【HIROFU】イントレチャートのグループ＜BREZZA＞に新色『WAFFLE』『TEDDY』と新型ショルダーバッグが登場
ワールドグループの株式会社ヒロフが展開するレディースバッグブランド「HIROFU（ヒロフ）」は、4月26日（土）より<BREZZA （ブレッツァ）>グループの新色『WAFFLE（ワッフル）』『TEDDY（テディ）』と新型ショルダーバッグを全国のHIROFU店舗およびオンラインストアにて販売いたします。
<BREZZA NAPPA LACE>新色『TEDDY』
「HIROFU（ヒロフ）」は全国の百貨店を中心に靴・バッグ・小物を展開するレザーブランドです。1978年の創業以来、Simple/Minimal/Contemporaryをコンセプトにした、ベーシックで時代やトレンドに左右されることのない独自のスタイルを提案しています。
熟練した職人が手作業でひとつずつ丁寧に革を編み込んで作る<BREZZA（ブレッツァ）>。籠バッグのように夏らしさを演出してくれる軽快さ、そして素材の上質さを感じさせるシンプルなボディが魅力です。
毎シーズンご好評いただいているメッシュバッグ
<BREZZA（ブレッツァ）>にはハリと強度のあるバッファロー素材の<BREZZA BUFFALO>と、しなやかな手触りのシープナッパ素材の<BREZZA NAPPA LACE>2種類ご用意しております。
今回、BREZZA BUFFALOにはワッフル生地をこんがりきつね色に焼いたようなキャメルカラーの『WAFFLE（ワッフル）』が、BREZZA NAPPALACEにはやや黄味のある濃いブラウンの『TEDDY（テディ）』が新たに登場。どちらもベーシックで季節問わずお使いいただきやすいカラーです。
<BREZZA BUFFALO>新作のショルダーバッグ
<BREZZA BUFFALO>ではこれまでのトートバッグに加え、今回待望のショルダーバッグが登場します。細くて長めのハンドルが鞄の卵型のシルエットを美しく、持った時もすっきりと見せてくれます。モダンな印象でタウンユースにもおすすめです。
BREZZA BUFFALOショルダーバッグ S 97,900円（税込）
BREZZA BUFFALOトートバッグ S 97,900円（税込）
BREZZA NAPPALACEトートバッグ S 133,100円（税込）
BREZZA NAPPALACEトートバッグ M 137,500円（税込）
ぜひ一度全国のHIROFUショップおよびオンラインストアにてご覧ください。
<BREZZA>の詳細はこちらをご覧ください。(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/journal/250425/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=250425&utm_content=brezza)
【 商品のお取り扱い 】
■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=250425(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=250425)
【 Social Media 】
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【 Brand Concept 】
HIROFUのコンセプトはシンプル・ミニマル・コンテンポラリー。
1978年の創業以来、靴・鞄・小物など、素材の質感を活かした商品を生み出し続けているHIROFU。トレンドに流されることなく永くご愛用いただくことを願って、品質を大切にしたタイムレスな商品を提案しています。
＜会社概要＞
・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）
・代表者：佐々木 佳子
・所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/
ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/