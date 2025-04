YOSHIKI、ニューヨーク・タイムズで「日本の前衛デザイナー」として紹介　川久保玲、Yohji Yamamotoら共に世界的評価

YOSHIKI PR事務局

YOSHIKIが、米国有力紙 The New York Times の特集記事「How Avant-Garde Japanese Designers Forever Changed the Way We Dress(日本の前衛デザイナーは、いかにして私たちの装いを永遠に変えたのか)」にて、日本の前衛的ファッションデザイナーの一人として紹介された。

NY TIMES 〈How Avant-Garde Japanese Designers Forever Changed the Way We Dress〉

https://www.nytimes.com/2025/04/22/t-magazine/japan-fashion-designers-yohji-yamamoto.html?searchResultPosition=3

記事では、川久保玲(Comme des Garçons)、山本耀司(Yohji Yamamoto)、渡辺淳弥(Junya Watanabe)らとともに、YOSHIKIが名を連ね、「日本が誇るファッションの先駆者たちは、今もなお世界のスタイルに革新をもたらし続けている」と評されている。

YOSHIKIは、日本のファッションについて次のように語っている。「日本のファッションは極めて幅広い概念でありながら、ゆったりとしたシルエット、建築的な構造、西洋的な意味での“セクシーさ”を否定する美学といった共通点が見られる。しかし、このような独自の表現は、強い同調圧力が存在する日本社会だからこそ生まれた。何か本当にオリジナルなものを創り出すには、立ち向かう対象が必要なのだ」と分析している。

音楽とファッションの垣根を越えた表現を続けるYOSHIKIは、2024年2月にミラノ、9月パリのファッションウィークにて自身が手がけるブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」のコレクションを発表。パリス・ジャクソン、グレース・ジョンソンがランウェイに登場し、Rebel Wilsonや藤原ヒロシなどの著名ゲストが来場するなど、国際的に大きな注目を集めている。

MAISON YOSHIKI at MILAN FASHION WEEK 24/25 (Full Show) - new high-fashion brand by YOSHIKI

https://www.youtube.com/watch?v=gVBknbEPi3Y

MAISON YOSHIKI at PARIS FASHION WEEK SS2025 (Full Show)

https://youtu.be/vUzjgSALFaw?si=CtCKcrCNIgGrHISS

これまで音楽、映画、ワイン、そしてファッションと、ジャンルを超えた挑戦を続けてきたYOSHIKI。今回、The New York Times という世界的なメディアにおいて、「日本の前衛デザイナー」としてその名が刻まれたことは、日本発の創造力が今もなお世界を動かしていることを証明する象徴的な出来事となった。

MAISON YOSHIKI PARIS

Official Website: https://www.maisonyoshikiparis.com/

Instagram: https://www.instagram.com/maisonyoshiki/

YOSHIKI

Official Website: https://www.yoshiki.net/

Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/

YouTube: https://www.youtube.com/yoshiki