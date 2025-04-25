TVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』放送20周年記念――『KENTEX』から「ニルヴァーシュ type ZERO」を再現した限定コラボウォッチが登場！

株式会社 ケンテックスジャパン

国産の腕時計メーカーである株式会社ケンテックスジャパン(本社：東京都台東区、代表取締役：橋本 直樹、以下ケンテックス)は、TVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』とのコラボウォッチの予約を2025年4月25日(金)より開始しました。

報道関係者各位

2025年4月25日

株式会社ケンテックスジャパン

『交響詩篇エウレカセブン』×『KENTEX』

「ケンテックス」は企画から製造・販売まで、すべて日本で行っている国産ウォッチブランドです。

1994年の創業以来、技術と品質にこだわった腕時計を適正価格で販売。高品質な日本製腕時計を永く安心してご愛用いただけるよう、購入後のメンテナンスサービスも提供しております。

自衛隊腕時計を手掛けるKENTEXと、TVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』の放送20周年を記念したコラボレーションウォッチは、2025年4月25日(金)より予約の受付を開始致します。

『交響詩篇エウレカセブン』×ケンテックス：https://kentex-shop.com/eurekaseven2025/

KENTEX Official Web site URL：http://www.kentex-jp.com/

■「ニルヴァーシュ type ZERO」の魅力を詰め込んだ、コラボレーションウォッチ

TVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』に登場する世界最古のLFO「ニルヴァーシュ type ZERO」の世界観が融合した、ファン必携のコラボレーションモデル。

S812M-01

「ニルヴァーシュtype ZERO」をモチーフにした本モデルは、「ニルヴァーシュtype ZERO」のボディーカラーをイメージしたハーフマットホワイトカラーの文字盤を採用。

12時位置には、「ニルヴァーシュtype ZERO」のヘッドに描かれるデザインと共に、タイトルロゴ『交響詩篇エウレカセブン』をデザイン。

時分針のデザインには、「ニルヴァーシュtype ZERO」の飛行手段でもあるリフボードのデザインを採用。時針分針秒針が一直線になったとき、リフボードが完成し空中での波乗りを彷彿とさせる。

裏蓋には、放送20周年を記念した特別ロゴと共にシリアルNo.を刻印。

ムーブメントには日本製ソーラークロノグラフを採用し、フル充電で最大4ヶ月稼働。100M防水、方位計付き回転ベゼル、蓄光インデックスなど機能性にも優れた、実用性とコレクション性を兼ね備えた限定プレミアムモデル。

文字盤蓄光裏蓋

■ 限定特典

20周年記念デザインの保証書と共にリフボード型ウォッチスタンドが付属。リフボード型ウォッチスタンドに時計を飾れば、空を波乗りする「ニルヴァーシュtype ZERO」世界観が堪能できる。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20419/table/51_1_48dad9ea179cbf4baddeabd8a73c43ae.jpg ]

ご予約はKENTEX公式オンラインストアまたは、ケンテックスブティックにて可能です。

■KENTEX Official Web site URL http://www.kentex-jp.com/(http://www.kentex-jp.com/)

■KENTEX 公式オンラインストア URL https://kentex-shop.com/(https://kentex-shop.com/)

■KENTEX オフィシャルブティックURL https://www.kentex-jp.com/showroom/(https://www.kentex-jp.com/showroom/)

※オフィシャルブティックではサンプルの展示も行っております。

■株式会社ケンテックスジャパン

所在地：東京都台東区上野5-5-8 IMIビル

TEL:03-5846-0811

代表取締役：橋本 直樹

設立：平成6年5月（1994年）

資本金：2,000万円

事業内容：自社ブランドウォッチの企画、製造および国内外への販売 腕時計のOEM受託生産

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