フリー株式会社との共同企画、「DX×会計スペシャルパック」4月25日よりサービス提供開始します。

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税理士法人CROSSROAD
https://prtimes.jp/a/?f=d158777-1-de1a7682b4056e0f56f2379ef7da36ee.pdf

会計を推進し業務効率化を支援する税理士法人CROSSROAD（所在地：大阪市中央区北久宝寺町／東京都港区新橋、代表社員：三嶋政美、以下CROSSROAD）は、フリー株式会社（所在地：東京都品川区 、CEO：佐々木大輔）が提供するクラウド会計ソフト「freee」を用いたオリジナルサービスを提供開始します。中小企業の会計業務初心者向けに、「ライトプラン（年間55万円パック）」「スタンダードプラン（年間80万円パック）」の2種類をご用意。ライトプランは、月間100仕訳まで、freee導入はじめの一歩として、スタンダードプランは300仕訳まで、経理業務をfreeeをしっかりと使いこなしたい方に最適なプランです。


本サービスを通して、CROSSROADは経営者の皆さまのお悩み事である業務効率化、人材不足の課題をDX会計で解決し、企業の成長を支援してまいります。



当社担当スタッフ


CROSSROADロゴ




freeeロゴ

【サービス内容について】


A：ライトプラン　50万円パック（税込55万円／年間）｜月間100仕訳まで


　・会計業務に時間をかけたくないスモールビジネス向け。


　・業務内容：税務顧問+記帳支援+決算+法人税・消費税申告　


　・freee導入から初期設定、社内運用サポートまで含み、スピーディな月次化を低コストで実現できます。　


B: スタンダードプラン　80万円パック（税込88万円／年間）｜月間300仕訳まで


　・仕訳数が多めの企業や、freeeをしっかりと使いこなしたい方に最適なプラン。


　・業務内容：税務顧問+記帳支援+決算+法人税・消費税申告


　・freee導入から初期設定、実務の運用支援、日々の記帳やレポート整備までを　一括サポート。


　　会計業務の省力化とスピード経営が現実になります。



＜専用ランディングページ＞https://jc2z5.hp.peraichi.com/cr_freee(https://jc2z5.hp.peraichi.com/cr_freee)



▼フリー株式会社　会社概要


会社名：フリー株式会社


代表者：CEO　佐々木大輔


設立日：2012年7月9日


所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F


https://corp.freee.co.jp/



▼税理士法人CROSSROAD　会社概要　　　　


会社名：税理士法人CROSSROAD


代表者：三嶋政美（公認会計士・税理士）


設立日：平成２８年７月１日


従業員数：８５名（グループ全体）


所在地　・大阪本社　大阪府大阪市中央区北久宝寺町３丁目５番１２号御堂筋本町アーバンビル４階


　　　　・東京支店　東京都港区新橋５丁目８番１１号　新橋エンタービル８階


事業内容：会計・税務、経営支援、相続・事業承継、M&Aアドバイザリーなど


＊中小企業庁M&A支援機関登録企業


https://www.crossroad.or.jp/



代表社員　三嶋政美


■CROSSROADグループとは？


DXとクラウドシステムを活用し、業務効率化とビジネス成長を支援するプロフェッショナル集団。


ミッションは「かかわるひとすべてを幸せに」。



グループ社員／2025年1月


▼グループ法人


＜社会保険労務士法人CROSSROAD＞


代表者：秋野高大(社会保険労務士）


設　立：平成28年7月1日開業


事業内容：人事労務顧問、給与計算、助成金申請、人事労務業務のDX支援


ホームページ：https://www.crossroad-sr.jp/



＜株式会社ZERO ONE＞


代表者：代表取締役CEO　三嶋 政美


　　　　　　取締役COO 橋本 真澄


設　立：令和５年１月６日


事業内容：経理・労務代行および業務改善コンサルティング事業


ホームページ：https://zeroone-bpo.jp



株式会社ZEROONE ロゴ


《プレスリリースについてお問合せ》


CROSSROADグループ　コーポレート推進部　広報担当　安藤


Tel : 06-6210-3401


Mail: soumu@crossroad.or.jp