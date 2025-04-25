【総額10万ポイントプレゼント】BL意識調査アンケート回答で、総額10万円相当のポイントが当たる！！BL電子書籍を存分に堪能するチャンスをお見逃しなく！
総額10万ポイントプレゼント！BL意識調査アンケート／La Roseraie（ラ・ロズレ）
BL専門電子書籍サービス La Roseraie（ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/)では、2025年4月25日より、BL意識調査アンケートを募集中です。
期間中、アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、ラ・ロズレで使用できるポイント50,000ptを2名様に、総額10万ポイント（10万円相当）をプレゼントいたします！
アンケート期間：2025年4月25日（金）～2025年5月8日（木）
抽選対象者：期間中にアンケートにご回答いただいた方
プレゼント内容：La Roseraieで使えるポイント50,000pt
当選者数：2名様
※キャンペーン期間外のアンケート回答は対象外となります。
※メンテナンスなどでサイトが利用できない時間がございます。詳しくはキャンペーンページをご覧ください。
高額ポイントをゲットして、BL電子書籍を堪能できるチャンスをお見逃しなく！
BL意識調査アンケートはこちら :
https://roseraie.tokyo/pages/202504_laroseraie0425
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