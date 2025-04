【U-NEXT】2025年5月の新着配信ラインナップを発表！

株式会社 U-NEXT

動画配信サービスU-NEXTが2025年5月に配信する注目作をお知らせいたします。

世代を超えて愛されるHYの名曲「366日」からインスパイアされた映画オリジナルの純愛ラブストーリー『366日』を独占先行レンタル配信。

そのほか、『AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』『禁酒をお願い』『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』『RIZIN男祭り』など注目作品やスポーツを配信いたします。

2025年5月の注目コンテンツ

邦画

(C)2025映画「366日」製作委員会

366日

HYの代表曲「366日」をモチーフとして生まれた本作は、運命的に出会い、恋をしたある男女の20年間を描いた純愛ラブストーリー。主人公・真喜屋湊役を演じるのは、TVドラマや映画などで出演作が続く、いま最注目の実力派俳優である赤楚衛二。高校時代に湊と出会い、恋に落ちるヒロイン・玉城美海役を演じるのは、ドラマ、映画、舞台など幅広く活躍する一方、アーティスト「adieu」として楽曲リリースを行うなど、多方面で才能を発揮する上白石萌歌。監督は、ラブストーリーの名手として名高い新城毅彦。さらに中島裕翔、玉城ティナ、稲垣来泉、齋藤潤、溝端淳平、石田ひかり、国仲涼子、杉本哲太らが出演。そして主題歌は、HYが「366日」のアンサーソングとして制作した新曲「恋をして」。沖縄と東京、2つの都市を舞台に紡がれる愛、すれ違う想い、別れ、そして――。

【配信開始日】2025年5月1日(木)

【配信形態】550円(税込)/視聴期限:2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0185968 ※配信開始日よりアクセス可

海外ドラマ

(C)2025 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max(TM) is used under license.

AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章

Maxオリジナルシリーズ「AND JUST LIKE THAT...」のシーズン3が、エグゼクティブプロデューサーのマイケル・パトリック・キング制作のもと、5月30日(金)10時より本国同時にてU-NEXT独占配信開始。全12話のシーズンは毎週金曜日に新エピソードが配信され、8月15日(金)にシーズンフィナーレを迎えます。「AND JUST LIKE THAT...」は、キャリー、ミランダ、シャーロット、シーマ、LTWが、ニューヨークで50代を迎えた彼女たちの人生、恋愛、セックス、友情をめぐる複雑な現実を描いていきます。出演者はサラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイヴィス、サリタ・チョウドリー、ニコール・アリ・パーカーなど。

【配信開始日】2025年5月30日(金)10:00 ※以降、毎週金曜に週次配信

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0188291 ※配信開始日よりアクセス可

韓国ドラマ

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

禁酒をお願い

5月12日(月)より『禁酒をお願い』を"U-NEXTオリジナル"として日本初・独占見放題配信。本作は、自分のことを常識的な愛酒家だと思っていた女性が、酒を憎んでいる初恋の人と再会し禁酒に挑戦する、”しらふ死守ロマンス”だ。ガールズグループ・少女時代で活躍しながら『あなたが願いを言えば』など、女優としての才能も見せてきたチェ・スヨン。昨年、歌手として日本ソロデューを果たしたことでも知られる彼女が、10年目のベテラン自動車整備士ハン・クムジュに扮し、愛酒家だった女性が禁酒に挑戦する様子を、コミカルかつリアルに表現。また、そんなクムジュの初恋の人である保健支所長ソ・ウィジュンを、映画 『エクストリーム・ジョブ』や『ホン・チョンギ』で活躍し、兵役を終え活動を再開した俳優コンミョンが務める。顔、能力、性格、全てを兼ね備えながらも、ある理由から酒を嫌うウィジュンを、柔らかな魅力とクールな目つきで表現する。

【配信開始日】5月12日(月)23:20 ※毎週月・火曜日配信

【配信形態】月額会員 視聴無料

アニメ

(C)尼子騒兵衛/劇場版忍たま乱太郎製作委員会

劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師

2024年12月に公開された『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』は約13年ぶりとなる劇場版アニメ作品。情報解禁時から大きな注目を集めた本作は、公開直後から好調なスタートを切った。2025年3月時点での観客動員数は200万人を記録し、興行収入も30億円を突破。これにより、歴代の忍たまシリーズ映画における興行記録を更新する驚異的な成績を残している。本作は、決闘に向かった後、消息を絶ってしまった土井先生をめぐる物語。忍たまたちの強い「絆」が試される展開に加え、緻密なストーリーと圧巻のアクションシーンが見どころだ。

【配信開始日】配信中

【配信形態】レンタル:599円(税込)/3日間

購入:2,500円(税込)/視聴期限なし

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0184518

格闘技

RIZIN男祭り

GWを熱くする漢たちのぶつかり合い。新時代の格闘技を見逃すな!朝倉未来選手が約9か月ぶりに電撃復帰し、鈴木千裕選手と対戦。また、フェザー級タイトルマッチではクレベル・コイケ選手がラジャブアリ・シェイドゥラエフ選手を迎え撃つ。さらには篠塚辰樹選手が初のMMAでヒロヤ選手に挑戦、平本丈選手と田丸辰選手の試合、RIZIN WORLD GP 2025 ヘビー級トーナメントなど、見どころ満載の大会。

【配信開始日】5月4日(日) 13:00 配信開始 ※見逃し配信準備完了次第~5月9日(金) 23:59

【配信形態】

前売チケット(見逃し付き):6,500円(税込)

当日チケット(見逃し付き):6,900円(税込)

アーカイブ配信チケット:4,400円(税込)

※2025年3月30日(日)21:00まで販売

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009011

新着配信ラインナップ

洋画

5月1日(木)

ロボット・ドリームズ【独占先行】

5月2日(金)

シビル・ウォー アメリカ最後の日

5月3日(土)

NOCEBO/ノセボ

マリウポリ 7日間の記録

私の大嫌いな弟へ ブラザー&シスター

5月7日(水)

プレゼンス 存在【独占先行】

5月14日(水)

ザ・ルーム・ネクスト・ドア

ブルータリスト

野生の島のロズ

5月18日(日)

ふたりのマエストロ

邦画

5月1日(木)

366日【独占先行レンタル】

ジャージの二人

5月3日(土)

花腐し

白石晃士の決して送ってこないで下さい

5月6日(火)

お母さんが一緒

5月7日(水)

雨の中の慾情

5月14日(水)

オートレーサー森且行 約束のオーバル 劇場版【独占先行】

うちの弟どもがすみません

室井慎次 生き続ける者

室井慎次 敗れざる者

5月17日(土)

サンセット・サンライズ

5月21日(水)

東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-

八犬伝

聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団

海外ドラマ

5月1日(木)

シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿 シーズン4~6

刑事モース~オックスフォード事件簿~ シーズン6~8

殺人鬼ラウル・モート事件~英国警察史上最大の捜査

獣医ヤコブス

5月5日(月)

ウォーキング・デッド:デッド・シティ シーズン2【独占】

5月7日(水)

アウトランダー シーズン7

5月16日(金)

DUSTER / ダスター【独占】

5月30日(金)

AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章【独占】

配信中

THE LAST OF US シーズン2【独占】

リハーサル -ネイサンのやりすぎ予行演習- シーズン2【独占】

ジェムストーン家の敬虔なる私生活 シーズン4【独占】

ポール・アメリカン / ジェイクとローガンの家族でSHOW!【独占】

韓流・アジア

4月30日(水)

オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生- <スペシャルエピソード>【独占】

5月1日(木)

輝ける宝珠の如く【独占先行】

雪上恋歌 ~天に刻まれた悠久の愛~【独占先行】

5月12日(月)

禁酒をお願い【独占】

国内ドラマ

5月1日(木)

どーする?ごはん

5月3日(土)

ひまわりっ~宮崎レジェンド~

ひまわりっ~宮崎レジェンド2~

配信中

日曜劇場『キャスター』サイドストーリー 恋するキャスター【独占】

パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実

あなたを奪ったその日から

霧尾ファンクラブ

彼女がそれも愛と呼ぶなら

アニメ

5月1日(木)より順次

サザエさん【1960-1970年代】

サザエさん【傑作選】

5月26日(月)

リック&モーティ シーズン8【独占】

配信中

劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師【独占先行レンタル】

忍たま乱太郎 第29シリーズ

クラシック★スターズ【先行】

ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる【先行】

阿波連さんははかれない season2【先行】

中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。【先行】

リコリス・リコイル Friends are thieves of time.

おそ松さん~ヒピポ族と輝く果実~

おそ松さん~魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊まり会~

キッズ

5月2日(金)

ベイビーシャークとはいしゃさんごっこ(英語版)

5月9日(金)

ホギーといろあそび

TV番組・エンタメ

5月1日(木)

水曜どうでしょうプレミア ヨーロッパ20ヵ国完全制覇 完結編

5月5日(月)

黒谷友香、お庭つくります

5月7日(水)

RUN RUN RAMPAGE! ランラン・ダンス天国

配信中

世界を救う!ワンにゃフル物語~柴と三毛と亀梨くん~

Hi-Fi Un!corn 世界を目指す5人の素顔

DAN!DAN!EBiDAN!~新章~

ドキュメンタリー

5月1日(木)

チンパン・クレイジー【独占】

ナチス撃滅空爆作戦

5月2日(金)

ジョン・F・ケネディ

5月7日(水)

ボブ・マーリー:伝説のルーツ

5月12日(月)

生命の躍動~太陽をめぐる地球の一年~

5月28日(水)

ザ・海洋メガビルダー

サメの王国

解明・地下世界ミステリー シーズン1

激闘!サメvsイルカ

実話!映画「ジョーズ」

絶品ご当地グルメの旅 シーズン1~3

東南アジア グルメ散歩

逃走ドライバー シーズン1

彗星探査機ディープインパクト

音楽・ライブ ※ライブ配信

5月2日(金)

IDOL RADIO LIVE IN MACAU【独占】

5月3日(土)

Drunkboat presents FC Limited LIVE 堂珍嘉邦×柴田敏孝 DUO【独占】

5月6日(火)

Lienel 3rd Live Tour 2025 「Lienel a go-go!」【独占】

5月10日(土)

ONE N' ONLY 『LIVE TOUR 2025 ||:ONE N’ ONLY:||』【独占】

5月24日(土)

20th & 25th Anniversary OSAKAウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る! ヤッサ!20/25【独占】

スポーツ ※ライブ配信

<サッカー>※サッカーパック対象

開催中

プレミアリーグ【独占】

FAカップ【独占】

コパ・デル・レイ【独占】

ラ・リーガ

Women's Super League

<格闘技>

5月4日(日)

RIZIN男祭り

5月5日(月)

DEEP 125 IMPACT

配信中

ONE 172: 武尊 VS ロッタン【独占】

<ゴルフ>

5月8日(木)

ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ【独占】

インターナショナルシリーズ ジャパン【独占】

5月15日(木)

全米プロゴルフ選手権【独占】

5月29日(木)

全米女子オープン【独占】

<テニス>

5月7日(水)

1000 ローマ [ATPツアー 2025]【独占】

<野球>

開催中

横浜DeNAベイスターズ主催公式戦2025

<バスケットボール>

開催中

りそなグループ B.LEAGUE

