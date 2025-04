株式会社ホリ から ホリパッド TURBO が新登場【Nintendo Switch(TM) 2 任天堂正式ライセンス商品】

株式会社ホリ

・任天堂製品との適合性が確認された、正式ライセンス商品です。

■連射 / 連射ホールド機能

Aボタンなどに設定可能で、ボタンを長押ししている間、

連射する連射機能とボタンを押し続けなくても自動で連射できる連射ホールド機能を搭載。

3段階に連射速度を切り替えできます。(5・10・20回 / 秒)

■アサイン(ボタン割り当て)機能

ボタンの機能を自分好みに変更することが可能。

■背面ボタン搭載

自分好みのボタン機能を割り当てることができ、ゲーム中の複雑な操作をサポート。

■高耐久のスティック&ボタン

長くご使用いただくために、ボタンとL / Rスティックに耐久性が優れた部品を採用しています。

(※ 当社比)

■スティックのデッドゾーン調整

Lスティック、Rスティックのデッドゾーン(スティックを倒しても反応しない範囲)を3段階で調整することができます。

製品名:ホリパッド TURBO for Nintendo Switch(TM) 2 , Windows PC ブラック

ホリパッド TURBO for Nintendo Switch(TM) 2 , Windows PC ネイビー

ホリパッド TURBO for Nintendo Switch(TM) 2 , Windows PC ホワイト

ホリパッド TURBO for Nintendo Switch(TM) 2 , Windows PC ライムイエロー

販売価格:4,480円(税込)

発売日: 2025年6月発売予定

品番:NSX-005(ブラック)

NSX-064(ネイビー)

NSX-065(ホワイト)

NSX-066(ライムイエロー)

JANコード:4961818039315(ブラック)

4961818041134(ネイビー)

4961818041141(ホワイト)

4961818041158(ライムイエロー)

製品ページ:https://hori.jp/products/nsx/nsx-005/

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0F581P4N7(ブラック)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F53RY6ZP(ネイビー)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F53PZ6MP(ホワイト)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F53QSL3B(ライムイエロー)

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/horistore-r/nsx-005/

ホリストア:https://horistore.com/shop/g/gNSX-005/(ブラック)

https://horistore.com/shop/g/gNSX-064/(ネイビー)

https://horistore.com/shop/g/gNSX-065/(ホワイト)

https://horistore.com/shop/g/gNSX-066/(ライムイエロー)

【製品仕様】

・外形寸法:(幅)約15.5cm × (奥行)約6.3cm × (高さ)約11cm

・質量:約246g(ケーブルを含む)

・ケーブル長:約3m

・接続方式:USB Type-A 接続

【対応機種】

Nintendo Switch(TM) 2

Nintendo Switch(TM)

Nintendo Switch(TM) (有機ELモデル)

PC

対応OS:Windows 10 / 11

必要環境:USB Type-A 端子

入力方式:XInput

※ 本品はXInput対応のゲームのみ対応しています。 DirectInput対応のゲームには対応しておりません。

【ご注意・その他】

本品はワイヤレスコントローラーではありません。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

写真と本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。

(C) Nintendo

(C) HORI CO., LTD.