¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¡×¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î¿Íµ¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥ë¡×¤¬¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥«¥éー¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡ª
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥éー¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥ë¡×¤¬CFB¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë Plus¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡ÀìÍÑ¤ÎÀÖ¤¤ÂæºÂ¤Ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È¤ÈËüÇî²ñ¾ì¤ÎÇØ·Ê¥·ー¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§EXPO2025 CFB¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë Plus ¥Õ¥ë¥Õ¥ë ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥«¥éーVer.
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ Åì¥²ー¥ÈÅ¹ MARUZEN JUNKUDO¡×
¡¦²Á¡¡³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦»Å¡¡ÍÍ¡§ºÌ¿§ºÑ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥×¥ìー¥È+ÇØ·Ê¥·ー¥È+ÂæºÂ
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦PVC¡¢ABS¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¡¡ÇØ·Ê¥·ー¥È¡¦PET
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§ÌóH65¡ßW110¡ßD120mm
¢¨¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÈÎÇä½àÈ÷¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î¿Íµ¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¡×¤¬¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿»Ñ¤Î¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤Þ¤¢¤ë¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬È¯ÇäÃæ!
¡Ö¤Õ¤ï¤¿¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿¨´¶¤ÇÊú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¡¢¤¿¤Þ¤´·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¡×¤¬¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§EXPO2025¡Ú¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ê¤ê¤¤ê¡Û¤Õ¤ï¤¿¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×Æâ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¢¥«¥«¥Ù Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÅ¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ Åì¥²ー¥ÈÅ¹ MARUZEN JUNKUDO¡×
¡¦²Á¡¡³Ê¡§4,070±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§HÌó220mm¡ßWÌó270mm¡ßDÌó270mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¨¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÈÎÇä½àÈ÷¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤È¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ü¥¯¥»¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡ª¤¬È¯ÇäÃæ!
¡ÖVOXENATION¡Ê¥Ü¥¯¥»¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ï¥¥åー¥Ö¾õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥ëー¡×¤ä¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¡×¤¬¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÀ½Éð´ï¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀBOX¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§
¡¡EXPO2025¡Ú¥¢¥¤¥ëー¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ê¤ê¤¤ê¡ÛVOXENATION¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(²èÁüº¸)
¡¡EXPO2025¡Ú¥Ï¥ó¥¿ー(¥ì¥¦¥¹¥·¥êー¥º)¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¥é¥Ü¡ÛVOXENATION¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(²èÁüÃæ±û)
¡¡EXPO2025¡Ú¥Ï¥ó¥¿ー(¥ê¥ª¥½¥¦¥ë¥·¥êー¥º)¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¥é¥Ü¡ÛVOXENATION¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(²èÁü±¦)
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ Åì¥²ー¥ÈÅ¹ MARUZEN JUNKUDO¡×
¡¦²Á¡¡³Ê¡§³Æ4,620±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡¡
¡¡¥¢¥¤¥ëー¡¡ÌóH145¡ßW100¡ßD80mm
¡¡¥ì¥¦¥¹¥·¥êー¥º¡¡ÌóH160¡ßW125¡ßD80mm
¡¡¥ê¥ª¥½¥¦¥ë¥·¥êー¥º¡¡ÌóH160¡ßW125¡ßD80mm
¡¦ÁÇ¡¡ºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¿ÌÊ
¢¨¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÈÎÇä½àÈ÷¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¸åÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Å¹ÊÞ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Åù¤ÇÈÎÇä¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡×³µÍ×
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë～2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§Âçºå¡¡Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.expo2025.or.jp/¡¡
(C)Expo 2025
(C)CAPCOM