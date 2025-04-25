「あんさんぶるスターズ！！」の声優ライブ「Starry Symphony」の4thライブが11月22日(土)、11月23日(日)、11月24日（月・祝）さいたまスーパーアリーナにて開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン

この度、アプリゲーム「あんさんぶるスターズ！！」を原作とした声優によるライブイベント『Starry Symphony』の4thライブ、『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -Superbloom-』の開催が決定いたしました！

4thライブでは、すべてのユニットが日替わりで出演！

『Starry Symphony』ならではの生バンド演奏を導入した見応えのあるライブ体験をお届けします！

豪華出演陣が集結した奇跡のライブをぜひお楽しみください！

『Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -Superbloom-』ロゴ- ＜-Superbloom- 公演概要＞

【タイトル】

Ensemble Stars!! Cast Live Starry Symphony -Superbloom-

【日時】

2025年11月22日（土） 開場 15:30/ 開演 17:00

2025年11月23日（日） 開場 15:30/ 開演 17:00

2025年11月24日（月・祝）開場 15:30/ 開演 17:00

【会場】

さいたまスーパーアリーナ

【出演】

[11月22日（土）公演]

fine

緑川 光（天祥院 英智役）、江口 拓也（日々樹 渉役）、

村瀬 歩（姫宮 桃李役）、橋本 晃太朗（伏見 弓弦役）

流星隊

帆世 雄一（守沢 千秋役）、中島 ヨシキ（南雲 鉄虎役）、渡辺 拓海（高峯 翠役）、

新田 杏樹（仙石 忍役）、西山 宏太朗（深海 奏汰役）

2wink

斉藤 壮馬（葵 ひなた、葵 ゆうた役）

Crazy:B

阿座上 洋平（天城 燐音役）、笠間 淳（HiMERU役）、

海渡 翼（桜河 こはく役）、山口 智広（椎名 ニキ役）

紅月

梅原 裕一郎（蓮巳 敬人役）、神尾 晋一郎（鬼龍 紅郎役）、

神永 圭佑（神崎 颯馬役）、小林 千晃（滝 維吹役）

J&A

樋柴 智康（佐賀美 陣役）、駒田 航（椚 章臣役）

[11月23日（日）公演]

ALKALOID

梶原 岳人（天城 一彩役）、天崎 滉平（白鳥 藍良役）、

重松 千晴（礼瀬 マヨイ役）、中澤 まさとも（風早 巽役）

Eden

諏訪部 順一（乱 凪砂役）、花江 夏樹（巴 日和役）、

逢坂 良太（七種 茨役）、内田 雄馬（漣 ジュン役）

UNDEAD

増田 俊樹（朔間 零役）、細貝 圭（羽風 薫役）、

小野 友樹（大神 晃牙役）、羽多野 渉（乙狩 アドニス役）

Switch

野島 健児（逆先 夏目役）、石川 界人（青葉 つむぎ役）、山本 和臣（春川 宙役）

MaM

鳥海 浩輔（三毛縞 斑役）

[11月24日（月・祝）公演]

Trickstar

前野 智昭（氷鷹 北斗役）、柿原 徹也（明星 スバル役）、

森久保 祥太郎（遊木 真役）、梶 裕貴（衣更 真緒役）

Valkyrie

高橋 広樹（斎宮 宗役）、大須賀 純（影片 みか役）

Ra*bits

比留間 俊哉（真白 友也役）、米内 佑希（仁兎 なずな役）、

小林 大紀（天満 光役）、高坂 知也（紫之 創役）

Knights

土田 玲央（朱桜 司役）、浅沼 晋太郎（月永 レオ役）、

伊藤 マサミ（瀬名 泉役）、山下 大輝（朔間 凛月役）、

北村 諒（鳴上 嵐役）

Special for Princess！

豊島 修平（エス役）、榊原 優希（カンナ役）、

草野 太一（ユメ役）、照井 悠希（ライカ役）

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

【チケット価格】

グッズつきアリーナ席 ：\19,800（税込）

グッズつきスタンド前方席 ：\19,800（税込）

グッズつきスタンド席 ：\17,600（税込）

グッズなしスタンド席 ：\14,300（税込）

【チケットグッズ】

Starry Symphony -Superbloom- 別冊パンフレット

＜-Superbloom- チケット情報＞

《最速先行 ESプレミアムパス限定先行》

■応募期間

2025年4月25日（金）0：00～5月25日（日）23：59

■当選発表

2025年6月7日（土）15：00

■入金期間

2025年6月7日（土）15：00 ～ 6月10日（火）23：00

■受付URL

ESプレミアムパス限定先行【Basic】

URL：https://l-tike.com/st1/es-starrysymphony-basic

ESプレミアムパス限定先行【Music】

URL：https://l-tike.com/st1/es-starrysymphony-music

その他、チケット先行予約情報は下記公式HPまで！

【公演・チケットに関するお問い合わせ】

●公演：キョードー東京

TEL：0570-550-799（平日/11：00～18：00、土日祝/10：00～18：00）

●チケット：ローソンチケット

https://faq.l-tike.com/

【公式サイト・SNS】

■公式サイト： https://stars-starrysymphony.com

■公式X（旧Twitter）：@stars_castlive／https://twitter.com/stars_castlive

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