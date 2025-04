株式会社ホリ から USBカメラが新登場【Nintendo Switch(TM)2 任天堂正式ライセンス商品】

株式会社ホリ

・任天堂製品との適合性が確認された、正式ライセンス商品です。



3つの使い方でどこでもビデオ通話が楽しめる!



■付属の台座に取り付けると、TVモードとテーブルモードで使用できます。



■Nintendo Switch(TM) 2 本体に直接取り付けて携帯モードに。



■TVに設置して、 友達と一緒に大画面でゲームを楽しみましょう!

製品名 : USBカメラ for Nintendo Switch(TM) 2

販売価格 : \3,980(税込)

発売日 : 2025年6月発売予定

品番 : NSX-023

JANコード : 4961818039490

製品ページ : https://hori.jp/products/nsx/nsx-023/

amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5WTSW21

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/horistore-r/nsx-023/

ホリストア : https://horistore.com/shop/g/gNSX-023/

【製品仕様】

カメラ

・外形寸法:(幅)約3cm × (奥行)約3cm × (高さ)約5cm

・質量: 約30g

・接続方式: USB Type-C(TM) 接続

・解像度: 640 × 480

・フレームレート: 30fps

・視野角: 85°



台座

・外形寸法:(幅)約4cm × (奥行)約4cm × (高さ)約4.1cm

・質量: 約80g

・接続端子: USB Type-C(TM)



USBケーブル

・ケーブル長: 約1.5m

・接続端子: USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)



3.5mm ステレオミニプラグL型 / L字変換コネクター

・ケーブル長: 約8cm

【対応機種】

Nintendo Switch(TM) 2

【ご注意】

・ 本品をご使用になる際は、Nintendo Switch(TM) 2 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

・ Nintendo Switch(TM) 2 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

・チャット機能のご利用にはインターネット環境、Nintendoアカウント、Nintendo Switch Onlineへの加入(別売)が必要になる場合があります。

【内容品】

・カメラ × 1

・台座 × 1

・USB ケーブル(Type-C(TM) to Type-C(TM)) × 1

・3.5mm ステレオミニプラグL 型/ L 字変換コネクター × 1

・取扱説明書 × 1

【ご注意・その他】

本品にNintendo Switch(TM) 2 本体、Joy-Con(TM) 2 は付属しておりません。

本品はワイヤレス製品ではありません。

記載されている機能以外は搭載しておりません。

内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。

写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。

その他のすべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。

(C) Nintendo

(C) HORI CO., LTD.