あの商品がゲームに登場！？『届けろ！戦え！カラミティエンジェルズ』企業コラボ情報を公開！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の子会社である株式会社コンパイルハート(取締役社長:冨長 直人/所在地:東京都豊島区)は本日4月24日(木)、Nintendo Switch(TM)/PS(R)5/PS(R)4用ゲームソフト『届けろ!戦え!カラミティエンジェルズ』の企業コラボ情報などの新情報を公式サイトにて公開いたしました。

◆ゲームに“あの”実在企業のコラボアイテムが登場!?

2025年6月26日(木)発売予定のコンパイルハートの新作RPG『届けろ!戦え!カラミティエンジェルズ』に、実在企業のコラボアイテムが登場!

日本郵便株式会社:ぽすくまのぬいぐるみ

ピップ株式会社:ピップエレキバン130

株式会社やのまん:ブルーアース-アクア-

株式会社アークス:とろとろ卵のオムカツカレー

コラボアイテムはゲーム内に登場し、依頼を受けて荷物として届けたりアイテムとして使用したりできます。

アイテムは各コラボ先にちなんだ効果を持っているので、YouTubeで公開中の動画で効果などをチェックです!

▼【コラボ】『ぽすくまのぬいぐるみ』日本郵便株式会社[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=iolT_oDk6CA ]

https://youtu.be/iolT_oDk6CA

▼【コラボ】『ピップエレキバン130』ピップ株式会社[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CQ9h4DcJVBI ]

https://youtu.be/CQ9h4DcJVBI

▼【コラボ】『ブルーアース-アクア-』株式会社やのまん[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=z0ZTrq92PDI ]

https://youtu.be/z0ZTrq92PDI

▼【コラボ】『とろとろ卵のオムカツカレー』株式会社アークス[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=IiRcQznU-3Y ]

https://youtu.be/IiRcQznU-3Y

▼『届けろ!戦え!カラミティエンジェルズ』公式サイト

https://www.compileheart.com/ca/

ぽすくまは郵便局のキャラクターです。

(C)JAPAN POST Co., Ltd. All Rights Reserved.

「P!」、「ピップ」「エレキバン」はピップ株式会社の登録商標です。

(C) 2022PIP CO., LTD.

(C)YANOMAN CORPORATION All rights reserved.

(C)100 HOURS CURRY

◆新たなキャラクター紹介も追加!

▼孤高の特別配達員

ソシア(CV:笹本菜津枝)

「今回の配達で最も重要な配達物は、私が任されていたということよぉ」

ギルドの特命を帯びて個人で配達をおこなう特別配達員「ジューシャミース」の一人。

常に飄々としているが、その配達技術はあらゆる配達チームをしのぐとのウワサ。

▼配達ギルド局長ベアード(CV:山本兼平)「ユウリくん、君たちのこれからの活躍に期待しているよ」

カラミティエンジェルズが所属する配達ギルドの局長。

人々の想いを届けることの大切さを第一に考えている。

かつて自身も配達チームを組み、配達員として活躍していた。

▼配達ギルド副局長

スコーン(CV:鶴岡聡)

「ふん。リーダーがこんな体たらくでは、チームの質もたかが知れているな」

カラミティエンジェルズが所属する配達ギルドの副局長。

業務の腕は確かだが、何かとイヤミったらしく口が悪い。

かつてベアードと配達チームを組んでいた。

▼古代遺跡の調査員ルシュルシュ(CV:篠原侑)「これってすごいよね。ロマンだよね。考えただけでわくわくするよね!」

各地の古代遺跡の調査、保全をおこなう遺跡調査保全機構の調査員。

明るい性格で、古代遺跡や古代遺物の調査に熱意を燃やしている。

▼ルシュルシュの上司

リチェルカ(CV:鈴代紗弓)

「ありがとうございます。遠いところ、ご苦労様でした」

遺跡調査保全機構の調査員で、ルシュルシュの上司。

理知的で、古代遺物の解析や修復において数々の功績を上げている。

▼ムルタマルツ首領

テグザス(CV:藤田幹彦)

「ほう、オモイ喰ライに勝つとは……間抜けそうに見えてなかなかやるようだな」

配達チームを襲ったり古代遺跡を盗掘する野盗集団「ムルタマルツ」の首領。

野心に燃えているが、その真の目的は不明。

▼謎の少女

シロカ(CV:桃河りか)

「ずいぶん賑やかじゃのう。いつもこんな感じで配達しておるのか?」

配達ギルドの賓客として滞在し、局長からも一目置かれている謎の少女。

見た目の割に年寄りじみた喋り方をする。

▼『届けろ!戦え!カラミティエンジェルズ』公式サイト キャラクターページ

https://www.compileheart.com/ca/chara/

【製品情報】

タイトル:届けろ!戦え!カラミティエンジェルズ

プラットフォーム:Nintendo Switch,PlayStation(R)5,PlayStation(R)4

※PlayStation(R)4版はダウンロード専売

ブランド:ガラパゴスRPG evolve

ジャンル:配達+ファンタジーRPG

プレイ人数:1人

CERO:B

発売予定日:2025年6月26日

価格:

通常版 : 8,580円(税込)

配達ギルド特製お届けパック:14,080円(税込)

ダウンロード版 : 8,580円(税込)

デジタルデラックス版 :10,780円(税込)

※PlayStation(R)4はダウンロード版、デジタルデラックス版のみ

公式サイト:https://www.compileheart.com/ca/

コピーライト:(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART