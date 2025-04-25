小売業における経営管理・商品計画、計画立案のスキルが身に付く『これ1冊で最短合格 リテールマーケティング（販売士）検定試験1級テキスト&問題集』がCBT試験付きで刊行！
販売士とは、激変する流通業界と多様化する顧客ニーズに対応し、顧客満足度を最大限に高めることができるリテールマーケティングのプロです。本書は、販売士1級検定試験の過去問を徹底分析し、出題される頻度の高い分野から重要度ランクをつけ、ひっかけ問題対策などをわかりやすく解説したテキスト&問題集です。巻末に模擬問題3回分を付属。また、無料でできるCBT試験付き。接客や売場づくり、マーケティングなど小売業運営に必要な知識を身に付けましょう！
・著者略歴
神奈川販売士協会（略称：KARSS カース、The Kanagawa Association of Retail Sales and Management Specialists）は、神奈川県内の販売士有志によって設立され、販売士制度の普及振興、販売士の育成・資質向上、社会的地位の向上および商業に関する調査研究を目的に事業を展開しています。
https://www.kanagawa-hanbaishi.com/
・目次
流通・小売業唯一の公的資格！
試験について（試験概要）
無料CBTの紹介
販売士Web模擬試験の紹介
本書ならではの一発合格のための6つの工夫！
1級試験合格への効率学習ロードマップ
第1章 小売業の類型
第2章 マーチャンダイジング
第3章 ストアオペレーション
第4章 マーケティング
第5章 販売・経営管理
模擬問題
■書籍概要
書名 これ1冊で最短合格 リテールマーケティング（販売士）検定試験1級テキスト&問題集
著者 神奈川販売士協会（カナガワハンバイシキョウカイ）
定価 5500円（税込）
発売日 2025年4月29日
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798073598(https://www.amazon.co.jp/dp/4798073598)
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18109590/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18109590/)