サイバーセキュリティとコンプライアンス分野のリーディング カンパニーである日本プルーフポイント株式会社(https://www.proofpoint.com/jp) (本社:東京都港区、代表取締役社長:茂木正之、以下プルーフポイント)は、この度開催したProofpoint Partners' Dayにおいて、「2025年パートナーアワード」の受賞者を発表しました。今年で5年目となるこのイベントと授賞式は、2024会計年度におけるパートナーの優れた業績を称えるものです。

日本市場におけるプルーフポイント製品の普及拡大に尽力したことが評価されたパートナーの受賞は以下のとおり:

- ニューパートナー・オブ・ザ・イヤー賞(New Partner of the Year 2025)・日本情報通信株式会社- DMARCトレイルブレイザー賞(DMARC Trailblazer Award 2025)・NRIセキュアテクノロジーズ株式会社- ITMトレイルブレイザー賞(ITM Trailblazer Award 2025)・双日テックイノベーション株式会社- Eメールセキュリティ・トレイルブレイザー賞(Email Security Trailblazer Award 2025)・株式会社NTTデータ- リセラー&インテグレーター・オブ・ザ・イヤー賞 Eメールセキュリティ部門(Reseller & Integrator of the Year - Email Security 2025)・NRIセキュアテクノロジーズ株式会社- リセラー&インテグレーター・オブ・ザ・イヤー賞 ITM部門(Reseller & Integrator of the Year - ITM 2025)・ソフトバンク株式会社- リセラー&インテグレーター・オブ・ザ・イヤー賞 フォーカスソリューション部門(Reseller & Integrator of the Year - Focus Solution 2025)・株式会社マクニカ- サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞 Eメールセキュリティ部門(Service Partner of the Year - Email Security 2025)・NECセキュリティ株式会社- サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞 ITM部門(Service Partner of the Year - ITM 2025)・JTP株式会社- サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞 ZenGuide部門(Service Partner of the Year - ZenGuide 2025)・WAVE XROSS株式会社- ディールレジストレーション・オブ・ザ・イヤー賞(Deal Registration of the Year 2025)・テクマトリックス株式会社- パートナー・オブ・ザ・イヤー賞(Partner of the Year 2025)・テクマトリックス株式会社

プルーフポイントのパートナーエコシステムは、それぞれ得意分野を持ったパートナーグループによって構成されています。プルーフポイントのパートナーは、プルーフポイント製品に関する包括的なトレーニングや販売マーケティングのためのリソース、市場をリードする販売プログラムのほか、以下の支援をプルーフポイントから受けることができます。

- セキュリティ意識向上トレーニング Proofpoint ZenGuideのパートナー向けセルフサービス販売制度- Eメールセキュリティ製品群のLight User向け価格- 製品無償評価の実施支援- お客様環境の無償Health Checkの実施支援

日本プルーフポイントでは、販売パートナーを100%介した販売戦略に取り組むとともに、組織が攻撃チェーンを断ち切るためのイノベーションを提供することに注力しています。直近では、マイクロソフトとのグローバルパートナーシップの拡大により、Microsoft Azureの堅牢なAI機能と信頼性の高いクラウドインフラを活用して、プルーフポイントの将来のイノベーションを提供することで、AIを活用した脅威およびデータ保護の規模を拡大するなど、Azureを基盤として、両社は世界中の組織に、脅威からのより強固な保護、データセキュリティの強化、より高い業務効率を提供できるようになります。これにより、スケーラブルなイノベーションが推進され、「人」を中心としたHuman-Centric セキュリティ(https://www.proofpoint.com/jp/platform)機能を提供し、人とデータが標的となる広範な脅威をプロアクティブに検知・低減します。プルーフポイントは、主要なプラットフォームをさらに強化し、お客様のMicrosoft 365などに対する生産性への投資を柔軟に増強し、最大限保護できるよう支援します。

日本プルーフポイント株式会社の代表取締役社長、茂木 正之は次のように述べています。「今年も『2025年パートナーアワード』において、日本市場で多大な貢献をいただいたパートナー企業の皆様を表彰できることを、大変嬉しく思います。私たちの成功は、パートナー各社との強固な連携と共通の使命感に支えられています。今後も、プルーフポイントは人を中心としたセキュリティソリューションを拡充し、お客様とともにサイバー攻撃への防御を強化してまいります。引き続きパートナー企業の皆様と協力し、日本の企業のサイバーセキュリティのレジリエンスの強化を支援し、さらなる成長とイノベーションの推進を目指します」

Proofpoint | プルーフポイントについて

Proofpoint, Inc.は、サイバーセキュリティのグローバル リーディング カンパニーです。組織の最大の資産でもあり、同時に最大のリスクともなりえる「人」を守ることに焦点をあてています。Proofpointは、クラウドベースの統合ソリューションによって、世界中の企業が標的型攻撃などのサイバー攻撃からデータを守り、そしてそれぞれのユーザーがサイバー攻撃に対してさらに強力な対処能力を持てるよう支援しています。また、Fortune 100企業の85%を含むさまざまな規模の大手企業が、メールやクラウド、ソーシャルメディア、Webにおける最も重要なリスクを軽減する人を中心としたセキュリティおよびコンプライアンスのソリューションとして、プルーフポイントに信頼を寄せています。

詳細は www.proofpoint.com/jp(https://www.proofpoint.com/jp) にてご確認ください。

