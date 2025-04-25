ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²ÆÌÜÞûÀÐ¡ªÁá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é¡¦Áí¹ç²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø¡¦ÀÐ¸¶Àé½©¤µ¤ó¡Ø²ÆÌÜÞûÀÐ¤ò¤â¤¦¤¤¤Á¤É¡Ù²»À¼¶µÍÜ¥á¥Ç¥£¥¢VOOX¤Ë¤Æ¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
²ÆÌÜÞûÀÐ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢Ë×¸å100Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢ÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©ÞûÀÐ¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀÐ¸¶Àé½©ÀèÀ¸¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î·ÏÉè¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÞûÀÐÊ¸³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£Àµ²¬»Òµ¬¤È¤Î´Ø·¸¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Î±³Ø¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤É¤¦ºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©Ä«Æü¿·Ê¹¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤½¤³¤Ë¤Ï¶áÂå¿Í¤¬Ã¯¤Ç¤â´Ù¤ë¡Ö¤µ¤Ó¤·¤µ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÞûÀÐ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¦¹ÖµÁ¡£¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤¬¤«¤Ê¤é¤ºÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½îÌ±ºî²È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÞûÀÐ¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¥¨¥êー¥È¤Î£±¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÅö»þ¤Î¿·Ê¹¡×¡ÖËÜ¶¿¤Îºî²È¡¢ÞûÀÐ¡×¡Ö°ä»ºÁêÂ³¤ÎÏÃ¤¬¤Ê¤¼Â¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö²ÈÄ¹À©¤ÈÞûÀÐ¤Î¾®Àâ¡×¡Ö°ä»º¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¬¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤³¤È¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¡×¡Ö¡Ø¤³¤³¤í¡ÙÏ¢ºÜ¤ÎÎ¢ÏÃ¡×¡ÖÞûÀÐ¤¬¡ØÆ»Áð¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿ÍýÍ³¡×¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²ÆÌÜÞûÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÄÌ¶Ð»þ´Ö¡¢»Å»ö¤ä²È»ö¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ç¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø²ÆÌÜÞûÀÐ¤ò¤â¤¦¤¤¤Á¤É¡ÙÁ´6ÏÃ60min
Âè1ÏÃ.ÞûÀÐ¤ò¤á¤°¤ë¿ÀÏÃ
Âè2ÏÃ.ÆüÏªÀïÁè¤¬ÞûÀÐ¤òºî¤Ã¤¿
Âè3ÏÃ.ÌÀ¼£Ì±Ë¡ºî²È¡¦²ÆÌÜÞûÀÐ
Âè4ÏÃ.°¦¤µ¤ì¤¿¤¤ÃË¤¿¤Á
Âè5ÏÃ.¡Ø¤³¤³¤í¡Ù¤ËÌ¤Íè¤Ï¤¢¤ë¤«
Âè6ÏÃ.¤³¤ì¤«¤éÆÉ¤à¤Ê¤é¡ØÆ»Áð¡Ù¡ØÌÀ°Å¡Ù¤À
ÀÐ¸¶Àé½©¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é¡¦Áí¹ç²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø¡£Àì¹¶¤ÏÆüËÜ¶áÂåÊ¸³Ø¡£²ÆÌÜÞûÀÐ¤«¤éÂ¼¾å½Õ¼ù¤Þ¤Ç¥Æ¥¯¥¹¥ÈÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ëÆÉ²ò¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢¹ñ¸ì¶µ°é¤Ø¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÞûÀÐÆþÌç¡Ù¡Ê²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆÉ¼Ô¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¡ÆÉ¼ÔÏÀÆþÌç¡Ù¡Ê²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÞûÀÐ¤ÈÆüËÜ¤Î¶áÂå¡Ù¡Ê¾å²¼¡¦¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¡¢¡Ø¹ñ¸ì¶µ²Ê½ñ¤ÎÃæ¤Î²ÆÌÜÞûÀÐ¡Ù¡ÊÂç½¤´Û¡Ë¤Ê¤É¡£
VOOX¤È¤Ï
VOOX¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£1ÏÃ10Ê¬¡¢6ÏÃ´°·ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¹½À®¤ÇÂè°ì¿Í¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤È¿Í¡¹¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß700ÏÃ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£¿·µ¬¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é2½µ´Ö¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤âÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤ÎQR¥³ー¥É¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢VOOX¥¢¥×¥ê¤¬¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://voox.onelink.me/KbDS/PRT
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Moon Creative Lab Inc. VOOX±¿±Ä»öÌ³¶É
¥áー¥ë¡§support@voox.me
¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://www.voox.me
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¤´¾Ò²ð
Moon Creative Lab ¤Ï»°°æÊª»º¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¡¦¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¤ÈÅìµþ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢µ¯¶È·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÀìÌç¿Íºà¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢Moon¤Ï»°°æÊª»º¥°¥ëー¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏÂ¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò³ÈÂç¡£¥Áー¥à¤äÁÈ¿¥¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»Â¿·¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§Moon Creative Lab Inc.¡Ê¥àー¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥é¥Ü¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§President & CEO ²£»³²ì°ì
ËÜÅ¹¡§660 High Street, Palo Alto, California, 94301, USA
»ÙÅ¹¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-10-5 Spring Terrace Omotesando 2F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯8·î23Æü
³ô¼ç¹½À®¡§»°°æÊª»º 100%
URL¡§https://www.mooncreativelab.com/ja/