華やかなウェディングドレス姿であなたをお出迎え―《『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP 2025》開催！描き下ろしイラスト、販売グッズ第1弾公開！【株式会社コスパ】

『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP情報華やかなウェディングドレス姿であなたをお出迎え―

アニメ『ソードアート・オンライン』の、”ウェディングドレス”をテーマにしたPOP UP SHOPの開催が決定。

秋葉原:グランエンタスでの開催を皮切りに、大阪/仙台/小倉/名古屋のジーストアへ巡回いたします。

今回新規描き下ろしとなる「アスナ」「リーファ」「シノン」「ユウキ」「アリス」5人のイラストを公開。5人の華やかなウェディングドレス姿の描き下ろしイラストを使用した新作グッズをPOP UP SHOPにて先行販売いたします。

『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP先行販売グッズ

さらに、会場では展示やグッズ購入特典プレゼントも実施予定。これらイベント情報の続報は、特設ページやCOSPA公式Xアカウントでもお知らせ予定です。

◆《『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP 2025》

開催期間/会場

・[東京] 2025年6月7日(土)~6月22日(日) / グランエンタス[秋葉原オノデン1F]

・[大阪] 2025年6月28日(土)~7月6日(日) / ジーストア大阪

・[宮城] 2025年7月12日(土)~7月21日(月・祝) / ジーストア仙台

・[福岡] 2025年8月2日(土)~8月11日(月・祝) / ジーストア小倉

・[愛知] 2025年8月23日(土)~8月31日(日) / ジーストア名古屋

特設ページ

┗ https://www.cospa.com/special/swordart-online/

催事内容

グッズ販売、展示

お問合せ先

開催店舗各店 お気軽にスタッフまでお問合せください。

【主催】株式会社コスパ

【運営】タブリエ・マーケティング株式会社

◆先行販売商品情報【第1弾】

描き下ろし アクリルスタンド(大) ウェディングドレスVer. [5種]アクリルスタンド(大) ウェディングドレスVer.

サイズ:※商品によって異なります

[本体] 20cm×14cm以内

[台座] 9×5cm以内

価格:各2,530円(税込)

描き下ろし 100cmタペストリー ウェディングドレスVer. [5種]描き下ろし 100cmタペストリー ウェディングドレスVer.

サイズ:(約)100cm×75cm / レアスエード(ポリエステル)

価格:各6,270円(税込)

・「B2タペストリー」もラインナップ!

描き下ろし B2タペストリー ウェディングドレスVer. / タペストリーサイズ比較

サイズ:(約)72.8cm×51.5cm / レアスエード(ポリエステル)

価格:各3,300円(税込)

描き下ろし 65mm缶バッジ ウェディングドレスVer. [5種]描き下ろし 65mm缶バッジ ウェディングドレスVer.

サイズ:直径65mm / アルミニウム製

価格:各605円(税込)

描き下ろし 屋外対応ステッカー ウェディングドレスVer. [5種]描き下ろし 屋外対応ステッカー ウェディングドレスVer.

サイズ:(約)縦13×横10cm / 合成紙、PP

価格:各770円(税込)

描き下ろし ミニステッカーセット ウェディングドレスVer. [5種]描き下ろし ミニステッカーセット ウェディングドレスVer.

サイズ:(約)6×6cm以内 4枚

価格:各770円(税込)

描き下ろし アクリルマルチキーホルダー ウェディングドレスVer. [5種]描き下ろし アクリルマルチキーホルダー ウェディングドレスVer.

サイズ:(約)縦8cm×横6.5cm/ アクリル製

価格:各880円(税込)

この他にも『ソードアート・オンライン』関連グッズを多数ラインナップ予定です。

【物販の注意事項】

※【先行販売商品】は、購入制限をつけさせて頂く場合がございます。

※先行販売商品は、通販も予定しています。

※Tシャツなどサイズがあるものは、全サイズ合計数までのご購入とさせていただきます。

例:購入制限各商品2点 全てのサイズ合わせて2点まで購入が可能です。

※個数制限につきましては状況により予告なく変更・解除になる場合がございますのでご了承ください。

※売切情報は各会場店舗の公式Xでもお知らせいたしますが、タイムラグが生じる場合もございますので、詳細は各店舗へお問い合わせください。

【先行商品の通販について】

※通信販売は2025年8月頃よりを予定しております。

※通信販売でのご予約も特典をお付けいたしますが、先行商品のみが特典対象となります。ご了承ください。

※事後通販の開始時期は変更となる場合がございます。

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

◆関連リンク

・COSPA(コスパ)/《『ソードアート・オンライン』POP UP SHOP 2025》特設ページ

┗ https://www.cospa.com/special/swordart-online/

・COSPA(コスパ)/『ソードアート・オンライン』グッズ一覧

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01084/mode/series

・公式X(Twitter):@cospa_inc / https://x.com/cospa_inc

・Instagram / https://www.instagram.com/cospa_inc/

・YouTube / https://www.youtube.com/@cospa_inc

発売元:株式会社コスパ

ブランド:COSPA(コスパ)

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)