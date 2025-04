“ミクロビーズ”と“新解釈パール”で差がつくオリビア・バートンの春アクセ

株式会社ビヨンクールOLIVIA BURTON - Modern Classics

株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)は、英国・ロンドン発のライフスタイルブランド「オリビア・バートン(OLIVIA BURTON)」の日本総輸入代理店として、クラシックな佇まいに繊細なニュアンスを添えた新作アクセサリーコレクション「Modern Classics(モダン・クラシックス)」を、2025年4月26日(土)より発売いたします。

今回登場するのは、ミクロサイズのビーズがアクセントになった「AMITY(アミティ)」と、パールにひとさじの遊び心を加えた「PEARLS & BEADS(パールズ&ビーズ)」の2シリーズ。

AMITYPEARLS & BEADS

ネックレス・ブレスレット・ピアスの各アイテムを取り揃え、それぞれAMITYは3色展開(シルバー/ゴールド/ローズゴールド)、PEARLS & BEADSは2色展開(シルバー/ゴールド)でご用意。

さらに発売日より、アクセサリーをご購入のお客様に数量限定ノベルティ「ジェリーポーチ」をプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

MODERN CLASSICS - AMITY

きらめくミクロビーズ×重なり合うリング。上品さが進化した“愛されデザイン”

MODERN CLASSICS - AMITY

人気のインターリンクモチーフ(重なり合うリング)をベースに、極小のキャビア状ビーズを細部にあしらい、より繊細でリッチな印象に仕上げた「AMITY」。ネックレスとブレスレットには、ビーズが連なるチェーンを使用。動くたびにきらめくこのチェーンが、肌の上で上品に光を集めます。ピアスは、フープの華やかさとスタッドタイプの手軽さを両立。オンオフ問わず活躍します。

《カラー展開》シルバー/ゴールド/ローズゴールド

\12,100 (in tax)\15,400 (in tax)\15,400 (in tax)\11,000 (in tax)\12,100 (in tax)\12,100 (in tax)\9,900 (in tax)\11,000 (in tax)\11,000 (in tax)MODERN CLASSICS - AMITY

《ネックレス》 ステンレススチール、トップ高さ12×12mm、全長:457.2mm

《ブレスレット》 ステンレススチール、トップ高さ12×12mm、全長180mm、内周160mm

《ピアス》 ステンレススチール、高さ14mm、幅23.4mm

MODERN CLASSICS - PEARLS & BEADS

パールなのに軽やか。意外性が魅力のモダンアクセサリー

MODERN CLASSICS - PEARLS & BEADS

クラシックなパールを、ビーズやシルクコードでラフにアレンジ。かしこまりすぎない、今っぽさと品の良さが共存するコレクションです。ネックレスは、グラデーションのパールがスリムなチェーンに並ぶデザイン。ブレスレットは、2連のストランドが手元に立体感をプラスします。注目はピアス。縦長

のフープの内側にフェイクパールを添えた、遊び心あるデザインです。

《カラー展開》シルバー/ゴールド

\14,300 (in tax)\15,400 (in tax)\11,000 (in tax)\14,300 (in tax)\11,000 (in tax)\12,100 (in tax)

《ネックレス》 ステンレススチール/ホワイトガラスパール、全長:457.2mm

《ブレスレット》 ステンレススチール/ホワイトガラスパール、全長:180mm、内周:160mm

《ピアス》 ステンレススチール/ホワイトガラスパール、 高さ17.5mm、幅28.5mm

Gift With Purchase

数量限定ノベルティ

発売日より、アクセサリーをご購入いただいた方全員に、オリビア・バートン特製のジェリーポーチをプレゼントいたします。※数量限定のため、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

新作アクセサリー&ウォッチコレクションは、2025年4月26日(土)より、オリビア・バートン取扱店舗および日本公式オンラインストアにて発売スタート。

この春の装いに、さりげない“ひねり”と、ときめきを添えてみてください。





▼商品に関するお客様お問い合わせ先

H°M’S” Watch Store 横浜ジョイナス店

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス3F

045-620-7525