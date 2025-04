「すみっコぐらし」好きなママへの母の日ギフトに！とかげととかげのおかあさんが描かれた、心あたたまるマグカップとミニブーケのギフトセットを、キディランドで数量限定販売

株式会社岡田商会

ペットの似顔絵フラワーやキャラクターフラワーを制作するネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」(所在地:兵庫県西宮市、店長:小原冬萌)は4月下旬より順次、関東・関西5か所のキディランド(すみっコぐらしSHOP・リラックマストア)にて、「すみっコぐらし」のとかげととかげのおかあさんが描かれた、心あたたまるマグカップとミニブーケのギフトセット『とかげととかげのおかあさんのやさしい花束とマグカップ(ケース付き)』を期間・数量限定で販売します。

“すみっコぐらし好き”のお花屋さんが届ける、やさしいギフト

『とかげととかげのおかあさんのやさしい花束とマグカップ(ケース付き)』は、自身もすみっコぐらしの大ファンである、マイペリドット店主の「やさしい気持ちを届けられるギフトを作りたい」という想いから生まれた特別なセット。

マグカップには、とっても愛らしいとかげととかげのおかあさんが寄り添う、ほっこり癒されるイラストが。セットのミニブーケにはプルメリアとアジサイの2種類の花を使用しています。

アイテムの特長

とかげととかげのおかあさんの“やさしい時間”を描いたデザイン

マグカップは、とかげととかげのおかあさんが寄り添う“やさしい時間”を描いたデザイン。かわいさの中に母と子の絆が感じられる、あたたかい世界観も魅力です。

プルメリアとアジサイの花束つきで、華やかに贈れる

ミニブーケは、南国の風を感じさせるプルメリアのアーティフィシャルフラワーに、やさしい色合いのアジサイのプリザーブドフラワーをあしらいました。それぞれの花言葉もお母さんへのプレゼントにぴったり。見た目も華やかで、水やりなどのお手入れいらず。ずっとキレイな状態が続くので、長く楽しめるのもうれしいポイントです。

プルメリア(アーティフィシャルフラワー)

花言葉:「大切な人の幸せを願う」

南国の雰囲気を感じさせる可憐な花。美しく咲く姿に、相手の幸せをそっと願う気持ちを込めて。

アジサイ(プリザーブドフラワー)

花言葉:「家族」「和気あいあい」

優しい色合いのアジサイは、家族のつながりやぬくもりを象徴する花。プリザーブド仕様で長く楽しめます。

母の日ギフトにも、自分へのご褒美にも

大きめマグカップとミニブーケ付きの特別なセットは6月30日(月)までの期間限定販売。母の日のプレゼントとしてはもちろん、お誕生日や、結婚を控えた6月の花嫁さんへの贈りものにもぴったり。特製ケース入りで、手に取った瞬間から笑顔になれる、やさしさを詰め込んだギフトです。

■商品情報

商品名:とかげととかげのおかあさんのやさしい花束とマグカップ(ケース付き)

販売期間:2025年6月30日(月)まで ※期間・数量限定

販売場所:キディランドが運営する関東・関西の下記5店舗にて販売

・すみっコぐらしショップ東京店

・リラックマストア 大阪梅田店

・リラックマストア 原宿店

・リラックマストア サンシャインシティ店

・リラックマストア あべのキューズモール店

価格:税込3,410円

内容:マグカップ/ミニブーケ(プルメリア[アーティフィシャル]+アジサイ[プリザーブド])/特製ケース入り ※なくなり次第終了となります

■マイペリドットについて

兵庫・西宮にアトリエを構えるプリザーブドフラワーの専門店。人物やペットの似顔絵、キャラクターや企業ロゴを花で表現するなど、オリジナリティ溢れるオーダーメイドのフラワーギフトに定評があり、“贈る気持ち”に寄り添う作品づくりを行っています。今回のアイテムは店主自身の“すみっコぐらし愛”がきっかけで実現。

<参考URL>

動物のお花屋さんマイペリドット

https://www.rakuten.ne.jp/gold/myperidot/

マイペリドットの母の日特集

https://www.rakuten.ne.jp/gold/myperidot/mothersday/

すみっコぐらし フラワーコレクション

https://item.rakuten.co.jp/myperidot/sumikko_flower/

<著作権情報>

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.