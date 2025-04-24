新時代のオフコースゴルフトーナメント「Toptracer Range MASTERS」を開催

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石坂 信也）は、全国の屋外ゴルフ練習場に導入されているトップトレーサー・レンジ（以下、TTR）を使用し、参加者がスコアを競い合う新しいスタイルのゴルフトーナメント「Toptracer Range MASTERS supported by SRIXON」（以下、本大会）を2025年5月より開催します。

本大会は実際のゴルフコースではなく、身近なゴルフ練習場を舞台に繰り広げられる、これまでにない “オフコースゴルフ” の祭典です。4つの地区（関東・中部・関西・その他）と春、夏、秋の3つの時期に分けて予選会を実施し、それぞれの成績上位100人（計1200人）が11月の決勝戦へ進出します。TTRは全国の約130施設、9300打席以上に導入されています。

最先端の弾道計測技術を備えたTTRで、「セントアンドリュース オールドコース」「鳴尾ゴルフ倶楽部」など国内外の名門ゴルフコースでのバーチャルプレーによってスコアを競い合います。競技方法は春予選と秋予選がアプローチチャレンジ（９球打ってカップに近いほど高いポイントを得られ、その合計で順位を決める）、夏予選と決勝戦がバーチャルゴルフ（9ホールストロークプレーのスコアで競う）になります。参加費は無料で、誰でも何度でもチャレンジできます（打席利用料やボール代などは別途必要です）。

- 大会概要

名称：Toptracer Range MASTERS supported by SRIXON

開催日程：2025年5月・7月・9月（予選会※）、11月（決勝戦）

開催場所：全国のトップトレーサー・レンジ導入ゴルフ練習場

参加方法： TTR専用アプリで対象のイベントへの参加登録＆打席でログイン後、該当のモード/コースをプレー

賞品：SRIXON公式グッズや、予選通過者限定アイテムなど

※予選会は全国を4つの地区（関東・中部・関西・その他）に分けて開催し、各地区の成績上位100人が決勝戦へ進出（計1200人）

7月・9月の予選会は、既通過者を除いた上位100人が選出対象

- 実施期間（全4回）

春予選：2025年5月1日（木）～2025年5月31日（土）

アプローチチャレンジモード/ザベルフライ ブラバゾンコース

夏予選：2025年7月1日（火）～2025年7月31日（木）

バーチャルゴルフモード/セントアンドリュース オールドコース

秋予選：2025年9月1日（月）～2025年9月30日（火）

アプローチチャレンジモード/鳴尾ゴルフ俱楽部

決勝戦：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）

バーチャルゴルフモード/開催コースは未定

- エントリー条件

参加登録には、トップトレーサー・レンジ専用アプリのダウンロード（無料）およびGDOクラブ会員登録（無料）が必要です。

予選会は来場可能な地域のイベントへ参加ください。

5月・7月・9月の予選会はそれぞれのイベントごとに参加登録が必要です。

イベントの詳細やランキングは下記特設ページよりご覧いただけます。

「Toptracer Range MASTERS supported by SRIXON」特設ページ

https://www.golfdigest.co.jp/ttr/event/250501/

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）について

株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインは「多様性を認め合い、人生を楽しむことができる寛容な社会を目指す」ことを理念として掲げ、ゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を提供するゴルフ専門ポータルサイト「GDO」を2000年より展開しています。

近年はゴルフにデータ/テクノロジーを融合した打球追跡システム「トップトレーサー・レンジ」のゴルフ練習場展開やゴルフレッスン・スタジオ「GOLFTEC」の運営、「スピードゴルフ」「スノーゴルフ」などゴルフの多様性を追求するイベントなどを展開し、ゴルフを通じて豊かで「あそび」のある生活を提供しています。

本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア8階

URL：https://www.golfdigest.co.jp