【野外民族博物館リトルワールド】 GWイベント「沖縄 うりずん祭り」開催！ 2025年4月26日(土)から＜愛知＞
株式会社名鉄インプレス
2025年4月26日(土)、27日(日)、29日(火・祝)、5月3日(土)～6日(火・休)
○沖縄 伝統芸能 エイサー公演
○沖縄グルメ・グッズ
沖縄そば
エイサー
野外民族博物館リトルワールド（愛知県犬山市今井成沢90‐48 所長：猪飼 康平）では、2025年4月26日(土)、27日(日)、29日(火・祝)、5月3日(土)～6日(火・休)までのゴールデンウィーク期間中、「沖縄 うりずん祭り」と題し、迫力ある沖縄伝統の踊り「エイサー」のステージのほか、沖縄の名物料理やお土産の販売を行い、沖縄の魅力を感じられるイベントを開催します。また、4月27日（日）には「花」「ハイサイおじさん」などのヒット曲で知られる喜納昌吉さんを招き、スペシャルライブを開催します。
＜沖縄 うりずん祭り 概要＞
【期 間】
2025年4月26日(土)、27日(日)、29日(火・祝)、5月3日(土)～6日(火・休)
○沖縄 伝統芸能 エイサー公演
【開催時間】 各日9:30～/11:00～/15:00～
【料 金】 観覧無料 ※別途リトルワールド入館料金が必要
【場 所】 リトルワールド内本館プラザ
○沖縄グルメ・グッズ
【グルメ販売場所】 リトルワールド内 沖縄県 石垣島の家「めんそーれ」
【グッズ販売場所】 リトルワールド内 ワールドバザール
○4月27日（日）限定 喜納昌吉スペシャルライブ
【開催時間】 13:30～/15:30～
【料 金】 観覧無料 ※別途リトルワールド入館料金が必要
【場 所】 リトルワールド内本館プラザ
沖縄そば
エイサー
※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
リトルワールド 公式HP：https://www.littleworld.jp/events/2025spring/#sec05_2-2(https://www.littleworld.jp/events/2025spring/#sec05_2-2)