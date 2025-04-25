フリー株式会社との共同企画、「DX×会計スペシャルパック」4月25日よりサービス提供開始します。

税理士法人CROSSROADhttps://prtimes.jp/a/?f=d158777-1-de1a7682b4056e0f56f2379ef7da36ee.pdf

会計を推進し業務効率化を支援する税理士法人CROSSROAD（所在地：大阪市中央区北久宝寺町／東京都港区新橋、代表社員：三嶋政美、以下CROSSROAD）は、フリー株式会社（所在地：東京都品川区 、CEO：佐々木大輔）が提供するクラウド会計ソフト「freee」を用いたオリジナルサービスを提供開始します。中小企業の会計業務初心者向けに、「ライトプラン（年間55万円パック）」「スタンダードプラン（年間80万円パック）」の2種類をご用意。ライトプランは、月間100仕訳まで、freee導入はじめの一歩として、スタンダードプランは300仕訳まで、経理業務をfreeeをしっかりと使いこなしたい方に最適なプランです。

本サービスを通して、CROSSROADは経営者の皆さまのお悩み事である業務効率化、人材不足の課題をDX会計で解決し、企業の成長を支援してまいります。

当社担当スタッフCROSSROADロゴ

freeeロゴ

【サービス内容について】

A：ライトプラン 50万円パック（税込55万円／年間）｜月間100仕訳まで

・会計業務に時間をかけたくないスモールビジネス向け。

・業務内容：税務顧問+記帳支援+決算+法人税・消費税申告

・freee導入から初期設定、社内運用サポートまで含み、スピーディな月次化を低コストで実現できます。

B: スタンダードプラン 80万円パック（税込88万円／年間）｜月間300仕訳まで

・仕訳数が多めの企業や、freeeをしっかりと使いこなしたい方に最適なプラン。

・業務内容：税務顧問+記帳支援+決算+法人税・消費税申告

・freee導入から初期設定、実務の運用支援、日々の記帳やレポート整備までを 一括サポート。

会計業務の省力化とスピード経営が現実になります。

＜専用ランディングページ＞https://jc2z5.hp.peraichi.com/cr_freee(https://jc2z5.hp.peraichi.com/cr_freee)

▼フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

▼税理士法人CROSSROAD 会社概要

会社名：税理士法人CROSSROAD

代表者：三嶋政美（公認会計士・税理士）

設立日：平成２８年７月１日

従業員数：８５名（グループ全体）

所在地 ・大阪本社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３丁目５番１２号御堂筋本町アーバンビル４階

・東京支店 東京都港区新橋５丁目８番１１号 新橋エンタービル８階

事業内容：会計・税務、経営支援、相続・事業承継、M&Aアドバイザリーなど

＊中小企業庁M&A支援機関登録企業

https://www.crossroad.or.jp/

代表社員 三嶋政美

■CROSSROADグループとは？

DXとクラウドシステムを活用し、業務効率化とビジネス成長を支援するプロフェッショナル集団。

ミッションは「かかわるひとすべてを幸せに」。

グループ社員／2025年1月

▼グループ法人

＜社会保険労務士法人CROSSROAD＞

代表者：秋野高大(社会保険労務士）

設 立：平成28年7月1日開業

事業内容：人事労務顧問、給与計算、助成金申請、人事労務業務のDX支援

ホームページ：https://www.crossroad-sr.jp/

＜株式会社ZERO ONE＞

代表者：代表取締役CEO 三嶋 政美

取締役COO 橋本 真澄

設 立：令和５年１月６日

事業内容：経理・労務代行および業務改善コンサルティング事業

ホームページ：https://zeroone-bpo.jp

株式会社ZEROONE ロゴ

《プレスリリースについてお問合せ》

CROSSROADグループ コーポレート推進部 広報担当 安藤

Tel : 06-6210-3401

Mail: soumu@crossroad.or.jp