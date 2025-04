AIで消費者調査を高度化｜30秒の出力で業務工数を大幅削減

株式会社atarayo

AIとデータを活用したマーケティング支援サービスを展開する、株式会社atarayo(本社:東京都港区、代表取締役社長:加藤丈峰)は、組織全体でAIの力を最大限に活かしていく、AIネイティブな企業を目指しています。そのため、自社内の業務プロセスにおいても積極的なAI活用を進めています。

その取り組みの一環として、マーケターの業務に不可欠な「消費者調査」をAIによって高度化。1回30秒の調査で、調査範囲と調査試行回数の大幅な増加を実現しました。本稿では、その具体的な事例をご紹介いたします。

AIによる消費者調査の効果

AIによる消費者調査のプロセス

- マーケティング戦略立案の精度向上AIが膨大な情報を分析し、高精度な消費者インサイトを導出。これにより効果的なマーケティング戦略立案が可能。- 調査範囲と調査試行回数の大幅増加わずか約30秒で必要な情報を出力できるため、調査範囲と調査試行回数を大幅に増加。- 情報集約と迅速な共有調査結果は、Notionアプリのページに自動的に集約され、リアルタイムでの共有、迅速な意思決定が可能。マーケティングへのAI活用について相談 :https://atarayo.co.jp/contact/

調査対象サービスカテゴリの特定

調査したいサービスの名前、URLを入力し、そのサービスが属するカテゴリを洗い出します。

製品カテゴリ、利用シーンなど複数のカテゴリが出力されるため、「サービスにどのような文脈が存在するのか」を確認することが可能です。

サービスのカテゴリを特定し、調査の方向性を設定することで精度の高い結果につながります。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jCmqAFnOrKU ]

競合サービス抽出と顧客像の分析

競合サービス各社の情報と顧客像を出力。AIならではの客観的かつ多角的な視点からサービスと顧客像を捉えます。

さらに、それらの顧客像を統合し、サービスカテゴリの主要な顧客像を抽出。詳細な顧客像が生成されるため、具体的で深い消費者インサイトを得ることができます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5f2s53odAAc ]

サービスカテゴリのPoints of Xを出力

Points of Xとは以下の3つを指します。

- サービスが選ばれるために満たすべき最低条件(Points of Parity)- サービスカテゴリにおける差別化要素(Points of Difference)- サービスカテゴリにおいて消費者に選ばれなくなる理由(Points of Failure)

想定される顧客の視点でサービスの強み・弱みを理解し、効果的なマーケティング戦略立案につなげます。

消費者調査における課題

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=SmyvEmRtdxk ]- 膨大な情報の収集、分析にともなう1ヶ月以上の工数と調査費用- 調査内容への客観性の担保- マーケターの経験や知識への属人性

マーケティング戦略の策定において、消費者のニーズや市場動向の把握は極めて重要です。しかし、膨大な情報の収集、分析には、1ヶ月以上の工数と調査費用が必要となり、マーケターにとって相応の時間と費用がかかるものでした。

また、消費者調査を実施する際には、「どのような視点で競合サービスを洗い出すべきか」「想定される消費者はどのような人物像か」といった、客観的な視点が求められます。これらの判断は、マーケターの経験や知識に依存する部分も大きく、偏りや見落としが生じる可能性がありました。

これらの課題を解決するため、atarayoはAI技術を積極的に導入。「消費者調査」のAI化に着手し、調査プロセスを再構築しました。

今後の展望

株式会社atarayoは、AIとデータを活用したマーケティング支援サービスを展開。また、自社業務へのAI積極活用を通じてAIネイティブな企業を目指しております。

今回の取り組みにより、クライアント様へのご支援のさらなる品質向上につなげてまいります。また、AIによる継続的な業務効率化を図ることで、社員がより戦略的な業務に集中できる環境づくりを目指します。

今後も、atarayoの知見と最先端のAI技術を活かし、新たなマーケティングソリューションの開発を通じて、お客様の課題解決・企業の成長に貢献してまいります。

■株式会社atarayo

株式会社atarayoは、企業のDX(Digital Transformation)・AX(AI Transformation)推進を支援するスタートアップ企業です。戦略設計、マーケティング支援、データ分析・可視化を通じて、効率的な業務運営と企業価値の向上を支援します。「未来の日本経済を牽引し、社会に豊かさと生きがいを」というビジョンを掲げ、持続可能な成長を目指しています。

会社名:株式会社 atarayo(読み:アタラヨ)

所在地:〒108-6028 東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟28階

設立:2022年11月17日

代表名:代表取締役社長 加藤 丈峰

事業内容:AI活用支援、データ活用支援、マーケティング支援、ECサイトMEGA MEAT運営

資本金:1,000,000円

サイトURL:https://atarayo.co.jp/

メールアドレス;support@atarayo.co.jp