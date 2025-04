ポン！と押すたびに可愛いプリンに癒される！？「サンリオキャラクターずかん（ポムポムプリンver.）」に、ポンポン連打したくなるリップスティックのような「CAMILAタイプ」が登場

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会(所在地:大阪府大阪市、店長:岡山耕二郎)は、株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」に押すたびに会えるはんこ「サンリオキャラクターずかん(ポムポムプリンver.)」にて、リップスティックのような「CAMILAタイプ」の販売を開始しました。

「サンリオキャラクターずかん(ポムポムプリンver.)」は、ハローキティ、マイメロディ、シナモロールに続くサンリオキャラクターずかんの第4弾として登場したオーダーメイドのはんこ。かわいいポムポムプリンのイラストに、好きな名前を入れて自分だけのハンコをつくることができます。今回はこれまで販売していたクイックC9タイプから「CAMILAタイプ」に、さらにおしゃれに可愛くなってリニューアルしました。

イラストはこちらの10種類。のんびり屋さんのポムポムプリンはもちろん、お友だちであるねずみのスコーン、ハムスターのマフィン、ペンギンのホイップ、リスのベーグルといったお友だちと遊ぶすがたも。マイペースでどこかのほほんとしたイラストは、おもわず頬が緩んでしまいそうなかわいさです。

フォントはこちらの3種類。かわいいポムポムプリンのイラストと相性のよい、オーソドックスでわかりやすいフォントをご用意しました。

リップスティックのようなおしゃれなボディーにインクが内蔵されており、荷物の受け取り、メモやお手紙のサインがわり、お子さまの連絡帳や音読カード、お仕事のさりげないコミュニケーションなどにキャップレスでポンポン押せます。学校の先生とのやり取りに活躍する「みましたハンコ」にも使えます。はんこ本体はもちろん、専用ケースにもかわいいポムポムプリンがデザインされています。

ポムポムプリンのかわいいキャラクターがハンコを押すたびに癒してくれる、「サンリオキャラクターずかん(ポムポムプリンver.)」。こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ・ポムポムプリンやお友だちにいつでも会うことができます。

ハンコを押してお名前つけシールがつくれる丸型シール「ぺたまる」(別売)を使えば、かわいいプリンを自分やお子さまの持ちものの「しるし」とすることもできます。



ハンコというと事務的でお堅いものというイメージがありますが、私たちはこれからも、日常の生活に溶け込みながら、押すたびにクスッと笑顔になったりコミュニケーションが生まれるハンコを作ってまいりたいと考えています。

<著作権情報>

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655097