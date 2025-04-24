新時代のオフコースゴルフトーナメント「Toptracer Range MASTERS」を開催
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石坂 信也）は、全国の屋外ゴルフ練習場に導入されているトップトレーサー・レンジ（以下、TTR）を使用し、参加者がスコアを競い合う新しいスタイルのゴルフトーナメント「Toptracer Range MASTERS supported by SRIXON」（以下、本大会）を2025年5月より開催します。
本大会は実際のゴルフコースではなく、身近なゴルフ練習場を舞台に繰り広げられる、これまでにない “オフコースゴルフ” の祭典です。4つの地区（関東・中部・関西・その他）と春、夏、秋の3つの時期に分けて予選会を実施し、それぞれの成績上位100人（計1200人）が11月の決勝戦へ進出します。TTRは全国の約130施設、9300打席以上に導入されています。
最先端の弾道計測技術を備えたTTRで、「セントアンドリュース オールドコース」「鳴尾ゴルフ倶楽部」など国内外の名門ゴルフコースでのバーチャルプレーによってスコアを競い合います。競技方法は春予選と秋予選がアプローチチャレンジ（９球打ってカップに近いほど高いポイントを得られ、その合計で順位を決める）、夏予選と決勝戦がバーチャルゴルフ（9ホールストロークプレーのスコアで競う）になります。参加費は無料で、誰でも何度でもチャレンジできます（打席利用料やボール代などは別途必要です）。
- 大会概要
名称：Toptracer Range MASTERS supported by SRIXON
開催日程：2025年5月・7月・9月（予選会※）、11月（決勝戦）
開催場所：全国のトップトレーサー・レンジ導入ゴルフ練習場
参加方法： TTR専用アプリで対象のイベントへの参加登録＆打席でログイン後、該当のモード/コースをプレー
賞品：SRIXON公式グッズや、予選通過者限定アイテムなど
※予選会は全国を4つの地区（関東・中部・関西・その他）に分けて開催し、各地区の成績上位100人が決勝戦へ進出（計1200人）
7月・9月の予選会は、既通過者を除いた上位100人が選出対象
- 実施期間（全4回）
春予選：2025年5月1日（木）～2025年5月31日（土）
アプローチチャレンジモード/ザベルフライ ブラバゾンコース
夏予選：2025年7月1日（火）～2025年7月31日（木）
バーチャルゴルフモード/セントアンドリュース オールドコース
秋予選：2025年9月1日（月）～2025年9月30日（火）
アプローチチャレンジモード/鳴尾ゴルフ俱楽部
決勝戦：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）
バーチャルゴルフモード/開催コースは未定
- エントリー条件
参加登録には、トップトレーサー・レンジ専用アプリのダウンロード（無料）およびGDOクラブ会員登録（無料）が必要です。
予選会は来場可能な地域のイベントへ参加ください。
5月・7月・9月の予選会はそれぞれのイベントごとに参加登録が必要です。
イベントの詳細やランキングは下記特設ページよりご覧いただけます。
「Toptracer Range MASTERS supported by SRIXON」特設ページ
https://www.golfdigest.co.jp/ttr/event/250501/
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）について
株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインは「多様性を認め合い、人生を楽しむことができる寛容な社会を目指す」ことを理念として掲げ、ゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を提供するゴルフ専門ポータルサイト「GDO」を2000年より展開しています。
近年はゴルフにデータ/テクノロジーを融合した打球追跡システム「トップトレーサー・レンジ」のゴルフ練習場展開やゴルフレッスン・スタジオ「GOLFTEC」の運営、「スピードゴルフ」「スノーゴルフ」などゴルフの多様性を追求するイベントなどを展開し、ゴルフを通じて豊かで「あそび」のある生活を提供しています。
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