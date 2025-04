『ブラウンダスト２』ストーリーカセット17「試練の道」を実装！

株式会社ゲームオン

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト2』において、本日2025年4月24日(木)メンテナンス後より、17番目となる新規ストーリーカセット「試練の道(Path of Trials)」を実装します。

ストーリーカセット17「試練の道」のワンシーン



◆ストーリーカセット17「試練の道」

三国同盟(ストーリーカセット16)の締結に成功したものの、アザールに秘宝を奪われてしまいます。アザールを追ったユースティア一行が、アルカノールの復活を阻止すべく、遺跡で「試練の道」に挑む物語が展開されます。

なお、「試練の道」のメインクエストは日本語フルボイスでお楽しみいただけます。

◆シーズンイベント「BLACK NEW MOON(黒い三日月)」 後半

期間:2025年4月24日(木)メンテナンス後~5月8日(木)メンテナンス前

期間限定で公開されるシーズンイベント「BLACK NEW MOON」の後半が公開されます。

◆コスチュームピックアップ など

期間:2025年4月24日(木)メンテナンス後~5月8日(木)メンテナンスまで

コスチューム「使徒 モルフェア」、「砂漠の棘 ルヴィア」と各専用装備がピックアップに登場します。

このほか、ギルドレイドランキングの表示変更、巨大魔物深淵の月影ターニャの狩猟準備期間オープンなどを行います。

使徒 モルフェア使徒 モルフェア砂漠の棘 ルヴィア砂漠の棘 ルヴィア

◆ブラウンダスト2 GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)

◆ブラウンダスト2 AppStore (https://apps.apple.com/jp/app/browndust2-adventure-rpg/id6450099588)

<『ブラウンダスト2』公式サイト>(https://www.browndust2.com)

<『ブラウンダスト2』 日本向け公式X(旧Twitter)>

@BROWNDUST2_JP

●『ブラウンダスト2』 コピーライト表記

(C) NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.