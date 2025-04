株式会社ホリ から テーブルモード専用 ポータブルUSBハブスタンド 2ポートが新登場【Nintendo Switch(TM) 2 任天堂正式ライセンス商品】

株式会社ホリ

・任天堂製品との適合性が確認された、正式ライセンス商品です。

■ACアダプターを接続して、充電しながらゲームをプレイできる

本品にNintendo Switch(TM) 2 ACアダプター[NGN-01(JP)]を接続することで、

充電しながらテーブルモードで遊ぶことができます。

長時間のゲームプレイでも安心です。

■折りたたみ式でコンパクト

スリムな折りたたみ式で、かばんやポーチに入れてもかさばらず、楽に持ち運ぶことができます。

製品名:テーブルモード専用 ポータブルUSBハブスタンド 2ポート for Nintendo Switch(TM) 2

販売価格:3,980円(税込)

発売日: 2025年6月発売予定

品番: NSX-002

JANコード:4961818039049

製品ページ:https://hori.jp/products/nsx/nsx-002/

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5WXFK6C

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/horistore-r/nsx-002/

ホリストア:https://horistore.com/shop/g/gNSX-002/

【製品仕様】

・外形寸法:(幅)約7.15cm × (奥行)約3.2cm × (高さ)約9.2cm

・質量:約80g

・接続方式:ACアダプター[NGN-01(JP)]接続

【対応機種】

Nintendo Switch(TM) 2

【ご注意・その他】

本品にNintendo Switch(TM) 2 本体やその他の周辺機器は付属しておりません。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。

写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。

HDMIはHDMI Licensing LLCの登録商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。

(C) Nintendo

(C) HORI CO., LTD.