【野外民族博物館リトルワールド】 GWイベント「沖縄 うりずん祭り」開催！ 2025年4月26日(土)から＜愛知＞

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株式会社名鉄インプレス


野外民族博物館リトルワールド（愛知県犬山市今井成沢90‐48　所長：猪飼 康平）では、2025年4月26日(土)、27日(日)、29日(火・祝)、5月3日(土)～6日(火・休)までのゴールデンウィーク期間中、「沖縄 うりずん祭り」と題し、迫力ある沖縄伝統の踊り「エイサー」のステージのほか、沖縄の名物料理やお土産の販売を行い、沖縄の魅力を感じられるイベントを開催します。また、4月27日（日）には「花」「ハイサイおじさん」などのヒット曲で知られる喜納昌吉さんを招き、スペシャルライブを開催します。




＜沖縄 うりずん祭り　概要＞


【期　間】　　　　　　　


2025年4月26日(土)、27日(日)、29日(火・祝)、5月3日(土)～6日(火・休)









○沖縄 伝統芸能　エイサー公演

【開催時間】　各日9:30～/11:00～/15:00～


【料　　金】　観覧無料　※別途リトルワールド入館料金が必要


【場　　所】　リトルワールド内本館プラザ







○沖縄グルメ・グッズ

【グルメ販売場所】　リトルワールド内 沖縄県 石垣島の家「めんそーれ」


【グッズ販売場所】　リトルワールド内　ワールドバザール








○4月27日（日）限定　喜納昌吉スペシャルライブ




【開催時間】　13:30～/15:30～


【料　　金】　観覧無料　※別途リトルワールド入館料金が必要


【場　　所】　リトルワールド内本館プラザ









沖縄そば

エイサー


※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。



リトルワールド　公式HP：https://www.littleworld.jp/events/2025spring/#sec05_2-2(https://www.littleworld.jp/events/2025spring/#sec05_2-2)