpg/id6450099588)
https://apps.apple.com/jp/app/browndust2-adventure-rpg/id6450099588
＜『ブラウンダスト２』公式サイト＞(https://www.browndust2.com)
https://www.browndust2.com
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