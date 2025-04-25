【総額10万ポイントプレゼント】BL意識調査アンケート回答で、総額10万円相当のポイントが当たる！！BL電子書籍を存分に堪能するチャンスをお見逃しなく！

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株式会社二見書房
総額10万ポイントプレゼント！BL意識調査アンケート

総額10万ポイントプレゼント！BL意識調査アンケート／La Roseraie（ラ・ロズレ）

BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)では、2025年4月25日より、BL意識調査アンケートを募集中です。



期間中、アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、ラ・ロズレで使用できるポイント50,000ptを2名様に、総額10万ポイント（10万円相当）をプレゼントいたします！



アンケート期間：2025年4月25日（金）～2025年5月8日（木）


抽選対象者：期間中にアンケートにご回答いただいた方


プレゼント内容：La Roseraieで使えるポイント50,000pt


当選者数：2名様


※キャンペーン期間外のアンケート回答は対象外となります。


※メンテナンスなどでサイトが利用できない時間がございます。詳しくはキャンペーンページをご覧ください。



高額ポイントをゲットして、BL電子書籍を堪能できるチャンスをお見逃しなく！


BL意識調査アンケートはこちら :
https://roseraie.tokyo/pages/202504_laroseraie0425

当選ポイントの付与には、ラ・ロズレ会員登録（無料）が必要です。


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