【RODE（ロード）新商品】ホワイトカラー発売！！音声収録をもっと手軽に・より良い音で！スマートフォン向け超小型ワイヤレスマイク「ワイヤレス マイクロ」

銀一株式会社

高品質かつコストパフォーマンスに優れたオーディオ製品を提供するロードマイクロフォンズが提案をする、手軽に使えるスマートフォン向け超小型ワイヤレスマイク「ワイヤレスマイクロ」。

2025年5月1日（木）に、USB-Cタイプ、ライトニングタイプの“ホワイト”を発売します。

※USB-Cタイプ、ライトニングタイプの“ブラック”は発売中です。

「ワイヤレスマイクロ」は、スマートフォンでクリアな音声を手軽に録音できる、ポケットサイズのワイヤレスマイクです。

ケーブルレスで受信機を直接スマートフォンへ接続でき、どこでも手軽に、驚きのサウンドで録音できます。

銀一株式会社・発売案内ページ :https://www.ginichi.co.jp/information/pressrelease/43907/

販売エリア

ロードマイクロフォンズ製品は、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

国内正規販売店は、銀一ホームページ(https://www.ginichi.co.jp/support/shop/) にてご確認いただけます。

※画像は「ブラック」です。

ワイヤレスマイクロは、2025年のRolling Stone（ローリングストーン）誌のオーディオアワードで「ベストマイクロフォン」を受賞しました。

ローリングストーン誌は、1967年に創刊されたさまざまなカルチャーを伝えてきたメディアです。

◆ ワイヤレス マイクロ Wireless MicroUSB-Cタイプ / ホワイトライトニングタイプ / ホワイト

価格：26,400円（税込）

型番 / JANコード：

USBｰC（ホワイト） WIMICROCW / 0698813014842

ライトニング（ホワイト） WIMICROLW / 0698813014880

※USB-Cタイプ、ライトニングタイプの“ブラック”は発売中です。

ワイヤレスマイクロは、スマートフォンでクリアな音声を手軽に録音できる、ポケットサイズのワイヤレスマイクです。

ケーブルレスで受信機を直接スマートフォンに接続できます。内蔵マイクを備えた2つの送信機はケースから取り出すだけで自動的に起動し、受信機と即座に接続されます。これにより、スムーズに録り始めることができます。

また、入力ゲインを自動で聞き取りやすいレベルに調整するゲインアシスト機能によって、どんな環境でもクリアな音声を確保。付属の専用チャージングケースを使用すれば最大21時間のバッテリー駆動が可能です。

スマートフォンでのコンテンツ作成に最適な、持ち運びしやすいマイクロフォンです。

接続端子はUSB-Cとライトニングの2種類を用意しており、それぞれブラックとホワイトの2色からお選びいただけます。

【製品特徴】

・どこにでも持ち運びやすい超コンパクトサイズ

ポケットに収まるほどコンパクトで、気軽に外出先へ持ち運び、録りたい場所ですばやく収録可能。

・ケーブルなし、複雑さなし、クリエイティブな作業に集中できる

ケーブルの取り回しや複雑なセットアップなどが不要。受信機をスマートフォンに接続し、送信機をケースから取り出せばすぐに自動でペアリング。

・常にクリアな音を手軽に集音

送信機の高品質な内蔵マイクは、特許出願中のデザインで、より風のノイズや破裂音を軽減しながら非常にクリアで解像感の高い音声を集音可能。ゲインアシスト機能も搭載。

・魅力あふれるコンテンツを"RØDE Capture”で手軽に作成

クリエイター向けに設計された無料のiOSビデオアプリ「RØDE Capture（ロードキャプチャー）」を使って、オリジナリティのあるコンテンツを手軽に作れる。

共通スペック情報

・ポーラパターン：無指向性

・周波数特性：20Hz - 20kHz

・最大入力音圧：135dB SPL

・等価雑音レベル：21dBA

・S/N比：73db

・伝送距離：約100m（見通し） ※ご使用の環境により前後する可能性があります

・ビット深度：24bit

・サンプルレート（デジタル出力時）：48kHz

・送受信周波数：2.4GHz

・バッテリー駆動時間（送信機）：最大7時間

・バッテリー容量（専用チャージングケース）：490mAh（送信機2機を2回フル充電可能）

・充電時間（専用チャージングケース）：約3時間

・充電端子（専用チャージングケース）：USB-C

・対応RØDE アプリ：RØDE Central、RØDE Reporter、RØDE Capture（iOS 16以降）

・サイズ：

送信機 H1.7 × W2 × D4cm

受信機 USB-C H0.9 × W2.4 × D4.4cm

専用チャージングケース H3 × W5.8 × D7.2cm

・重量：

送信機 12g（マグネット装着時 18g）

受信機 USB-C 6g

専用チャージングケース 61g

■ USB-Cタイプ スペック

・電源：

送信機 内蔵リチウムイオンバッテリー（専用チャージングケースより充電可能、5V/0.1A）

受信機 USB-C USB-C 5V/0.1A

専用チャージングケース USB-C 5V/0.5A

・システム要件：iOS 14以降、Android 11以降

・キット内容：

TX（送信機）× 2、RX（受信機 USB-C）、専用チャージングケース、SC22（USB-C - USB-C ケーブル）、マグネットアタッチメント× 2、ファーウインドシールド× 2

■ ライトニングタイプ スペック

・電源：

送信機 内蔵リチウムイオンバッテリー（専用チャージングケースより充電可能、5V/0.1A）

受信機 Lightning 3.5V to 4.4V/0.1A

専用チャージングケース USB-C 5V/0.5A

・システム要件：iOS 14以降

・キット内容：

TX（送信機）× 2、RX（受信機 ライトニング）、専用チャージングケース、SC22（USB-C - USB-C ケーブル）、マグネットアタッチメント× 2、ファーウインドシールド× 2

銀一オンラインショップ [ワイヤレス マイクロ]

https://www.ginichi.com/shop/g/g44459/

その他、ロードマイクロフォンズ製品については、銀一株式会社のホームページをご覧ください。

https://www.ginichi.co.jp/brand/rodemicrophones/

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。



【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)





※ 銀一株式会社は、ロードマイクロフォンズ製品 日本総代理店です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 掲載製品の写真と実際の色は撮影の条件等により異なる場合があります。

※ 記載されているRØDE Microphones製品名・技術は豪州およびほかの国々におけるRØDE Microphones社の商標または登録商標です。

※ iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※ LightningはApple Inc.の商標です。

※ Androidは、Google LLC の商標です。