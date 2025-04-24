【雪駄×スニーカー「unda-雲駄-」】兎珈琲 × goyemon 店舗限定のコラボレーションモデル発売
4/26(土)、兎珈琲 × goyemonコラボレーションモデルの「unda-雲駄-」を発売します。
「兎珈琲」のイメージカラーであるネイビーにロゴ刺繍をあしらったモデル。
天板にナイロン100%の糸で編み込まれた高耐久生地を使用し、鼻緒にはUltrasuede(R)︎を採用。
「兎珈琲」らしい和の印象を継承しつつ、オールエアー搭載のソールによるストリートの印象をミックスしたデザインに仕上がっています。
「兎珈琲」店頭限定販売となりますので、ぜひお立ち寄りください。
【商品スペック】
Color：NAVY
Size : S(23.5cm～25.0cm) M(25.5cm~27.0cm) L(27.5cm~29.0cm) XL(29.5-31.0cm)
Weight(one foot)：S(310g) M(330g) L(350g) XL(365g)
Upper：nylon / polyester / polyurethane
Sole：synthetic resin / synthetic sole
Price：35,200- (tax in)
【発売日】
2025年4月26日(土)
【販売先】
京都 兎珈琲
太宰府 兎珈琲
伊勢 兎珈琲
兎珈琲
ファッションブランド「VANQUISH」や「#FR2」を手がける株式会社せーの 代表取締役社長・石川 涼氏がプロデュースするカフェ。現在、京都/太宰府/伊勢にて3店舗展開中。
Instagram
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goyemon
2018年に大西藍と武内賢太によって結成されたプロダクトデザインチーム。
日本の伝統文化にフォーカスし、「日本の伝統や魅力ある製品を、若い世代や世界の方々に知ってもらいたい。」そんな想いから活動をスタート。
「日本の伝統×最新技術」を融合させた商品を創りだすことで、現代の生活にフィットした、伝統を身近に感じられる商品を展開しています。
Web https://www.goyemon.tokyo
Instagram https://www.instagram.com/goyemon_japan/?hl=ja