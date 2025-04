hotel MONday Group　新ブランド「GRAND MONday」　　　　　　2025年4月28日(月)「GRAND MONday 銀座」グランドオープン

株式会社JHAT

hotel MONday Group(https://hotel-monday.com/)を運営する株式会社JHAT(本社:東京都、代表取締役:平林朗)は、

自社が展開するホテルブランドのワンランク上のラインとして「GRAND MONday(グランマンデー)」を新たに立ち上げ、第一号施設「GRAND MONday 銀座」を訪日外国人に人気の東京都中央区・銀座エリアにてグランドオープンいたします。この開業はMONday グループとして28施設目となり、ますます日本での滞在が便利になります。

~ GRAND MONday コンセプト ~

ロゴマーク:日本の伝統文化である「水引き」のフォルムを取り入れ、「おもてなし」の精神を表現しました。繊細さと力強さを併せ持つデザインは「MONday」ブランドのDNAを継承しつつ、よりシャープで格調高い印象を表現しています。

GRAND MONday 銀座 外観GRAND MONday 銀座 ロビー

マンデーグループ初展開ブランド【GRAND MONday】について

「日本を感じる」ように過ごすhotel MONday、滞在するだけでなく「暮らす」hotel MONday

Apartmentと2つのライフスタイルから展開してきたマンデーグループ。

この度誕生する「GRAND MONday」は、より広々とした特別感あふれる空間と、格調の高さ、洗練されたおもてなしを極めたホテルです。従来施設よりもさらに一歩進んだ“人のぬくもり”を感じられるサービスをご提供いたします。

「GRAND MONday」では、経験豊富なスタッフが心を込めてお客様をお迎えいたします。

ご家族や友人のみなさまがひとつの広い空間でゆったりと過ごしながら、日本での時間を存分に楽しんでいただきたいと思っております。

旅のひとときが、かけがえのない思い出となりますように。

皆さまと笑顔でお会いできることを、スタッフ一同楽しみにしております。

【GRAND MONday 銀座について】

「GRAND MONday 銀座」は、都営浅草線 宝町駅から徒歩約3分、JR京葉線・東京メトロ日比谷線 八丁堀駅から徒歩約4分の距離に位置しています。東京駅からはタクシーで約10分、歌舞伎座をはじめ、銀座エリアへのアクセスも非常に便利です。銀座でのショッピングや散策の拠点として、快適にご利用いただけます。

客室は全45室・37.72平方メートル 以上の広々とした設計で、最大6名まで宿泊可能です。

「滞在するのではなく、暮らすように過ごす」というホテルのコンセプトを大切にし、客室に足を踏み入れた瞬間から心安らぐひとときをお届けします。

また、ドラム式洗濯機、掃除機、大型冷蔵庫を完備、炊飯器やお子様用食器の貸し出しも行っております。短期滞在から長期滞在まで、快適にお過ごしいただける充実した設備をご用意しています。

「GRAND MONday 銀座」は、“洗練されたラグジュアリーと現代的な和の融合”をコンセプトに、国内外から訪れるゲストに上質な滞在体験を提供。

館内は落ち着きのあるモダンデザインを基調とし、天井は高く光が静かに降りそそぎ、広々とした廊下には余白の美が漂う空間。バイオマスを由来としたアメニティを採用し環境への配慮と快適さを両立を目指します。

【全室スイートルーム&キッチン完備】

お部屋は以下の4タイプでご案内:

グランコーナースイート(48.79平方メートル )グランスイート(48.28平方メートル )スイート(41.57平方メートル 、43.15平方メートル )ジュニアスイート(37.72平方メートル 、40.32平方メートル )

【施設概要】

名称:GRAND MONday 銀座

所在地: 〒104-0032

東京都中央区八丁堀3丁目10番5

概要:10階建/全45室

TEL:03-5541-1344

FAX:03-5541-1345

URL: https://hotel-monday.com/grand/ginza

最寄り駅:

都営浅草線 宝町駅 A2出口 徒歩3分

エレベーター出口 A7出口、A8出口

JR京葉線、東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A3出口 徒歩4分

エレベーター出口 A2出口、A3出口

GRAND MONday 銀座 周辺マップ

公式HP、ご予約はこちら :https://hotel-monday.com/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw782_BhDjARIsABTv_JBGbuilA2w7SnH3zWQZP4x4K8nnvO35uaGx7kspEcsldfRBIf38HmcaAkmBEALw_wcB1.10%OFF2.14時アーリーチェックイン

【JHATの取り組み】

JHATは、お客様一人ひとりの多様なニーズにお応えするため、柔軟かつ高品質なサービスの提供を心掛けております。

【MONday Group】として、

なかでも「hotel MONday Apartment」シリーズは、長期滞在やファミリーでのご利用に最適な快適空間をご提供し、多くのお客様より高いご評価をいただいております。観光・ビジネスの両面で優れた立地はもちろん、館内施設も充実。シンプルかつ機能的な設計の中に、日本の美意識を感じさせる客室デザインを採用し、自炊可能なキッチンや自動洗濯乾燥機など、長期滞在をサポートする設備を完備しております。また、

多文化対応や環境への配慮にも力を入れ、環境、社会に配慮した運営を推進しております。

「hotel MONday Group」は現在、東京に23施設(豊洲、西葛西、日本橋、浜松町などのビジネスエリアや、秋葉原、上野御徒町など下町情緒の残るエリア)、京都に4施設(烏丸二条、丸太町、京都駅、京都鴨川など、京都駅や観光地へのアクセス至便な立地)、大阪に1施設(歴史・文化・美食とエンターテインメントが融合する都市・難波エリア)を展開しております。

直近では、2024年11月に「MONday Apart Premium 京都鴨川」、同年12月には「MONday Apart Premium 大阪難波WEST」がオープン。さらに2025年4月には「Premium Apart MONday 銀座EAST」が開業し、2025年5月には「Premium Apart MONday 京都五条」のオープンを予定しております。

多様化するライフスタイルに対応するホテルタイプを展開するMONday Groupは、今後もお客様一人ひとりのニーズに寄り添った、より豊かな滞在スタイルを提案してまいります。

【今後の展望】

今回の受賞を励みに、JHATはさらにサービス向上と新たな価値の創造に努めてまいります。

お客様にとって最良の選択となるホテルブランドを目指し、スタッフ一同精進してまいります。

会社名:株式会社JHAT

本社所在地:東京都台東区東上野1-15-4 キスワイヤ御徒町ビル 7F

代表者:代表取締役社長 平林 朗

設立:2018年6月7日

URL:https://jhat-m.com/

株式会社JHATは、旅行・観光業のグローバル化を推進すべく訪日外国人に特化した宿泊サービスを提供いたします。日本の観光市場は世界から高い評価を受けておりながら、旅行で訪れた家族連れ等の旅行者が一室に連泊できるホテルがまだまだ少ない状況です。そのため弊社は訪日外国人旅行者が本当に心から欲する宿泊施設を整備するべくホテル運営に取り組み、東京・大阪・京都に多様な形態の宿泊施設網の構築をすすめています。

弊社の多人数向け宿泊施設を通して観光業のさらなる発展と地方創生に寄与してまいります。

Trip advisor 44ヵ月連続1位

世界49の国と地域、28言語でサービスを展開する旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」にはゲストの口コミ点数を基にした『ランキング』があります。

株式会社JHATの運営するMONday Apart Premium日本橋は「ランキング」において2021年9月より44ヵ月連続で東京23区のホテルにおいて1位を獲得いたしました。(2025年4月現在)

MONday Apartブランドの全施設がトリップアドバイザーの2024年アワードを獲得する等、宿泊者から高い評価を得ています。

トリップアドバイザー44ヵ月連続 第1位獲得(MONday Aart Premium 日本橋)

【 本プレスリリースに関するお問合せ先 】

株式会社JHAT 担当:風岡/渡邊/枇々木/福澤

TEL:03-6453-0960

FAX:03-6453-0961

メール:promotion_gp@jhat-m.com