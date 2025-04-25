AIR TWOKYOからTVアニメ「らんま1/2」グッズコレクションが販売決定！
株式会社 ラブラボ
詳細を見る :
https://airtwokyo.com/pages/ranma01?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=20250425
左（男性モデル）：TVアニメ「らんま1/2」第１弾 ネオン中華ロングスリーブTシャツ 5（玄馬（パンダ))、右（女性モデル）：TVアニメ「らんま1/2」第１弾 ネオン中華ロングスリーブTシャツ 3（天道あかね）
ネオン中華Tシャツ 1（早乙女乱馬）
ネオン中華Tシャツ 2（らんま）
ネオン中華Tシャツ 3（天道あかね）
ネオン中華Tシャツ 4（シャンプー）
ネオン中華Tシャツ 5（玄馬（パンダ))
ネオン中華Tシャツ 6（響良牙）
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 1（早乙女乱馬）
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 2（らんま）
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 3（天道あかね）
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 4（シャンプー）
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 5（玄馬（パンダ))
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 6（響良牙）
マルチベルト付きトートバッグ
お守りストラップ
サテンポーチ
ステッカーセット
チャイナスカート
マオカラーシャツ
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独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツのグッズを販売しているファッションブランド『AIR TWOKYO』が2025年4月25日（金）にTVアニメ「らんま1/2」のグッズを販売！
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キャラクターの魅力が伝わる印象的なシーンやネオン風のデザインタッチでアパレルグッズを展開！
左（男性モデル）：TVアニメ「らんま1/2」第１弾 ネオン中華ロングスリーブTシャツ 5（玄馬（パンダ))、右（女性モデル）：TVアニメ「らんま1/2」第１弾 ネオン中華ロングスリーブTシャツ 3（天道あかね）
ネオン中華Tシャツ 1（早乙女乱馬）
ネオン中華Tシャツ 2（らんま）
ネオン中華Tシャツ 3（天道あかね）
ネオン中華Tシャツ 4（シャンプー）
ネオン中華Tシャツ 5（玄馬（パンダ))
ネオン中華Tシャツ 6（響良牙）
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 1（早乙女乱馬）
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 2（らんま）
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 3（天道あかね）
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 4（シャンプー）
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 5（玄馬（パンダ))
ネオン中華ロングスリーブTシャツ 6（響良牙）
マルチベルト付きトートバッグ
お守りストラップ
サテンポーチ
ステッカーセット
チャイナスカート
マオカラーシャツ
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【AIR TWOKYOとは、既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツをファッションの視点から再構築するファッションブランド。
ブランド名の由来は、『越境（EKKYO)サービス』と『熱狂（NEKKYO)出来る商品作り』その二つ（TWO)のKYOを全世界へ発信する。】
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社ラブ・ラボ
お問合せフォーム： https://airtwokyo.com/pages/contact