【My Melody × axes femme】50周年を迎えたマイメロディとaxes femmeのスペシャルコラボアイテムが登場

株式会社アイジーエー(本社:福井県越前市、代表取締役社長:五十嵐昭順)が運営するブランド「axes femme」より2025年で50周年を迎えた株式会社サンリオのマイメロディとのスペシャルコラボレーションアイテムが登場です!

デビュー当時を思い出させる赤いずきんを被ったマイメロディのデザインをイメージし、現代風に落とし込んだとびきり可愛いコレクションとなっております。

◆マイメロディ/ブラウス

\7,150(税込)

品番:TS71X27

カラー展開:赤、ピンク

「Hi Melody? Don’t you know everyone loves you?(ハート)」

マイメロディへの愛が溢れたメッセージをプリントした、リボンブローチがセットになったブラウスです♪

マイメロディの頭巾の色をイメージしたリボンブローチがポイント。

ゴールド色の箔プリントがキラッとアイキャッチになっています。

チュールを重ねたふんわりとしたお袖は七分袖になっており、シーズンレスで着やすいアイテムです。

マイメロディをあしらったジャンスカと合わせて、襟のフリルを表に出したスタイリングがキュート♪

◆マイメロディ/ジャンスカ

\8,800(税込)

品番:TS344X72

カラー展開:赤、黒

50周年をお祝い(ハート)

ケーキやお菓子を用意して、お茶会の準備をするマイメロディをイメージしたオリジナルプリントのジャンスカです。

ランダムにハートが混じったドット柄に、カップケーキやティーカップのモチーフを配置したオリジナル図案を総柄プリントにあしらいました。

裾のパネル柄には存在感のあるキュートなマイメロディが(ハート)

ウエストはリボンのデザインになっており、後ろはゴムが入っているので着心地も良いアイテムです。

マイメロディをあしらったブラウスを合わせたスタイリングがキュート♪

チュチュやパニエを履いてボリュームを出した着こなしもおすすめです。

◆マイメロディ/ニットケープ

\7,150(税込)

品番:TS151X14

カラー展開:赤、ピンク

「Hi Melody? Don’t you know everyone loves you?(ハート)」

マイメロディの頭巾をイメージしたニットケープです。

リボン柄がキュート(ハート)

色使いが目を引くかぎ針のお花モチーフとパールを手付けしたデザインです。

マイメロディへのメッセージをプリントしたリボンテープを前で結んで着脱する仕様です。

マイメロディをあしらったブラウスやジャンスカと合わせたスタイリングがキュート♪

◆マイメロディ/ビッグトート

\7,700(税込)

品番:TS614X21

カラー展開:ピンク

だら~んとゆる~く横になったマイメロディのプリントをあしらったキャリーオンタイプのビッグトートです。

1泊程度のプチ旅行にも行けちゃう大容量のバッグです。

Dカンのメッキパーツにマスコットチャームが付けられる仕様になっています。

取り外しのできるショルダー付きで、肩掛けもラクラク♪

旅行シーンや荷物が多い日にもぴったりです。

◆マイメロディ/ワンピース(※キッズ)

\6,600(税込)

品番:TS351X31KO

カラー展開:ピンク

月に寝そべるマイメロディのプリントがキュートなワンピースです♪

ティアードのソフトチュールがふんわり動きのあるデザイン。

身生地は柔らかく肌当たりの良いカット生地を使用しています。

ウエストの切り替えがないのでゆったりとした着心地に♪

裾広がりのAラインのシルエットで、1枚でキュートに決まります。

【販売スケジュール】

4/26(土) 9:00~ 公式オンラインショップ販売

店頭販売

▼展開店舗▼

サンシャインシティ / HEP FIVE

※キッズアイテムの展開はございません。

▼キッズアイテムのみ展開▼

札幌アピア/イオンモール秋田/イオンモール名取

イオンモール高崎/イオンモール太田/越谷レイクタウン

ららぽーと富士見/イオンモール水戸内原/イオンモールつくば

イオンモール成田/ららぽーとTOKYO-BAY/イクスピアリ

ららぽーと横浜/アリオ橋本/ららぽーと海老名/ららぽーと湘南平塚

イオンモール甲府昭和/イオンモール新潟亀田インター

イオンモール白山/マークイズ静岡/イオンモール浜松市野

イオンモール名古屋茶屋/イオンモール大高/イオンモール木曽川

イオンモール各務原インター/イオンモール京都桂川

イオンモール四條畷/イオンモール橿原/神戸ハーバーランドumie

イオンモール倉敷/おのだサンパーク/イオンモール高松

イオンモール八幡東/イオンモール福岡/イオンモール鹿児島

▽特設ページはこちら▽

https://shop.axesfemme.com/topics/my_melody.html

株式会社 アイジーエー

〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目7番3号銀座オーミビル6F

プレス担当

TEL:0120-365-765 FAX:03-6263-2505

Mail:axesfemme-press@iga-group.com