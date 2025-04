「レーシングミク 2025Ver. POP UP STORE in 22カレ ー」レーシングミクサポーターズ2025による一日店長イベント開催決定！！

株式会社マズル

株式会社マズル(本社:東京都千代田区 代表取締役:近内 裕基)は、5月18日(日)、5月25日(日)の2日間「レーシングミク 2025Ver. POP UP STORE in 22カレ ー」レーシングミクサポーターズ2025 一日店長イベントを開催いたします。

【イベント概要】

レーシングミク 2025Ver. POP UP STORE in 22カレー

\22カレー×グッドスマイルレーシング/

レーシングミクサポーターズ2025 一日店長イベントが開催決定!!

カレー or デザートメニューを1品以上ご注文のお客様には、

レーシングミクサポーターズと間近で会える豪華な撮影会にもご参加いただけます。

皆様のたくさんのご参加お待ちしております!

【開催詳細】

開催地:22カレー

住所:東京都千代田区外神田一丁目11-6 小暮ビル2F

休業日:水曜

日程:各3部制

1.5月18日(日)

2.5月25日(日)

※上記日程は「Live Pocket」にて先着順での受付となります。

ご予約がないお客様も、当日お席に余裕がある場合に限りご参加いただけますが、満席の際はご案内いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※最新の空き状況につきましては、22カレー公式X(https://x.com/22Curry_shop)にて随時ご案内いたします。

【ご予約方法】

4月25日(金)17:00より、Live Pocketにて先着予約受付を開始いたします。

ご予約はこちらから⇒https://t.livepocket.jp/e/eq3fk

【ゲスト】

■5月18日(日)

荒井つかさ さん(@22tuttu)

礼奈 さん(@017_rei7)

■5月25日(日)

松原杏佳 さん(@kyoka_kyoro)

朝野姫羅 さん(@eyes_asanokira)

コントローラー:宮越愛恵 さん(@manae_miyakoshi)

イベント特設ページ:https://www.muzzle.co.jp/hatsune-miku/20250502_22curry/

22カレー公式X:https://x.com/22Curry_shop

(C) 望月けい / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro directed by コヤマシゲト