未来のトップゴルファーを応援！「カメイ・星野英正ジュニアゴルフ教室2025」参加者募集中（参加無料）

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カメイ株式会社

カメイ株式会社は、東北福祉大学出身のプロゴルファー星野英正氏を講師に迎えたジュニア向けゴルフ教室を、2025年5月31日（土）に開催いたします。


開催地は利府ゴルフ倶楽部。現在、宮城県内在住の小・中・高校生を対象に、ミヤギテレビのホームページで参加者を募集しています。（参加無料・抽選制）


お申し込みはコチラから :
https://form.mmt-tv.co.jp/webapp/form/24204_yujb_77/index.do


トッププロから学ぶ、子どもたちの成長を応援する一日

東北を代表するプロゴルファーであり、ジュニア育成にも力を注ぐ星野英正氏による特別指導の場として、「カメイ・星野英正ジュニアゴルフ教室2025」を開催いたします。



午前の部は初心者から参加可能、午後の部は上級者向けの実践的な内容で、星野プロのほか、ティーチングプロの講師陣による丁寧な指導を予定しています。貸クラブの用意もあるため、ゴルフ未経験のお子様も安心してご参加いただけます。






開催日　　：　2025年5月31日（土）


会場　　　：　利府ゴルフ倶楽部（宮城県）


講師　　　：　星野英正プロ、ハン・リープロ 　他ティーチングプロ数名（予定）


対象　　　：　宮城県内在住の小・中・高校生


参加費　　：　無料（交通費は自己負担）


定員　　　：　午前の部 20名／午後の部 8名（応募多数の場合は抽選）


申込締切　：　2025年5月16日（金）



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8S5TyTzi22o ]

2024年のイベントの様子はこちらから



















【申込方法】


ミヤギテレビホームページ内の専用申込フォームよりご応募ください。
※郵送での応募は受け付けておりません。



お申し込みはコチラから :
https://form.mmt-tv.co.jp/webapp/form/24204_yujb_77/index.do




【主催・協力】


主催・共催：カメイ株式会社、ミヤギテレビ


後援：宮城県ゴルフ連盟


協力：住友ゴム工業株式会社、株式会社ダンロップスポーツマーケティング、株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ、利府ゴルフ倶楽部