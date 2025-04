スティングによる新たな3人編成バンド「スティング3.0」、ライヴ・アルバム『3.0 ライヴ』　4月25日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、「スティング3.0」のライヴ・アルバム『3.0 ライヴ』を4月25日(金)に発売します。

グラミー賞17回受賞を誇るスティング、長きにわたりスティングのギタリストを務めるドミニク・ミラー、ダイナミックなドラマー、クリス・マースによる3人編成バンド「スティング3.0」。昨年5月に開始したワールド・ツアーで録音されたライヴ音源を収録したアルバムを、CD、LP、デジタル配信の各形態で発売します。

今作には、スティングとポリスのグレイテスト・ヒッツといえる9曲の最新ライヴ音源を収録しており、(日本盤の通常盤はボーナス・トラックに最新曲「アイ・ロート・ユア・ネーム(アポン・マイ・ハート)」のライヴ音源を追加収録した全10曲)「ビー・スティル・マイ・ビーティング・ハート」はスティング初のライヴ・ヴァージョンです。

先駆けてレコード・ストア・デイ限定デラックス・エディション2LPもリリースされており、日本のみ、この2LPをCD化した2CDデラックス盤も発売。2CD/LPデラックスは17曲入で、スティング初のライヴ・ヴァージョンが4曲収録されます:「ビー・スティル・マイ・ビーティング・ハート」、「アイ・ロート・ユア・ネーム(アポン・マイ・ハート)」、「ネヴァー・カミング・ホーム」、「キャント・スタンド・ルージング・ユー」。

「STING 3.0」は、2年ぶりとなる来日公演を、9月に東京、名古屋、神戸、広島、福岡の5都市6公演で開催予定です。今回の「STING 3.0」ツアーは、昨年からスタートした欧米ツアーで大反響を呼び、各地でSOLD OUTを記録しています。欧米公演のセットリストでは、ポリス時代のヒット曲「孤独のメッセージ」「シンクロニシティーII」「見つめていたい」や、ソロの名曲「イングリッシュ・マン・イン・ニューヨーク」「シェイプ・オブ・マイ・ハート」なども披露されており、ロック史に残るスティングの楽曲をトリオ編成で堪能できる絶好の機会となっています。来日公演に向けて、予習用プレイリストも公開されています。(https://umj.lnk.to/StingJapanTour2025)

Sting - I Wrote Your Name (Upon My Heart) (Official Video)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=J3rfGrbF-rI ]

Sting - Every Breath You Take (STING 3.0 Live / Audio)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sc1iG2ZImrg ]

スティング『3.0 ライヴ』

Sting / 3.0 LIVE

2025年4月25日(金)発売

CD通常盤: UICY-16287/3,300円(税込)/日本盤ボーナス・トラック1曲収録

2CDデラックス: UICY-80593/4/4,400円(税込)/日本限定商品

日本盤のみSHM-CD仕様/解説・歌詞・対訳付

https://umj.lnk.to/STING3.0LIVE

<収録曲>

[通常盤] [デラックスCD 1]

1. Message in a Bottle 孤独のメッセージ

2. Englishman in New York イングリッシュマン・イン・ニューヨーク

3. Fields of Gold フィールズ・オブ・ゴールド

4. Seven Days セヴン・デイズ

5. All This Time オール・ディス・タイム

6. Driven to Tears 世界は悲しすぎる

7. Synchronicity II シンクロニシティーII

8. Every Breath You Take 見つめていたい

9. Roxanne / Be Still My Beating Heart ロクサーヌ/ビー・スティル・マイ・ビーティング・ハート *

〈通常盤のみ・日本盤ボーナス・トラック〉

10.I Wrote Your Name (Upon My Heart) アイ・ロート・ユア・ネーム(アポン・マイ・ハート) *

[デラックスCD 2]

1. I Wrote Your Name (Upon My Heart) アイ・ロート・ユア・ネーム(アポン・マイ・ハート) *

2. It’s Probably Me イッツ・プロバブリー・ミー

3. Never Coming Home ネヴァー・カミング・ホーム *

4. Tea in the Sahara サハラ砂漠でお茶を

5. Fortress Around Your Heart フォートレス・アラウンド・ユア・ハート

6. Wrapped Around Your Finger アラウンド・ユア・フィンガー

7. Shape of My Heart シェイプ・オブ・マイ・ハート

8. Can’t Stand Losing You キャント・スタンド・ルージング・ユー *

*スティング初のライヴ・ヴァージョン

【来日公演詳細】

https://www.universal-music.co.jp/sting/news/2025-04-09/

