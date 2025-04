TikTok広告の活用実績を称える「TikTok for Business Japan Agency Awards 2025」で24組の広告代理店・組織・個人を表彰、2025年の戦略も発表

Bytedance株式会社

TikTok for Businessは、日頃からTikTokの活用に積極的に取り組んでいただいている広告代理店の皆様を対象としたイベント「TikTok for Business Agency Day 2025」を、4月24日(木)にヒルトン東京で開催しました。本イベントでは、日本市場における2024年度のTikTok広告の活用実績を表彰するために、「TikTok for Business Japan Agency Awards 2025」を開催し、4部門・全10賞において合計24組の受賞企業・組織・個人を発表しました。

また、2024年の振り返りや2025年の戦略、TikTok for Businessの製品ロードマップの紹介に加え、電通デジタル・博報堂・サイバーエージェント・Septeni Japan・オプト(順不同)の業界リーダーによるパネルディスカッションや成功事例などを通じて、さらなるパートナーシップの深化を図りました。

「TikTok for Business Japan Agency Awards 2025」の受賞者を発表!

TikTok for Businessは、TikTokの広告価値を最大限に引き出し、広告主のビジネス成長に寄与してきた広告代理店の功績を称えるアワードを2019年より毎年開催しています。進化を続けるTikTokというプラットフォームの特性を深く理解し、独自の戦略で成果を創出してきた取り組みを高く評価しています。

「TikTok for Business Japan Agency Awards 2025」では、これまでの評価軸を刷新し、売上実績に加え、広告プロダクトの先進的な活用やTikTokの可能性を切り拓いた取り組みも評価対象としました。

今年は、グランプリ、Growth Sales部門、Strategic Sales & Solutions部門、Creative & Solutions部門の4部門・全10賞において合計24組を選出しました。

「TikTok for Business Japan Agency Awards 2025」受賞企業・個人一覧

各受賞企業・組織・個人は以下の通りです。(敬称略、五十音順)

【グランプリ】

■Agency of the Year

年間を通して高い売上成果を実現するとともに、先進的な取り組みも積極的に実践され、さらに、社内外における中長期的な取り組みを通じて、持続的なビジネスインパクトを創出した広告代理店を表彰

|受賞社

・株式会社サイバーエージェント



【Growth Sales部門】

■Rising Star Award

売上において、前年比200%以上などの規定値を達成し、この1年で急成長を遂げた広告代理店を表彰

|受賞社

・株式会社アドレア

・株式会社ナハト

■Growth Champion Award

新規アカウントの開拓と売上の両軸で貢献した広告代理店を表彰

|受賞社

・株式会社電通デジタル

・博報堂DYグループ(株式会社博報堂・株式会社Hakuhodo DY ONE)



■Best Performance Award

年間を通してパフォーマンス広告において、高い売上成果を実現し、社内外での中長期的な取り組みを通じて、持続的なビジネスインパクトを創出した広告代理店を表彰

|受賞社

・株式会社CyberZ

・株式会社セプテーニ

・株式会社Hakudhodo DY ONE



■Best Branding Award

年間を通してブランド広告において、高い売上成果を実現し、社内外での中長期的な取り組みを通じて、持続的なビジネスインパクトを創出した広告代理店を表彰

|受賞社

・株式会社サイバーエージェント

・株式会社電通デジタル

・博報堂DYグループ(株式会社博報堂・株式会社Hakuhodo DY ONE)



【Strategic Sales & Solutions部門】

■Best Planning Award

TikTokとマスメディアや他プラットフォームとの連携、先進的なメディアやクリエイティブプラン、新たなコンテンツソリューションなど、優れたプランニング実践により価値ある成果を創出したチームを表彰

|受賞組織

・株式会社サイバーエージェント 縦型動画戦略局

・株式会社セプテーニ 縦型動画・ドラマ領域 ショート動画開発部

・株式会社電通・株式会社電通デジタル TikTok Solution Lab



■Growth Vertical Award

TikTok for Businessが2024年に注力した業種において、顕著な売上成長を牽引した代理店を表彰

|受賞社

・株式会社Webgram

・博報堂DYグループ(株式会社博報堂・株式会社Hakuhodo DY ONE)



■Product Solutions Award

TikTok for Businessの広告プロダクトやソリューションを最大限に活用し、優れた運用力と戦略によって市場開拓の新たな可能性を切り拓いた代理店を表彰

|受賞社

Performanceカテゴリー

・SideKicks株式会社

・株式会社ワンスター

Brandingカテゴリー

・株式会社サイバーエージェント

・博報堂DYグループ(株式会社博報堂・株式会社Hakuhodo DY ONE)



■Education Award

TikTokの広告価値を最大限に引き出すために、社内外への教育・啓蒙活動を影響力をもって促進いただき、新たな可能性を切り拓いた方を表彰

|受賞者

・株式会社オプト プラットフォームサクセス本部 専門役員 野嶋 友博氏

・株式会社Hakuhodo DY ONE クリエイティブプランナー 戒田 優衣氏



【Creative & Solutions部門】

■Creative & Solutions Award

優れたクリエイティブ戦略と深いインサイトに基づく提案で最も実績に貢献した代理店を表彰

|受賞社

・株式会社CyberACE

・株式会社電通デジタル

「TikTok for Business Agency Day 2025」では、2025年の戦略・プロダクト概要を発表

「TikTok for Business Agency Day 2025」では、パートナーである広告代理店の皆様とともに広告主や業界全体のビジネスインパクトの創出に貢献することを目指し、“ともに成長していく”という想いを込めて、"Grow together with TikTok"をキーメッセージに掲げました。

当日は、TikTok for Business Japan Global Business Solutions ゼネラルマネージャーのArjun Sarwal(アージュン・サーワル)より、2024年を振り返るとともに、2025年に注力する4つの重点領域--「フルファネル」「クリエイティブ」「新規開拓」「Eコマース」やソリューション、サポート体制について発表しました。

当日紹介された広告ソリューション:

・Smart+:予測AIによりターゲティング・入札・クリエイティブ生成を自動化し、TikTok運用型広告を最適化する最新ソリューション

・TikTok One:クリエイティブソリューション、パートナー、クリエイターとの連携を促進し、TikTok広告の制作から配信までをワンストップで支援するオールインワン型クリエイティブプラットフォーム ※日本ではテストローンチ中

・TikTok Symphony:生成AIを活用し、アイデア創出から動画制作、アセット最適化までを自動化し、コンテンツ制作プロセスをシンプルかつ高速化するクリエイティブソリューション

TikTok for Business Japan, Global Business Solutions, ゼネラルマネージャー Arjun Sarwal(アージュン・サーワル)

広告業界キーマンのパネルディスカッションやTikTok広告の最新成功事例も紹介!

パネルディスカッションでは、電通デジタル CAIO(Chief AI Officer:最高AI責任者) 兼 執行役員 山本 覚氏、博報堂 執行役員/エグゼクティブ クリエイティブディレクター 兼 博報堂ケトル ファウンダー 嶋 浩一郎氏、サイバーエージェント インターネット広告事業本部 統括 木家 弘貴氏(順不同)が登壇し、「生成AI・広告クリエイティブ・広告効果最大化」といったテーマを軸に、今後どのようにTikTokをマーケティングに活用していくか、その可能性や未来のトレンドについて多角的な視点から語られました。

(右から)株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 統括 木家 弘貴氏、株式会社博報堂 執行役員/エグゼクティブ クリエイティブディレクター 兼 株式会社博報堂ケトル ファウンダー 嶋 浩一郎氏、株式会社電通デジタル CAIO 兼 執行役員 山本 覚氏

さらに最新の成功事例として、フルファネル戦略でTikTok売れを実現したレキットベンキーザー・ジャパン「メディキュット」との取り組み事例をSepteni Japan 取締役の大久保 亮氏、および安藤 龍之介氏にご紹介いただきました。

また、TikTokを戦略的パートナーに据えた取り組みによる、持続的成長の実現についてデジタルホールディング 取締役 兼 オプト 代表取締役 CEO 金澤 大輔氏からご紹介いただきました。

(右から) Septeni Japan株式会社 取締役 大久保 亮氏、安藤 龍之介氏

株式会社デジタルホールディング 取締役 兼 株式会社オプト 代表取締役 CEO 金澤 大輔氏

TikTok for Business Japan, Global Business Solutions, ゼネラルマネージャー Arjun Sarwal コメント

2024年度のAgency Award受賞、誠におめでとうございます。皆さまのご尽力のおかげで、TikTokの広告事業も大きく成長を遂げることができました。2025年は、TikTok for Businessにとってさらなる成長に向けた重要な節目の年となります。私たちは今後、「フルファネル」「クリエイティブ」「新規開拓」「Eコマース」の4つの重点領域において、代理店の皆さまとともに成長していくことを目指します。

その第一歩として、近日中に公開予定の新たなソリューションをはじめ、「Premium Reach」「Smart+」といった広告商品に加え、「TikTok One」や生成AIを活用した「TikTok Symphony」などのクリエイティブ支援を強化してまいります。さらに、代理店認証制度や研修プログラム、測定環境の整備など、パートナー支援体制の拡充を通じて、より強固なパートナーシップの構築を推進してまいります。

これからも、広告代理店の皆さまと力を合わせ、TikTokというプラットフォームの可能性、そして広告の新たな未来を切り拓きながら、ともに成長していけることを楽しみにしております。



今後もTikTok for Businessは、パートナーの皆様とともに、広告の可能性をさらに広げ、ビジネスに新たな価値を創出してまいります。

<TikTok for Businessについて>

TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しているTikTok for Businessは、認知拡大から顧客獲得まで、 様々なファネルにおけるビジネス課題解決に貢献します。TikTokはエンターテインメントで溢れるプラットフォームとして、オープンマインドなオーディエンスと企業/ブランドが自然と出会うことで生まれる顧客とのエンゲージメントにより、ビジネスにインパクトをもたらします。

https://ads.tiktok.com/business/ja(https://ads.tiktok.com/business/ja)