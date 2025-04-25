アニメ「ハイキュー!!」より新商品が発売！
アニメ「ハイキュー!!」より烏野高校、稲荷崎高校に所属する選手たちの新商品が発売！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3991
【注文受付期間】
・2025年4月25日(金)18:00～5月15日(木)23:59
【発送予定日】
・2025年6月下旬～7中旬以降順次発送
【製品情報】
クリアカード(ブラインド) vol.3
価格 : 440円（税込）
セット：3,520円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カンバッジ(ブラインド) vol.3
価格 : 550円（税込）
セット：4,400円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルカラビナ
価格 : 各1,320円（税込）
種類数：全8種
アクリルフィギュア vol.2
価格 : 各1,650円（税込）
種類数：全8種
ミニアクリルアート
価格 : 各2,530円（税込）
種類数：全8種
ポストカードセット
価格 : 各440円（税込）
種類数：全2種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3991
【注文受付期間】
・2025年4月25日(金)18:00～5月15日(木)23:59
【発送予定日】
・2025年6月下旬～7中旬以降順次発送
【権利表記】
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売