¥¤¥ë¥ß¥Ê¡¢ÆüËÜË¡¿Í¤Ë¿·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬½¢Ç¤
¥¤¥ë¥ß¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Ê¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥å¥Ê¡¦¥¯¥Þ¥é¥¹¥ê¥ä¡ÊArjuna Kumarasuriyar¡Ë¤ÎÂàÇ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯3·î31ÆüÉÕ¤±¤ÇÂç±º²ÂÀ¤Íý¡Ê¤ª¤ª¤¦¤é ¤«¤»¤ê/Catherine Ohura¡Ë¤òÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆÇ¤Ì¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Âç±º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÆîÊÆ¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Á¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Î°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç±º¤ÏÂç³ØºßÀÒ»þ¤Ë²½³Ø¡¢¿ô³Ø¡¢·Ð±Ä³Ø¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¸å¡¢¶¨ÏÂÈ¯¹ÚÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ë¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥Þ¥¤¥äー¥º¡¡¥¹¥¯¥¤¥Ö(BMS)¤Ë¤ÆÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²Ìô¡Ö¥ª¥×¥¸ー¥Ü¡×¤Î³«È¯¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢·ë³Ë¤ä¥Þ¥é¥ê¥¢¡¢¸Ü¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤Ç®ÂÓÉÂ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ëPPP¡ÊPublic Private Partnership¡Ë´ð¶â¤Ç¤¢¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹µ»½Ñ¿¶¶½´ð¶â¡ÊGHIT Fund¡Ë¤Ë¤ÆCEO·óÀìÌ³Íý»ö¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏËÜ¿¦¤È¥¹¥®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼èÄùÌò¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ë¥ß¥Ê¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Î»ÃÄêÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¡¦¥Ù¥ë¥Û¥Õ¡ÊBas Verhoef¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²áµî2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥Þ¥é¥¹¥ê¥ä¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥²¥Î¥à°åÎÅ¤ÏÂç¤¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Âç±º¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢¥²¥Î¥à°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²ÃÂ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¤ä´õ¾¯¼À´µ¤Ç¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÇÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Âç±º¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ï¼«¿È¤¬¥ëー¥Ä¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ï°åÎÅ¤Î¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¬¥¤¥ë¥ß¥Ê¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢100,000¿Í¤ÎÁ´¥²¥Î¥à²òÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìËÌ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯µ¡¹½¡ÊToMMo Bio bank¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¡¢¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÅ¾µ¢¤Î²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤¢¤ëÀ¯ÉÜ¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢¤½¤·¤ÆÌ±´Ö¸¦µæ½ê¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥²¥Î¥à°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Âç±º¤Ï¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥Þ¥¤¥äー¥º¡¡¥¹¥¯¥¤¥Ö(BMS)ºßÀÒ»þ¤Ë¡¢Ìó4000Ì¾¤Î½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ÎERG¡Ê½¾¶È°÷¥ê¥½ー¥¹¥°¥ëー¥×¡Ë¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Ú¥¤¥·¥§¥ó¥È¥¢¥É¥Ü¥«¥·ー¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç±º¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Ò°÷¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍ×¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã£À®´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥²¥Î¥à¤Î²ÁÃÍ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¤¥ë¥ß¥Ê¤Ïº£¸å¤â¥²¥Î¥à¥·ー¥±¥ó¥¹¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¦µæ»ÜÀß¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¥²¥Î¥à¸¦µæ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ë¥ß¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ë¥ß¥ÊÆüËÜË¡¿Í¤Ï2004Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2013Ç¯¤ËºÇ½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¥¤¥ë¥ß¥Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¥»¥ó¥¿ー¡ÊISC¡Ë¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ISC¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Îµ»½Ñ³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò¤Î¥·ー¥±¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ë¥ß¥ÊÆüËÜË¡¿Í¤Ï¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢²¬»³Âç³Ø¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡¢±É¸¦²½³Ø¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïhttps://jp.illumina.com/ ¤â¤·¤¯¤Ïwww.facebook.com/illuminakk/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Illumina Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) ¤Ï¡¢¥²¥Î¥à¤Î¥Ñ¥ïー¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸¦µæ¡¢Î×¾²¡¢¤ª¤è¤Ó±þÍÑ»Ô¾ì¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢DNA¥·ー¥±¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥¢¥ì¥¤¥Ùー¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤É¤â¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¼ðáç³Ø¡Ê¤¬¤ó¥²¥Î¥à¡Ë¡¢À¸¿£°å³Ø¤ä°äÅÁ°å³Ø¡¢ÇÀ¶È¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¿·¤¿¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤Î±þÍÑ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢Ãæ²Ú·÷¡¢²¤½£¡¢ÊÆ¹ñ¤Î4¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï www.illumina.com ¤â¤·¤¯¤Ï Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£