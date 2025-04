AKUPARA過去作品のヒットタイトルをむぎゅっと詰め込んだ『AKUPARA ACTION PACK』がNintendo Switchにて日本で2025年7月24日発売予定！

SOFTSOURCE PTE LTD(C)2025 Queen Bee Games , Oscar Brittain and Akupara Games. All rights reserved. All trademarks are properties of their respective owners. Licenced to and published by Soft Source Pte Ltd

シンガポールを拠点とするパブリッシャー、 Soft Source Publishingは、Akupara Games、

Queen Bee Games、Oscar Brittainと共同で、Nintendo Switch向けに

『AKUPARA ACTION PACK』(Akupara Collectionの3つの名作ヒットゲームを3-IN-1にまとめたコンピレーション)を2025年7月24日に発売することを発表します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7mGocln1a8o ]

『Spinch』

サイケデリックな異次元世界へ飛び込め!

『Spinch(スピンチ)』があなたを本当の姿へと導く?

物質世界を超越し、真の姿「Spinch」となって、さらわれた子どもたちを救い出せ。

このサイドスクロール型プラットフォーマーは、あなたを色彩と幻覚に満ちた新たなエコロジーへとと誘います。幾重にも分岐するルート、輝くステージ、複雑な障害物がひしめく異世界を、”超敏捷生命体”となって駆け抜けろ!

奇形の侵略者たちから子どもたちを救うべく、「Spinch」はかつての名作ゲームを彷彿とさせる難易度で、プレイヤーにタイミングと反射神経の極限を求めます。ダッシュ、回避、クライミング、水泳、ジャンプ、そしてシューティング――6つの色鮮やかなワールドで待ち受ける6体の謎めいたボスに挑みましょう。

ゲームオーバーや残機の概念は存在せず、リスタートはすばやく、誰でも気軽に挑戦できる一方で、熟練のスピードランナーすら唸らせる奥深さも備えています。子どもたちを救出しながら、役に立つアイテムを集め、不思議な従兄弟(ちょっとクセあり)にもご注目を。

本作の唯一無二のビジュアルは、カナダの受賞歴を持つ漫画家ジェシー・ジェイコブズが手がけました。緻密な線画と大胆な配色、そして精神世界や自然とテクノロジーの融合が織りなすサイケデリックな世界観は、まさにアートそのもの。そしてサウンド面では、改造ゲームボーイや手作りの回路楽器によるレトロ×電子音を奏でる、カナダのアヴァンギャルドヒップホップアーティスト、ジェームズ・カークパトリック(Thesis Sahib)が参加。視覚と聴覚の両面で、かつてない没入体験を提供します。

主な特徴:

カナダの鬼才ジェシー・ジェイコブズによる、サイケデリックな色彩爆発のレトロ風ビジュアル

操作感バツグンの本格プラットフォーマー!ネオンのクモや巨大レインボーワーム、爆弾投下するムーンドッグとの戦い

ネオン平原から実験タンク、凍てつく氷の大地、果ては宇宙まで!唯一無二の6つの世界を探検

カレイドスコープのようなボスたちと対決し、救出した子どもたちを武器にして反撃せよ

誰でも楽しめて何度も遊べる、でもガチ勢には激ムズチャレンジ!

改造ゲームボーイとハンドメイド楽器が奏でる唯一無二のサウンドトラック by ジェームズ・カークパトリック

未知と色彩の向こう側で、あなたの「真の姿」が目覚める――

『Spinch』で、新たな感覚の旅へ出発しよう。

『Desert Child』

世界が終わる前に、火星へ行け。

ラーメン片手に賞金稼ぎとレース三昧、未来のグランプリを目指す“デザート・チャイルド”の旅がはじまる。

地球が崩壊寸前。

君は空腹な若きホバー・バイクレーサー。ただひとつの目標は、火星で開かれる宇宙最大のレース《グランプリ》への出場権を勝ち取ること。そしてそのためには、なんとしてでも火星行きのチケットを手に入れなければならない。

『Desert Child』は、金欠で腹ペコ、頼れる相棒はヴィンテージのホバーバイクとラーメン一杯だけ。

―そんな君が賞金稼ぎ、ピザ配達、レースの八百長(!?)まで、あらゆる手段で資金を稼ぎ、火星行きを目指す、ピクセルアート×ローファイヒップホップなアクションアドベンチャーです。

地球はもう限界。火星への移住が“勝ち組”の選択肢となる中、政府は補助金制度を打ち切り、あと2週間でチケット価格が暴騰することを発表。普通の市民が火星へ渡れる最後のチャンスが、今ここに迫っています。

主な特徴:

何でもやれ! 賞金首を狩り、ピザを届け、時にはレースで八百長も。金を稼ぐ方法にルールはない。

ピクセルアートの太陽系を冒険 ― 『カウボーイビバップ』『AKIRA』『レッドライン』に影響を受けたビジュアル世界を探索。

バイクを自由にカスタム ― 武器、アンプ、さらには広告まで。好きなスタイルに仕上げろ。

グルメはバフだ! 火星~地球のローカルフードを味わい、レースで有利になる特殊効果をゲット。

戦闘もレースも奥深い ― 操作に習熟し、自分だけの戦い方を見つけよう。

リプレイ性抜群 ― シークレット満載の世界が、何度でも君を呼び戻す。

オリジナルLo-Fiサウンドトラック ― クールでリラックスしたサウンドが旅を彩る。

ローカルマルチプレイヤー対応 ― 友達と対戦して、腕前を競え!

地球を脱出するために、やれることは全部やれ。



『Desert Child』は、飢えた魂と空を駆けるマシンが織りなす、ハイパースタイリッシュ・インディーゲーム。チケットの値上がりまで、残された時間はわずか。。



火星へ急げ――さもなければ、地球と運命を共にするだけだ。

『Chicken Assassin: リローデッド』

彼女を救え、タマゴを賭けて!

史上最凶のチキンが街に暴れ出す--『Chicken Assassin(チキン・アサシン)』がやってくる!

あなたはMean Mcallister(ミーン・マカリスター)



ランボーの狂気、フォグホーン・レグホーンの図々しさ、激辛ソースの刺激、そしてエナジードリンク24本分のパワーを凝縮した、最凶最悪のチキン。

そんなミーンが、悪の首謀者スプリッツェルとその手下にさらわれた恋人「キャンディ」を救うため、怒りの羽を広げて大暴れ!

本作は、戦略性とボタン連打が融合した、超高速アクションRPG。

笑いあり、混乱あり、派手なエフェクトと奇抜な敵キャラが次々と押し寄せる、全編ぶっ飛びギャグアクションの連続です!

主な特徴:

全11ミッションの激闘モード

ミーンを操作してパンチ、スラッシュ、そして銃撃の嵐!新たに追加されたバーバリアン族との決戦「The First Siege」も収録!

エンドレスモードで生き残れ

最凶の敵たちが無限に襲い来る地獄のサバイバルモード!プレイ前にはトイレを済ませることを強く推奨。

450種類以上のアイテムを収集

武器、防具、アクセサリ、なんでもありの戦利品が山ほど登場。これはもう、チキン版ダンジョン飯!

アートも爆笑級に美しい

目を見張るグラフィックと、あちこちに隠されたイースターエッグ&カルトキャラの数々--まるでゲームという名の美術館。

ボスレイドで豪華報酬をゲット

ミッション中に登場する強力なボスに挑戦し、限定戦利品を奪い取れ!高速ボタン連打スキルの限界を試せ!

ディープなカスタマイズ要素

ミーンの衣装も武器も完全に自由にチューンアップ可能!ステータスも見た目も自分好みに変えて最強を目指せ。

Rooster Tales実績システム

実績を達成するたびに、報酬がもらえるやり込み要素も完備!

ブラックマーケットで裏取引

「いいモノ」はいつも闇にある。知る人ぞ知るルートで、お宝アイテムやブースト系装備をゲットしよう!

あらゆる意味で“常識外れ”なアクションRPG、『Chicken Assassin』は、爆笑と無双の暴走チキン・ストーリー!誰よりも怒れて、誰よりも速く、誰よりもヤバいニワトリが、今日もまた、拳と羽根で正義をブチかます!

ゲームリリース情報



ゲームタイトル: 『Akupara Action Pack (アクパラ・アクションパック)』

プラットフォーム: Nintendo Switch(パッケージ版)

ジャンル: 横スクロール、アクション、RPG

リリース日: 2025年7月24日、絶賛予約受付中!

ゲーム価格:税込み4950円

Akupara Games(アクパラ・ゲームズ)について

Akupara Gamesは、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を置くインディーゲームのパブリッシャーです。開発現場で培った豊富な経験と知識をもとに、開発者に寄り添ったパーソナライズされたサポート体制を提供。プレイヤーが「次にハマる体験」を探している時、そこにピッタリのゲームを届けることを目指しています。彼らのビジョンは、魅力的なストーリーをカタチにし、次なるゲームの名作を世に送り出すこと。

詳細は公式サイトをご覧ください: AkuparaGames.com(https://www.akuparagames.com/)

Queen Bee Games(クイーンビー・ゲームズ)について

Queen Bee Gamesは、独創的なビジュアルスタイルと没入感あふれるゲーム体験を重視する、クリエイティブ主導型のゲームスタジオです。

見た目も中身も“ひと味違う”作品づくりを得意とする、まさに“女王蜂”のように存在感あるデベロッパーです。

Oscar Brittain(オスカー・ブリテン)について

オーストラリア在住のゲーム開発者。現在は『Nanomon: Virtual Pet』を開発中。

普段は「ちょっとおバカ」なゲームを作ってはYouTubeにアップして世界に発信中。

……とはいえ、たまに(本人いわく“うっかり”)しっかり面白いゲームを作っちゃうことも。

過去作には、レトロなバイクレーサーRPG『Desert Child』や、カードショップ経営シム『Kardboard Kings』などがあります。

Soft Source Publishing(ソフトソース)について

Soft Source Pte Ltdはシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『The Sun Shines Over Us』や『Blazing Strike』、そして『DreadOut Remastered Collection』や『ANNO: Mutationem Complete Edition』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

Follow Soft Source on X (@SSourcePublish), YouTube (Soft Source Publishing(https://www.youtube.com/@softsourcepublishing)), Instagram

(@softsourcepublishing(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsoftsourcepublishing%2F&is_from_rle)), Facebook (@softsourcepublishing(https://www.facebook.com/softsourcepublishing/)), and at softsourcepublishing.com(https://softsourcepublishing.com/)

*上記の情報は現プレスリリース発行日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd (担当: pr@softsource.sg )