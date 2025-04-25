フリー株式会社との共同企画、「DX×会計スペシャルパック」4月25日よりサービス提供開始します。
会計を推進し業務効率化を支援する税理士法人CROSSROAD（所在地：大阪市中央区北久宝寺町／東京都港区新橋、代表社員：三嶋政美、以下CROSSROAD）は、フリー株式会社（所在地：東京都品川区 、CEO：佐々木大輔）が提供するクラウド会計ソフト「freee」を用いたオリジナルサービスを提供開始します。中小企業の会計業務初心者向けに、「ライトプラン（年間55万円パック）」「スタンダードプラン（年間80万円パック）」の2種類をご用意。ライトプランは、月間100仕訳まで、freee導入はじめの一歩として、スタンダードプランは300仕訳まで、経理業務をfreeeをしっかりと使いこなしたい方に最適なプランです。
本サービスを通して、CROSSROADは経営者の皆さまのお悩み事である業務効率化、人材不足の課題をDX会計で解決し、企業の成長を支援してまいります。
当社担当スタッフ
CROSSROADロゴ
freeeロゴ
【サービス内容について】
A：ライトプラン 50万円パック（税込55万円／年間）｜月間100仕訳まで
・会計業務に時間をかけたくないスモールビジネス向け。
・業務内容：税務顧問+記帳支援+決算+法人税・消費税申告
・freee導入から初期設定、社内運用サポートまで含み、スピーディな月次化を低コストで実現できます。
B: スタンダードプラン 80万円パック（税込88万円／年間）｜月間300仕訳まで
・仕訳数が多めの企業や、freeeをしっかりと使いこなしたい方に最適なプラン。
・業務内容：税務顧問+記帳支援+決算+法人税・消費税申告
・freee導入から初期設定、実務の運用支援、日々の記帳やレポート整備までを 一括サポート。
会計業務の省力化とスピード経営が現実になります。
＜専用ランディングページ＞https://jc2z5.hp.peraichi.com/cr_freee(https://jc2z5.hp.peraichi.com/cr_freee)
▼フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
▼税理士法人CROSSROAD 会社概要
会社名：税理士法人CROSSROAD
代表者：三嶋政美（公認会計士・税理士）
設立日：平成２８年７月１日
従業員数：８５名（グループ全体）
所在地 ・大阪本社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３丁目５番１２号御堂筋本町アーバンビル４階
・東京支店 東京都港区新橋５丁目８番１１号 新橋エンタービル８階
事業内容：会計・税務、経営支援、相続・事業承継、M&Aアドバイザリーなど
＊中小企業庁M&A支援機関登録企業
https://www.crossroad.or.jp/
代表社員 三嶋政美
■CROSSROADグループとは？
DXとクラウドシステムを活用し、業務効率化とビジネス成長を支援するプロフェッショナル集団。
ミッションは「かかわるひとすべてを幸せに」。
グループ社員／2025年1月
▼グループ法人
＜社会保険労務士法人CROSSROAD＞
代表者：秋野高大(社会保険労務士）
設 立：平成28年7月1日開業
事業内容：人事労務顧問、給与計算、助成金申請、人事労務業務のDX支援
ホームページ：https://www.crossroad-sr.jp/
＜株式会社ZERO ONE＞
代表者：代表取締役CEO 三嶋 政美
取締役COO 橋本 真澄
設 立：令和５年１月６日
事業内容：経理・労務代行および業務改善コンサルティング事業
ホームページ：https://zeroone-bpo.jp
株式会社ZEROONE ロゴ
《プレスリリースについてお問合せ》
CROSSROADグループ コーポレート推進部 広報担当 安藤
Tel : 06-6210-3401
Mail: soumu@crossroad.or.jp