BLアワード2025記念グッズラインナップ＆アニバーサリーブック参加作家大公開

株式会社サンディアス

株式会社サンディアス (本社:東京都渋谷区 代表取締役:井出洋、以下「当社」)が運営する商業BLレビューサイト「ちるちる」は、「BLアワード2025」を記念したグッズのラインナップ・アニバーサリーブックの参加作家を発表いたしました。豪華作家陣のインタビューを収録したアニバーサリーブックと全12作品描き下ろしのグッズは、ちるちる公式BOOTH(https://chill2.booth.pm/)(https://chill2.booth.pm/)およびちるちるONLINE SHOP(https://shop-chillchill.net/)(https://shop-chillchill.net/)にて2025年4月25日(金)より受注開始予定です。

今年もBLアワード2025を記念した特製グッズ、アニバーサリーブックの発売を決定いたしました。

これに伴い上記商品の通販の注文受付を4月25日(金)より開始いたします。

今回はアニバーサリーブック参加作家、グッズラインナップなど事前通販の詳細をお知らせいたします。



アニバーサリーブックは、BLアワード2025のノミネート作品の中から、2024年を彩ったちるちる注目作家のみなさまにインタビューを敢行。作品や制作の裏話など、ここでしか読めない貴重な内容が詰まった一冊となっております。

さらに、アニバーサリーブックの表紙は、BLアワード2025総合コミック部門第1位に輝いた『能美先輩の弁明』より作者・大麦こあら先生の描き下ろし!「アニバーサリーブック」の名にふさわしい、祝福感溢れるスペシャルイラストに仕上げていただきました。



記念グッズは「ナイトプール」をテーマに、全作描き下ろしでご用意。アクリルスタンドや缶バッジなどの定番商品をはじめ、ナイトプールならではのスペシャルなグッズも…?豊富なラインナップをぜひ最後までご覧ください。



昨年に引き続き、豪華作家陣でお届けするアニバーサリーブック&グッズラインナップとなっております。ご注文はちるちる公式BOOTH(https://chill2.booth.pm/)およびちるちるONLINE SHOP(https://shop-chillchill.net/)にて4月25日(金)18時より開始予定です。

事前通販情報

<事前通販(受注生産)期間>

2025年4月25日(金)18:00~2025年5月7日(水)23:59

<発送予定日>

2025年7月下旬頃より順次配送予定

※記載の発送予定日は目安となります。お届け地域、天候によっては配送が遅れる場合がございます

※発送時期は予告なく変更の可能性がございます。予めご了承ください

<販売サイト>

・BLアワード2025記念グッズ・BLアワード2025アニバーサリーブックおよび再販グッズ

ちるちるBOOTH(https://chill2.booth.pm/)

・BLアワード2025記念グッズ・BLアワード2025アニバーサリーブックのみ

ちるちるONLINE SHOP(https://shop-chillchill.net/)

<注意事項>

※BLアワード2025記念グッズ・BLアワード2025アニバーサリーブックは受注生産です

※BLキャラクター総選挙2024記念グッズ、BLアワード2024記念グッズ・BLアワード2024アニバーサリーブック、BLアワード2023&不朽の名作BL2022記念グッズは在庫限りの販売です

※ちるちるONLINE SHOP(https://shop-chillchill.net/)ではBLアワード2025記念グッズ・BLアワード2025アニバーサリーブックのみの販売です。再販グッズの販売はございませんのでご注意ください

※商品のデザイン、仕様の一部が予告なく変更になる場合がございます

※注文確定後に注文内容の変更・キャンセルはできません

※不良品以外の返品・交換はできません(不良品交換対応に期間をいただく場合がございます)

※ご購入前に必ずちるちる記事内「返品・交換について(https://blnews.chil-chil.net/newsDetail/39916/#menu5)」をご一読ください

アニバーサリーブック情報

BLアワード2025アニバーサリーブック

※デザインは一部変更の可能性がございます



事前通販価格:2,500円(税込)

※ポップアップショップ会場価格は変更となる場合がございます

発行元:株式会社サンディアス

本文ページ数:112P(予定)

表紙:『能美先輩の弁明』大麦こあら/光文社(描き下ろし)

<内容>

BLアワード2025注目作家インタビュー

これを読めば2024年の商業BLのトレンドが丸わかり!?

BLアワード2025総合コミック部門第1位に輝いた『能美先輩の弁明』の描き下ろしイラストを表紙にお届けするBLファン必携の記念インタビュー集です。

<参加作品一覧>

『巣箱の王子様 上』秋平しろ/大洋図書

『世界でいちばん遠い恋 2』麻生ミツ晃/海王社

『灯台守とかもめの子 1』吾妻香夜/大洋図書

『恋も過ぎれば』上田アキ/コアマガジン

『Happy Birthday ちとせくん』上野ポテト/ホーム社

『能美先輩の弁明』大麦こあら/光文社

『メイジー・ラヴを綴って』くれの又秋/大洋図書

『長浜To Be, or Not To Be』スカーレット・ベリ子/新書館

『ユキちゃん愛してる!』千年藍乃/海王社

『裏切り者のラブソング 2』外岡もったす/リブレ

『そんなに言うなら抱いてやる 3』にやま/竹書房・シュークリーム

『ドアの向こうにはロマンス』Hiカロリー/コアマガジン

『ワンダーラブは真夜中に』熊猫/大洋図書

『モンスターアンドゴースト 2』ヒメミコ/ブライト出版

『虎に四目屋』水玉ミズ/東京漫画社

『コッコとのこと』三田六十/双葉社

『憐れなβは恋を知らない 3』屋敷シマ/ブライト出版

『お前のほうからキスしてくれよ』やまやで/竹書房・シュークリーム

『ためしにコマンド言ってみた』ゆくえ萌葱/海王社

『アフターグロウ』吾瀬わぎもこ/一迅社

『別れる理由』安西リカ/新書館

『蒼穹のローレライ』尾上与一/徳間書店

『竜王の婚姻 上 黄金の獅子と白銀の狼』佐伊/MUGENUP

『偏屈なクチュリエのねこ活』月村 奎/徳間書店

『無能な皇子と呼ばれてますが中身は敵国の宰相です3.』夜光 花/徳間書店

※作家五十音順・敬称略(コミックス・小説ごと)

BLアワード2025記念グッズ情報

今回は「ナイトプール」をテーマに、12名の豪華作家陣に描き下ろしイラストをご執筆いただきました(ハート)

普段使いできる定番のものから、写真映えする商品など、描き下ろしイラストを使用した7つのアイテムをご用意しております。

<参加作品一覧>※全アイテム共通

『ふたりあそび 2』あがた愛/竹書房

『能美先輩の弁明』大麦こあら/光文社

『先輩、ナカみせて 2』沖田有帆/リブレ

『雷々来世』野白ぐり/大洋図書

『ドアの向こうにはロマンス』Hiカロリー/コアマガジン

『モンスターアンドゴースト 2』ヒメミコ/ブライト出版

『JINX:ジンクス』Mingwa/BeLTOON

『イグナートの花嫁 1』もりもより/シュークリーム

『憐れなβは恋を知らない 3』屋敷シマ/ブライト出版

『お前のほうからキスしてくれよ』やまやで/竹書房・シュークリーム

『真夜中の俺を見て』Luria/シュークリーム

『アフターグロウ』吾瀬わぎもこ/一迅社

※作家五十音順・敬称略

<販売アイテム>

01 ポストカード

BLアワード2025を記念したポストカードです。すべて今回のために描き下ろされた豪華執筆陣によるイラストを使用しております。

ポストカード(全12種)

各1種 400円(税込)

【事前通販限定】全種セット(12枚) 4,400円(税込)※1枚分お得!

<商品仕様>

サイズ:100×148mm

02 アクリルスタンド

BLアワード2025を記念したアクリルスタンドです。ナイトプールデートに訪れたスペシャルルックのカップルをいつでもどこでも楽しめます(ハート)

アクリルスタンド(全12種)

各1種 2,100円(税込)

<商品仕様>

サイズ本体:110×140mm以内

台座:70mm×50mm

材質:アクリル

※本体サイズは各商品によって異なります

03 さざ波キラキラ缶バッチ

BLアワード2025を記念した缶バッチです。テーマにちなんで、背景はきらめく水面を思わせるホログラム加工でお届け。キャラクター単体の缶バッチ2つをセットにしてのご用意です。

さざ波キラキラ缶バッチ(全12種)

各1種 1,200円(税込)

<商品仕様>

サイズ:45×45mm

材質:ブリキ

※背景ホログラム加工

※2種1セット

04 描き下ろしランダムトレーディングカード

BLアワード2025を記念した描き下ろしイラスト使用の特製カードです。キャラクター単体のトレカを作品ごとに2枚1パックにしてお届け!カード裏面はキラキラホログラム仕様&複製サイン入り(ハート)どのカップルをお迎えできるかは開けてからのお楽しみ(ハート)

描き下ろしランダムトレーディングカード(全12種※ランダム)

各1種 450円(税込)

【事前通販限定】5パックセット 2,250円(税込)

【事前通販限定】10パックセット 4,500円(税込)

※まとめ買いに便利なセット

※ランダム封入です。コンプリートセットではございません

<商品仕様>

サイズ:W59mm×H86mm

※裏面ホログラム加工

※作品ごと1パック(2枚入り)

05 複製サイン入りホログラムビジュアルボード

BLアワード2025を記念した複製サイン入りのビジュアルボードです。A5サイズで描き下ろしイラストを隅々まで堪能できるのはもちろん、背景は夜のきらめきを思わせるキラキラホログラム加工!立てられるフレーム付きの豪華仕様です(ハート)

複製サイン入りホログラムビジュアルボード(全12種)

各1種 950円(税込)

【事前通販限定】全種セット 10,450円(税込)※1個分お得!

<商品仕様>

サイズ:A5

※背景ホログラム加工

06 びしょぬれフォトアクリルブロック

BLアワード2025を記念したアクリルブロックです。なんと、ブロック前面にプールの水を模したオイル入り!まるで2人が水につかっているようなナイトプールテーマならではのスペシャル仕様です(ハート)さらに背景にはキラキラグリッターも!

びしょぬれフォトアクリルブロック(全12種)

各1種 3,000円(税込)

<商品仕様>

サイズ:W65mm×H100mm×10mm厚

仕様:両面アクリル、内側オイル・グリッター

07 ぷにぷにハートキーホルダー

BLアワード2025を記念したキーホルダーです。オイルの中にキラキラパーツを浮かばせた、ぷにぷにの触感が癖になるハート形のキーホルダーです(ハート)

ぷにぷにハートキーホルダー(全12種)

各1種 1,200円(税込)

<商品仕様>

サイズ:W60mm×H60mm以内(ハート型)

材質:PVC、スパンコール

【通販限定】<ラブラブナイトプールセット>

各作品のアイテム6点がセットになったまとめ買いが便利なセットです。本セットをご購入の方限定で特典として貝殻クリアカードをおつけします!さらに、ラブラブナイトプールセット専用の特別BOXにてお届け(ハート)



<セット内容>

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

※本セットでは各商品の合計金額からの割引はございません

※本セットには「描き下ろしランダムトレーディングカード」は含まれておりません

※特別BOXは全作品共通です

【特典】貝殻クリアカード

※本特典は「ラブラブナイトプールセット」をご注文の場合のみお付けします

個別に各商品をお買い上げの場合は本特典の配布はいたしませんのでご注意ください

『ふたりあそび 2』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『能美先輩の弁明』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『先輩、ナカみせて 2』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『雷々来世』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『ドアの向こうにはロマンス』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『モンスターアンドゴースト 2』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『JINX:ジンクス』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『イグナートの花嫁 1』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『憐れなβは恋を知らない 3』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『お前のほうからキスしてくれよ』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『真夜中の俺を見て』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

『アフターグロウ』ラブラブナイトプールセット (全6点) 8,850円(税込)

ポストカード/アクリルスタンド/さざ波キラキラ缶バッチ/複製サイン入りホログラムビジュアルボード/びしょぬれフォトアクリルブロック/ぷにぷにハートキーホルダー

<購入特典>

今回の通販では、特典として、4,000円お買い上げごとに複製サイン入りのカップルチェキ風カードパック(1パック3枚入り、全4種)をおつけいたします。人気BL作家が一同に揃う特典は極めてレア!このチャンスをお見逃しなく!

※今回は事前通販限定の購入特典のご用意はございません

特典内容

複製サイン入りカップルチェキ風カードパック(1パック3枚入り、全4種類)

特典配布条件

注文金額4,000円ごとに(送料、コンビニ支払い手数料、その他手数料など別)複製サイン入りカップルチェキ風カードパックをランダムで 1パックおつけします。

また、事前通販限定で1回のお会計で16,000円以上(送料、コンビニ支払い手数料、その他手数料など別)お買い上げいただくと、確実に4種類すべてゲットできちゃいます(ハート)(16,000円未満の場合、特典はランダムとなります)



注意事項

※事前通販では、ご購入いただいた方のうち、条件を満たした方全員に特典を付与いたします

※複数回の購入の場合、ご注文金額を合計しての特典付与はいたしかねますのでご注意ください(発送先が同じ場合も同様です)

※ちるちるBOOTHでのお会計とちるちる ONLINE SHOPでのお会計のご注文金額を合計しての特典配布もいたしかねますのでご注意ください(発送先が同じ場合も同様です)

※事前通販とポップアップストア等でのご注文の金額を合算しての配布はいたしかねます

※ご注文確定後のキャンセルはいかなる場合もお断りしております。ご注文前にかならずご注文内容のご確認をお願いいたします

■ご注意いただきたい特典配布条件について

配布例1:1回目のお会計金額が1,000円、2回目のお会計金額が3,000円の場合⇒特典配布なし

※複数回注文の金額を合計しての特典配布はいたしかねます

配布例2:1回目のお会計金額が9,000円、2回目のお会計金額が8,000円の場合⇒1回目のお会計に特典2パック(ランダム)、2回目のお会計に特典2パック(ランダム)が配布されます。

※複数回注文の金額を合計しての特典配布はいたしかねますため、合算で16,000円を超えていても各お会計ごとにランダム(重複の可能性あり)での付与となります

配布例3:ちるちるBOOTHでの1回のお会計金額が5,000円、ちるちるオンラインショップにて1回のお会計金額が3,000円の場合⇒ちるちるBOOTHでのお会計に特典1パックが配布されます。

※2つのショップでのご注文金額を合計しての特典配布はいたしかねますため、1会計金額が4,000円以上となるちるちるBOOTHでのご購入のみが対象となります

特典対象

以下の期間中ちるちるBOOTHおよびちるちるONLINE SHOPで販売されるすべての商品(過去のグッズ、アニバーサリーブックも対象となります)。

2025年4月25日(金)18:00~5月7日(水)23:59

商品仕様

カップルチェキ風カードパック(全12絵柄・全4種)

形態:1パック3枚入り

素材:片面フルカラー、PP貼り

サイズ:W54mm×H86mm

【特典】カップルチェキ風カードパックA

『雷々来世』野白ぐり

『JINX:ジンクス』Mingwa

『お前のほうからキスしてくれよ』やまやで

【特典】カップルチェキ風カードパックB

『ドアの向こうにはロマンス』Hiカロリー

『イグナートの花嫁 1』もりもより

『アフターグロウ』吾瀬わぎもこ

【特典】カップルチェキ風カードパックC

『ふたりあそび 2』あがた愛

『モンスターアンドゴースト 2』ヒメミコ

『真夜中の俺を見て』Luria

【特典】カップルチェキ風カードパックD

『能美先輩の弁明』大麦こあら

『先輩、ナカみせて 2』沖田有帆

『憐れなβは恋を知らない 3』屋敷シマ