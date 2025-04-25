未来のトップゴルファーを応援！「カメイ・星野英正ジュニアゴルフ教室2025」参加者募集中（参加無料）

カメイ株式会社

カメイ株式会社は、東北福祉大学出身のプロゴルファー星野英正氏を講師に迎えたジュニア向けゴルフ教室を、2025年5月31日（土）に開催いたします。

開催地は利府ゴルフ倶楽部。現在、宮城県内在住の小・中・高校生を対象に、ミヤギテレビのホームページで参加者を募集しています。（参加無料・抽選制）

お申し込みはコチラから :https://form.mmt-tv.co.jp/webapp/form/24204_yujb_77/index.do

トッププロから学ぶ、子どもたちの成長を応援する一日

東北を代表するプロゴルファーであり、ジュニア育成にも力を注ぐ星野英正氏による特別指導の場として、「カメイ・星野英正ジュニアゴルフ教室2025」を開催いたします。

午前の部は初心者から参加可能、午後の部は上級者向けの実践的な内容で、星野プロのほか、ティーチングプロの講師陣による丁寧な指導を予定しています。貸クラブの用意もあるため、ゴルフ未経験のお子様も安心してご参加いただけます。

開催日 ： 2025年5月31日（土）

会場 ： 利府ゴルフ倶楽部（宮城県）

講師 ： 星野英正プロ、ハン・リープロ 他ティーチングプロ数名（予定）

対象 ： 宮城県内在住の小・中・高校生

参加費 ： 無料（交通費は自己負担）

定員 ： 午前の部 20名／午後の部 8名（応募多数の場合は抽選）

申込締切 ： 2025年5月16日（金）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8S5TyTzi22o ]

2024年のイベントの様子はこちらから

【申込方法】

ミヤギテレビホームページ内の専用申込フォームよりご応募ください。

※郵送での応募は受け付けておりません。

お申し込みはコチラから :https://form.mmt-tv.co.jp/webapp/form/24204_yujb_77/index.do

【主催・協力】

主催・共催：カメイ株式会社、ミヤギテレビ

後援：宮城県ゴルフ連盟

協力：住友ゴム工業株式会社、株式会社ダンロップスポーツマーケティング、株式会社ダンロップスポーツエンタープライズ、利府ゴルフ倶楽部