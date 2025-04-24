YOSHIKIのディナーショー ギネス世界記録(TM)︎認定　最も高額で完売したディナーショーチケット

YOSHIKI PR事務局

2024年8月2日よりグランドハイアット東京で開催されたYOSHIKIのディナーショー『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN』にて販売され、即完売となった1席30万円のチケット「VIPプレミアムパッケージ」が、「Most expensive dinner show ticket sold（最も高額で完売したディナーショーチケット）」としてギネス世界記録に認定され、先日米ロサンゼルスにてYOSHIKI本人へ認定証が直接授与されたことが、現地時間4月23日（水）に明らかとなった。

YOSHIKIは「これはファンのみなさんがもらうものだと思っています。この金額の何倍もの価値を持つ、素晴らしいショーにしていきたいと思います」とコメントした。

YOSHIKIは、近年、音楽家としてクラシカルワールドツアーを行い、英ロイヤルアルバートホール、米ドルビーシアター、米カーネギーホールでの公演を成功させ、これら英米の歴史的な3会場を日本人として初めて制覇するという偉業を成し遂げた。また、ファッション、映画、ワインプロデュース、チャリティ活動など多岐にわたり国際的に活躍しており、その影響力は年々高まっている。先日、米『TIME』誌による「世界で最も影響力のある100人（TIME100）」に日本人ミュージシャンとしては初めて選出され、その存在感が改めて世界に認められた。

YOSHIKIの“世界一豪華なディナーショー”は、そのパフォーマンスの見事さや演出の豪華さから、来場者の絶賛の声が相次いでいる。圧倒的な完成度と唯一無二の世界観は高く評価され、世界中でその評判が広がっており、チケットは、販売開始と同時に申し込みが殺到し、争奪戦になることでも知られている。

今年のディナーショー発表記者会見にて、1席100万円という「VIP プレミアムパッケージ」を遥かに上回る豪華さを誇る「VVIP ダイアモンドパッケージ」の登場が発表されたが、予約殺到したため、第一次先行受付にて受付を終了した。

＜Highlights from "EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI"＞

https://www.youtube.com/watch?v=BPw4WVEDgbI

＜ギネス世界記録 認定項目＞

Most expensive dinner show ticket sold（最も高額なディナーショーチケット）

＜ディナーショー公演概要＞

『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI』

会場：グランドハイアット東京 ボールルーム

公演数：全10公演

チケット料金：

Breakfast Show 98,000円(税込)

Dinner Show 110,000円(税込)

VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込） ※一部公演受付終了

VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000円（税込）＊8月31日夜公演のみの販売 ※完売

スケジュール：

8月22日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月23日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月23日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月24日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月24日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月29日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月30日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月30日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月31日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月31日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

チケット販売スケジュール：

3月21日（金）15:00～30日（日）23:59 楽天YOSHIKIカード先行(第1次先行抽選) ※受付終了

3月31日（月）12:00～4月6日（日）23:59 楽天YOSHIKIカード先行(第2次先行抽選受付) ※受付終了

4月7日（月）12:00～13日（日）23:59 三井住友VISA&MASTERカード先行抽選受付 ※受付終了

4月14日（月）12:00～20日（日）23:59 YOSHIKI+＆YOSHIKIチャンネル先行抽選受付 ※受付終了

4月21日（月）12:00～27日（日）23:59 楽天チケット/海外居住者/TEAM YOSHIKI 抽選受付

4月28日（月）15:00～ 一般先着販売

＜ディナーショー各種申込みについて＞

YOSHIKI Official Site： https://jp.yoshiki.net/info/6672/

楽天カード YOSHIKI デザイン：https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/

YOSHIKI VISA カード（VIP）：https://r-t.jp/yd-visavip2025

YOSHIKI VISA カード（VISA）：https://r-t.jp/yd-visa2025

yoshikitty Mastercard：https://r-t.jp/yd-yoshikitty2025

YOSHIKI+ ：https://www.yoshikiplus.com/

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楽天チケット：https://r-t.jp/yoshiki2025

一般発売：https://r-t.jp/yoshiki2025

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