キャディ、在東南アジア日系企業エグゼクティブ70名を招待したイベント「モノづくり未来会議 in バンコク」をASEANで初開催

キャディ株式会社

製造業のデジタル変革に挑むキャディ株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役:加藤 勇志郎、以下キャディ)は、2025年6月19日(木)に、在東南アジア日系企業様向けイベント「モノづくり未来会議 in バンコク」をASEANで初開催いたします。また、同時期の2025年6月18日(水)~21日(土)にタイ・バンコクで開催される東南アジア最大級の製造業の展示会「Manufacturing Expo 2025」に出展することをお知らせいたします。

当日は、講演者として、Mazda South East Asia, Ltd. (MSEA)上級 副社長 猿渡健一郎氏、Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd. Director 森俊彦氏、キャディ株式会社 CTO 小橋昭文の登壇が決定。パネルディスカッションのスピーカーとして、YN2-TECH (Thailand) Co.,代表取締役社長 中村亮太氏、Nissin Electric (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長 生方寛之氏、日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)事務局長 藤岡亮介氏をお招きしています。また、クロージングコメント/モデレーターはMediator Co., Ltd. CEO ガンタトーン・ワンナワス氏、CADDi Thailand Co., Ltd. 代表取締役社長 武居大介が務める運びとなりました。当イベント第二部の開会においては、Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. 取締役副社長 小泉伸彦氏からご挨拶をいただく予定です。製造業界の第一線で活躍する在東南アジア日系企業の方々から、ASEANにおける製造業の最前線についてお話しいただきます。

特設サイトはこちら:https://caddi.com/ja-jp/resources/exe-event/monomira-bangkok20250619/(https://caddi.com/ja-jp/resources/exe-event/monomira-bangkok20250619/)

■ ASEAN初開催「モノづくり未来会議 in バンコク」について

モノづくり未来会議とは、モノづくり産業における新たな視点や解決策を探求し、10年後の変革や製造業DXについて考え、参加した人の明日からの行動を変える後押しをするビジネスカンファレンスです。業界が抱える構造的な課題に向き合い、各企業のポテンシャルを解放することを目的として2021年にスタートした本カンファレンスは、日本では製造業に特化した最大級のイベントに成長を遂げました。グローバルに展開する製造業企業のみなさまからのご要望を受け、「モノづくり未来会議」を米シカゴ、米ラスベガスに続き、タイ・バンコクにて開催いたします。「イノベーターと創る、これからの製造業の10年」をテーマに掲げ、グローバル製造業の次の10年を模索します。

ASEANで初開催となる本カンファレンスでは、これからの製造業の新たな可能性に目を向け、テクノロジーを取り入れたDXによる企業変革への挑戦や、グローバル製造業に求められるアントレプレナーシップなど、幅広いセッションをご用意していきます。製造業界における革新的なアイデアと戦略の交流の場となり、参加者が新たな視点と人脈を得て、業界の発展に貢献する一翼を担います。

~開催概要~

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39886/table/144_1_853bd9693aa4ab3c228fe3d500e768dd.jpg ]

※内容は予告なく変更になる可能性があります。

※問い合わせ先:「モノづくり未来大会議 in バンコク」イベント事務局 mk_th@caddi.jp( 担当:中村 )

■ ゲスト登壇者 / 司会

《 講演1 》

Mazda South East Asia, Ltd. (MSEA)上級 副社長

マツダ株式会社 ASEAN事業室副室長、商品開発本部主査

猿渡 健一郎 氏

1987年 マツダ株式会社入社

2009年 マツダアクセラ/Mazda3主査

2014年 Mazda Europe R&D Centre 所長

2018年 マツダ株式会社商品本部本部長

2022年 AutoAlliance(Thailand) President & CEO

2024年 Mazda South East Asia, Ltd. (MSEA) 上級副社長

マツダ株式会社 ASEAN事業室副室長/商品開発本部主査

《 講演2 》

Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd. Director

EVolity株式会社 取締役

森 俊彦 氏

2003年、松下電器産業に入社。民生ビデオカメラのソフトウェア開発や商品企画に従事。13年からシリコンバレーのオートモーティブ拠点を立上げ5年半、自動車メーカーとの新規事業開発やスタートアップ投資に携わる。19年から日本で損保向けドライブレコーダー事業立上げや、会津若松スマートシティ担当理事、商用EV向けフリートマネジメント会社EVolity(丸紅様とのJV)取締役として推進。24年4月からシンガポールに赴任し東南アジアでのモビリティ新規事業開発を推進中。有志活動としてシリコンバレーD-Lab活動を推進、経産省様とのレポートは17万部ダウンロード達成、「モビリティ X」日経BP出版や東南アジア特別版レポートもリリース。経産省「始動」メンターやイベント登壇多数。

《 パネルディスカッション 》

株式会社中村機工

YN2-TECH (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長

Siam Design & Automations Pvt. Ltd. 代表取締役社長

中村 亮太 氏

沼津高専、立命館大卒。大手自動車部品メーカー、商社を経て家業の中村機工に入社。設計・開発・自動化設備を繋ぐソリューションで、顧客を全方位サポートする組織を構築。タイのバンコク・チャチェンサオ、インドのデリー・チェンナイ・グジャラートに商社、設計、省力化設備工場を持つ。昨年、静岡県島田市の大石溶接が加わり、グループ全体で日本30名、海外150名(7割がエンジニア)が在籍。今年からはタイ中心としたGS諸国で農作物加工の付加価値最大化、GX・SDGs推進、農業廃棄物削減にも挑戦。変革による好循環を生み出す組織を目指す。

Nissin Electric (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長

日新電機株式会社 理事 兼 装置部品ソリューション事業統括部 次長

生方 寛之 氏

自動車部品メーカーにて産業用トランスミッション、減速機の設計を経て、1992年に日新電機株式会社入社。電力機器製品の生産技術職に従事し、社内の生産改善と共に、タイ、中国、ベトナムの現地部品会社の技術指導を進めてきた。2011年に装置・部品の受託生産を行う、装置部品ソリューション事業に参画し、日新電機ベトナムにて板金加工、溶接、塗装、組立て配線までの社内一貫生産の体制づくり、規模拡大を進めた。2017年から日新電機ベトナム有限会社 社長に就任。2020年から日新電機タイ株式会社 社長に就任し、以降会社の改革を推し進め社員育成体制の構築を通し、現地メンバー主導による工場の再整備を進めている。また最先端分野として核融合発電、宇宙衛星の生産に向けて活動の範囲を広げている。

日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC) 事務局長

海外産業人材育成協会(AOTS) バンコク事務所長

藤岡 亮介 氏

2013年経済産業省入省。同省にて通商およびエネルギー政策(電力システム改革、水素等)に従事した後、2022年より現職。タイ・ASEANでの製造業の高度化(DX・GX等)に資する人材育成などの各種取組を支援。

《 CTOセッション 》

キャディ株式会社 CTO (最高技術責任者)

小橋 昭文

スタンフォード大学・大学院にて電子工学を専攻。 米国の航空機・宇宙船の開発製造会社に勤務し、衛星の大量画像データ処理システムを構築。 その後、Apple米国本社にて、iPhone・Airpods 等の製品開発や中国工場監査までをリード。2017年11月にキャディ株式会社を加藤と共同創業。

《 クロージングコメント / モデレーター 》

Mediator Co., Ltd. CEO

ガンタトーン・ワンナワス 氏

在日経験通算10年。2004年埼玉大学工学部卒業後、在京タイ王国大使館工業部へ入館。タイ国の王室関係者や省庁関係者のアテンドや通訳を行い、タイ帰国後の2009年にメディエーターを設立。日本政府機関や日系企業のプロジェクトをコーディネート。日本人駐在員やタイ人従業員に向けて異文化をテーマとした講演・セミナーを実施(講演実績、延べ12,000人以上)。

CADDi Thailand Co., Ltd. 代表取締役社長

キャディ株式会社 部門執行役員アジア本部長

武居 大介

東京大学卒業後、三井物産株式会社の化学品部門で国際貿易や米国での事業投資を担当。その後、スペインでのMBA留学(IE Business School)を経て、同社にて産業×デジタルをテーマにしたベンチャー投資・投資先支援・新規事業開発を推進。2021年よりキャディにジョイン。パートナー開拓責任者を経て、現在は製造業AIデータプラットフォーム"CADDi"のグローバル化に向けアジア進出をリード。

■ 「Manufacturing Expo 2025」出展について



「Manufacturing Expo 2025」は、30カ国から2,000社を超える出展社と、ASEAN全域から85,000人を超える参加者が一同に会する、東南アジア最大規模の製造業向け展示会です。このたびキャディは、本展示会に出展いたします。

~出展概要~

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39886/table/144_2_240ebc1860cff547812df42fc8bbe4fb.jpg ]

キャディ株式会社

キャディ株式会社は、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、点在するデータ・経験を資産化し、新たな価値を創出する「製造業AIデータプラットフォームCADDi」を開発・提供するスタートアップ企業です。アプリケーションである「製造業データ活用クラウドCADDi Drawer」「製造業AI見積クラウド CADDi Quote」をはじめ、今後もプラットフォーム上に様々なアプリケーションを提供予定です。日本をはじめアメリカ、ベトナム、タイを含む4カ国で事業を展開し、製造業のグローバルな変革を実現していきます。累計資金調達額は257.3億円。

<会社概要>

本社所在地 :東京都台東区浅草橋4-2-2 D’sVARIE浅草橋ビル(総合受付6階)

代表者 :代表取締役 加藤勇志郎

設立 :2017年11月9日

資本金 :1億円(資本準備金含み、217.2億円)

事業内容 :製造業AIデータプラットフォーム CADDiの開発運営

URL :https://caddi.com/