ÀÐ³ÀÅç¤Î¥Ô¥Ñー¥Ä¡ÊÅç¸ÕÜ¥¡Ë¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤ò¼ê·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ø½ä¡ÊMEGURU¡Ë¡Ù¤ò¿·È¯Çä¡¡À¸¤Î¥Ô¥Ñー¥Ä¤ò±öÄÒ¤±¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤È¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÐ³ÀÅç»º À¸¥Ô¥Ñー¥Ä±öÄÒ¤±¡Ê20g¡Ë¡¡¡¡ÀÐ³ÀÅç»º¥Ô¥Ñー¥Ä ¤Û¤°¤·¤Æ¹á¤ëÅç¸ÕÜ¥¡Ê5g¡Ë
¡¡
¡¡²Æì¸©ÀÐ³ÀÅç¤Î¥±¥ì¥¹²Æì¡¿¤ä¤¨¤ä¤Þ¥Õ¥¡ー¥à¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ãæ²È¾¡Â§¡Ë¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÀÐ³ÀÅç»º¥Ô¥Ñー¥Ä¡ÊÅç¸ÕÜ¥¡Ë¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¿ÉÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ø½ä¡ÊMEGURU¡Ë¡Ù¥·¥êー¥º2ÉÊ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ô¥Ñー¥Ä¡ÊÅç¸ÕÜ¥¡Ë¤Ï¡¢Î°µå²¦¹ñ»þÂå¤«¤é²Æì¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢Åç¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¬ÉÕ¤¯¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡£¸Å¤¯¤«¤éÈ¬½Å»³¤½¤Ð¤ÎÉ÷Ì£ÉÕ¤±¤äÀ¸Ìô¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Åç¤Î¿©Ê¸²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£Êý¸À¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥Ñー¥Á¡×¡Ö¥Ô¥£¥Ñー¥º¡×¡Ö¥Ôー¥ä¥·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¿É¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢À¸¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±öÄÒ¤±¥Ô¥Ñー¥Ä¤È¥Õ¥êー¥É¥é¥¤¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ³ÀÅç¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±öÄÒ¤±À¸¥Ô¥Ñー¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÍè¤ë¿ÉÌ£¤È¥·¥Þ¥Þー¥¹¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê±öÌ£¤È¶¦¤Ë¡¢À¸¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤¿¿©´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¥Ô¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢·Ú¤¯¤Û¤°¤·¤Æ¤«¤éÎÁÍý¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¥¢¥í¥Þ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¸å¤«¤éÍè¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¿ÉÌ£¡Ê¥Ô¥Ú¥ê¥ó¡Ë¤¬ÂÎ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£Îä¤¨¡¦¤à¤¯¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²¹³è¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£ÀÐ³ÀÅç¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§
ÀÐ³ÀÅç»º À¸¥Ô¥Ñー¥Ä±öÄÒ¤±¡§https://yaeyamafarm.com/c/gr0/fruits/gr456/4562119128618
ÀÐ³ÀÅç»º¥Ô¥Ñー¥Ä ¤Û¤°¤·¤Æ¹á¤ëÅç¸ÕÜ¥¡§
https://yaeyamafarm.com/c/gr0/fruits/gr456/4562119128625
³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§
¡¡¤ä¤¨¤ä¤Þ¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤Ï¡¢²ÆìÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÃÏ°è¤ÎÇÀ»ºÊª¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°èÇÀ¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¹ñ»º¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤Æ´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¡¢¥Ô¥Ñー¥Ä¡ÊÅç¸ÕÜ¥¡Ë¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¿©ÉÊ²Ã¹©¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î²Ã¹©¤Ç¤Ï¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î¼Â¤òÅ·Æü´¥Áç¤·¤¿¤ê¡¢´¥Àù¤ê¤·¤Æ¤«¤é¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë²Ã¹©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¿©ºà¤Î¹á¤ê¤ä±ÉÍÜ²Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤Ë¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ò¤Þ¤ë¤´¤È´¥Áç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç®É÷´¥Áç¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ô¥Ñー¥Ä¤È¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¤·¤¿¥Ô¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹áµ¤À®Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¹ÎÓÍá¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹À®Ê¬¡Ê¥Õ¥£¥È¥ó¥Á¥Ã¥È¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥Ê¥íー¥ë¡¢¥«¥ê¥ª¥Õ¥£¥ì¥ó¡¢¥³¥Ñ¥¨¥ó¡¢¥Õ¥à¥ì¥ó¤Ê¤É¤Î¹áµ¤À®Ê¬¤¬¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¥Ô¥Ñー¥Ä¤ÇÂ¿¤¯¸¡½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(1)¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¥Ô¥Ñー¥Ä¤Ç¤ÏÎä¤¨¡¦¤à¤¯¤ß¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ú¥ê¥ó¤¬¡¢Ç®É÷´¥Áç¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î1.3ÇÜÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(2)¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹À®Ê¬¤ä¥Ô¥Ú¥ê¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¥Ô¥Ñー¥Ä¤ò·Ú¤¯¤Û¤°¤·¤Æ¤«¤éÎÁÍý¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¹á¤ê¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Ä¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¥¢¥í¥Þ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¸å¤«¤é¤¯¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¿ÉÌ£¡Ê¥Ô¥Ú¥ê¥ó¡Ë¤¬ÂÎ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀ¸¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤¿¿©´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤à¡Ö¥·¥Þ¥Þー¥¹¡×¤Ç±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¿ÉÌ£¤È¥·¥Þ¥Þー¥¹¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê±öÌ£¤¬Í»¹ç¤·¡¢²Æì¤ÎÈþÌ£¤·¤¤À¸¸ÕÜ¥¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆù¤ä¤ª»É¿È¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Î¤¢¤Æ¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¸¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î±öÄÒ¤±¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ20g¤¢¤¿¤ê240mg¤Î¥Ô¥Ú¥ê¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±öÄÒ¤±¤Ò¤ÈÀÚ¤ì¡ÊÊ¿¶Ñ0.8g¡Ë¤Ç9mg¤Î¥Ô¥Ú¥ê¥ó¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹(2)¡£Îä¤¨¤ä¤à¤¯¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ËËèÆü¤ÎÎÁÍý¤Ç¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
(1)³Æ»îÎÁ¤«¤é¥Ø¥¥µ¥óÃê½Ð¤·¤¿¹áµ¤À®Ê¬¤òGC-MS¤ÇÊ¬ÀÏ¡Ê2025Ç¯3·î7Æü¡Ë
(2)Âè25013685001¡¢Âè25013685002¡¢Âè25013685003¡Ê2025Ç¯2·î18Æü¡Ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿©ÉÊÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿ー
ÀÐ³ÀÅç¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¼õ¤±¡¢Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¯Í¥²í¤Ë¼Â¤ë¥Ô¥Ñー¥Ä¡ÊÅç¸ÕÜ¥¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÅç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡ª
¾¦ÉÊÆÃÄ§¡§
ÀÐ³ÀÅç»º À¸¥Ô¥Ñー¥Ä±öÄÒ¤±
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤ÎÀ¸¸ÕÜ¥¡¢¹áÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¤ÏÌµÅº²Ã
¡ü¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î¼Â¤ò¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤Ê¥·¥Þ¥Þー¥¹¤Ç±öÄÒ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¿ÉÌ£¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê±öÌ£¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ¸¸ÕÜ¥¤Ç¤¹¡£
¡ü¤Ò¤ÈÀÚ¤ì¤Ç½ä¤êÀ®Ê¬¡Ê¥Ô¥Ú¥ê¥ó¡Ë¤ò9mgÀÝ¼è¤Ç¤¡¢Îä¤¨¤ä¤à¤¯¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¹áÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¤ÏÌµÅº²Ã¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇÛ¹ç¡£¤ªÆù¤ä»É¿È¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤Î¤¢¤Æ¤Ë¤âºÇÅ¬¡ª
ÀÐ³ÀÅç»º¥Ô¥Ñー¥Ä ¤Û¤°¤·¤Æ¹á¤ëÅç¸ÕÜ¥
¿¹ÎÓÍá¤ÎÌþ¤·À®Ê¬¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¥Ô¥Ñー¥Ä
¡ü¼Â¤Î¹á¤ê¤ä±ÉÍÜ²Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¥Ô¥Ñー¥Ä¡£¿¹ÎÓÍá¤ÎÌþ¤·À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ê¥íー¥ë¤ä¥«¥ê¥ª¥Õ¥£¥ì¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥Ô¥Ú¥ê¥ó´ÞÍÎÌ¤ÏÇ®É÷´¥Áç¥Ô¥Ñー¥Ä¤Î1.3ÇÜ¡£¹á¤êË¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¿ÉÌ£¤¬ÂÎ¤ò½ä¤ê¡¢Îä¤¨¤ä¤à¤¯¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ü¼Â¤ò¸¶·Á¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Û¤°¤·¤ÆÎÁÍý¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥í¥Þ¤È¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²Æì¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤ë²¹³è¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú»È¤¤Êý¡Ê2ÉÊ¶¦ÄÌ¡Ë¡ÛÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤ëËüÇ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹
¡¡¹ï¤ó¤Ç¤ªÆù¤äµûÎÁÍý¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤¿¤ê¡¢ßÖ¤áÊª¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥¹ー¥×¤Î»Å¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ëËüÇ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤äÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª ¥«¥ìー¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¡¢¥³ー¥Òー¡¢ ¥Á¥ã¥¤¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Û¤°¤·¤Æ¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤È¡ý
ºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤ÇÌôÌ£¡¢ÎÁÍý¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë
¤ªÆùÎÁÍý¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¯¤µ¤ß¾Ã¤·¤Ë¤âºÇÅ¬
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡§
¥±¥ì¥¹²Æì¡¿Í¸Â²ñ¼Ò¤ä¤¨¤ä¤Þ¥Õ¥¡ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥±¥ì¥¹²Æì¡¿¤ä¤¨¤ä¤Þ¥Õ¥¡ー¥à¡Ê¥íー¥ÈÀ½Ìô¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢²Æì¸©¤ÇÇÀÃÜ»ºÊª¤ÎÀ¸»º¤«¤é¡¢²Ã¹©¡¦Î®ÄÌ¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¡Ö£¶¼¡»º¶È²½¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¤¥ó¤Îºñ¤ê¤«¤¹È¯¹Ú»ôÎÁ¤Ç°é¤Æ¤¿¡¢»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ÖÆî¤ÌÆÚ¡Ê¤Ñ¤¤¤Ì¤Ö¤¿¡Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¿Í¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡¦¿Í¤«¤éÎÉ¤¯¤¹¤ë¡Ù¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¿©ÇÀ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ì¥¹²Æì/ÇÀ¶ÈÀ¸»ºË¡¿Í¡¡Í¸Â²ñ¼Ò¤ä¤¨¤ä¤Þ¥Õ¥¡ー¥à
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÀÐ³À»ÔÊ¿ÆÀ554ÈÖÃÏ1
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ²È¡¡¾¡Â§¡Ê¤Ê¤«¤¤¤¨¡¡¤«¤Ä¤Î¤ê¡Ë
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ÇÀ¶È·Ð±Ä¡¢ÇÀÃÜ»ºÊª¤ÎÀ¸»º²Ã¹©ÈÎÇä¡¢ÀÐ³ÀÅç¥Ñ¥¤¥ó¥¸¥åー¥¹¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¡¤Ê¤É
¢£ÀßÎ©¡§¡ã¥±¥ì¥¹²Æì¡ä1995¡ÊÊ¿À®7¡ËÇ¯12·î14Æü¡¢¡ã¤ä¤¨¤ä¤Þ¥Õ¥¡ー¥à¡ä2002¡ÊÊ¿À®14¡ËÇ¯12·î
¢£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://yaeyamafarm.net/
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://yaeyamafarm.com/