アニメ・マンガの聖地が観光DXの起点に ー ソーシャルマップ＆GPSノートサービス「聖地巡礼ノートピア」β版リリース

「起業家の可能性を最大化する!」をミッションに掲げる株式会社TECHFUND(所在地:東京都渋谷区、共同創業者:松山 雄太、川原 ぴいすけ、以下「当社」)は、アニメ・マンガ作品の舞台を実際に訪れ、その地に記録を残す体験をサポートする新サービス『聖地巡礼ノートピア』のβ版をリリースいたしました。スマートフォンの位置情報を活用し、作品の“その場所”に実際に行った人だけが書き込めるGPSノートや、みんなで育てる巡礼マップなど、ファン同士のリアルなつながりと地域への貢献を同時に実現するデジタルプラットフォームです。

『聖地巡礼ノートピア』開発の背景

近年、アニメ・マンガの舞台を訪れる“聖地巡礼”は、熱心なファン活動であると同時に、観光・地域振興の重要なきっかけにもなっています。とはいえ、スポットは無名の場所が多く、地図に載っていない場所も少なくありません。また、ネット上に点在する情報を集めたり、他のファンと交流の機会は限定的でした。 一方で自治体や観光施設側も、「継続的に訪れてもらう」「訪問記録を地域資源として活かす」といった課題を抱えています。

そこで、ファンの巡礼体験と地域との接点を、もっと自然に、もっと深くつなげるための仕組みとして『聖地巡礼ノートピア』を開発しました。

『聖地巡礼ノートピア』サービス概要

『聖地巡礼ノートピア』は、以下の2つの機能を中心に構成されています:

1. 聖地ソーシャルマップ機能:みんなで育てる聖地マップ

聖地ソーシャルマップ ユーザーが訪れた“聖地”を位置情報・写真・感想とともにマップ上に投稿。作品名での検索も可能で、自分だけの巡礼記録を地図として残せるほか、他ユーザーの投稿から新たな聖地を発見することも可能です。

2. デジタル巡礼ノート(GPSノート)機能:その場にいる人だけの交流ノート

各スポットに“デジタル掲示板”を設置し、GPSを活用し、実際にその場所を訪れたユーザーのみがメッセージの閲覧・書き込みを行える仕組みを導入。昔ながらのアナログ巡礼ノート文化を、デジタルの力で再現・拡張しました。訪れた時の感動や作品への愛、地域への想いをその場で残せるとともに、ファン同士のコミニケーションや「その時、その場所」の空気感を共有できるのが特徴です。

β版について

今回公開されたβ版は、2026年3月に予定する正式版のリリースに先立ち、ユーザーからのフィードバックや利用傾向を収集・分析する実証実験版です。

本実験では、三浦市、一般社団法人蕨市にぎわいまちづくり連合会、一般社団法人小金井アニメ協議会、株式会社東京ドームなどの自治体・地域団体・企業の協力を得て、一部の聖地スポットに二次元コード付きPOPを設置いたします。現地を訪れた人々がその場でサービスを気軽に体験できるような導線を構築しました。

これにより、聖地巡礼目的のファンのみならず、たまたま現地に訪れたライトユーザー等含めた潜在顧客を含めた幅広いユーザーのニーズを探り、正式版の品質向上につなげて参ります。

提供期間:2025年4月25日~(終了時期未定)

利用料金:無料(正式版は一部有料機能を追加予定)

対応環境:各種Webブラウザ(Safari、Chrome推奨)

なお、『聖地巡礼ノートピア』β版は当社が開催するアクセラレーションプログラム「Hi STARTUP for BIZ」の参加者からの提案により生まれ、当社が企画・開発・仮説検証を支援したサービスです。当社TECHFUNDは、今後も『聖地巡礼ノートピア』β版のように、より多くの起業家・社内起業家のみなさまのサービス開発をアクセラレートして参ります。

関連リンク

『聖地巡礼ノートピア』β版 サービスURL

https://notepia-techfund.com?utm_source=pressrelease

『聖地巡礼ノートピア』β版 サービス紹介

https://note.com/notepia/n/n246729ef938a

TECHFUNDについて

株式会社TECHFUNDは「Everyday, everywhere, the eve of the revolution.(毎日、至るところで、革命前夜)」というビジョンのもと、起業家を支援するテクノロジーアクセラレーターです。2014年の設立以来、500チーム以上のスタートアップ・起業家および、野村ホールディングス、ソフトバンク、JCBなど50社以上の大手企業に所属する社内起業家を支援してきました。新規事業におけるテクノロジー面での技術革新と信頼性確保を両立させる独自の支援体制を構築し、「スウェットエクイティ」と呼ばれる伴走型支援の価値観によって新規事業の創出と成長を実現しています。

主な事業として、リーンスタートアップの仮説検証とスクラム開発手法を融合させ、現役起業家や技術者が支援主体者となって迅速な市場適応を図る新規事業アクセラレーション「Hi STARTUP」と、新規事業における価値評価手法を転用して独自のAI自動監査ツールを構築し、AI・Web3・IoTなど最先端技術領域のリスク対策を多角的に網羅するセキュリティ監査「Hi AUDIT」を展開しています。

お問い合わせ先

会社名:株式会社TECHFUND

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-4-24 セレニティー原宿202

設立日:2014年10月9日(テックの日)

資本金:1億2,000万円(資本準備金含む)

創業者:松山 雄太、川原 ぴいすけ

事業内容:起業家向け技術投資プログラムの運営、大企業向けイノベーションプログラムの運営、イノベーションマネジメントソフトウェアの開発・提供、サイバーセキュリティ関連サービス

会社ホームページ : https://techfund.jp

オフィシャルFacebookページ : https://www.facebook.com/techfund.inc

広報メールアドレス:press@techfund.jp

お問い合わせフォーム:https://techfund.jp/contact