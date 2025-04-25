「EVO Japan 2025」カプコンブース出展情報公開！　『ストリートファイター6』Year 2追加キャラクター「エレナ」と『カプコン ファイティング コレクション2』が試遊出展！

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株式会社カプコン


5月9日(金)～11日(日)に東京ビッグサイトで開催される「EVO Japan 2025」のカプコンブースに、『ストリートファイター6』と『カプコン ファイティング コレクション2』が試遊出展！


『ストリートファイター6』ではYear 2追加キャラクターのトリを飾る「エレナ」が世界初の試遊出展！　さらに、『カプコン ファイティング コレクション2』では6タイトルが試遊可能！



※『CAPCOM FIGHTING Jam』および『パワーストーン』は試遊できませんので予めご了承ください。



【試遊出展概要】

■開催日時


2025年5月9日(金)・10(土) 11:00～19:00


2025年5月11日(日) 11:00～16:00



※会場への入場には有料の入場券が必要となります。


※開催時間は予告なく変更になる場合がございます。



■試遊ブース場所


東京ビッグサイト　東館2・3ホール　カプコンブース



■試遊内容


・『ストリートファイター6』Year 2追加キャラクター「エレナ」



※試遊可能なキャラクターは「エレナ」のみとなります。他のキャラクターの試遊はできませんので予めご了承ください。


※試遊は基本２名１組の対戦プレイでのご案内となります。



・『カプコン ファイティング コレクション2』収録6タイトル


１.CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO


２.CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001


３.ストリートファイターZERO3↑


４.パワーストーン2


５.燃えろ！ジャスティス学園


６.スターグラディエイター2 ナイトメア オブ ビルシュタイン



※『CAPCOM FIGHTING Jam』および『パワーストーン』は試遊できませんので予めご了承ください。


※試遊は基本２名１組の対戦プレイでのご案内となります。



■試遊特典


・『ストリートファイター6』オリジナルステッカー（エレナ）


・『カプコン ファイティング コレクション2』オリジナルステッカー



『ストリートファイター6』を試遊いただいた方には、『ストリートファイター6』オリジナルステッカー（エレナ）と『カプコン ファイティング コレクション2』オリジナルステッカー（メインアート）をセットでプレゼントいたします。





また、『カプコン ファイティング コレクション2』を試遊いただいた方には、『カプコン ファイティング コレクション2』オリジナルステッカーの中から、メインアートを1枚と収録タイトルアートを1枚（8種の中からランダム）をセットでプレゼントいたします。





※画像はイメージです。


※ノベルティ内容は変更になる場合がございます。


※無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。



■「EVO Japan 2025」カプコンブース特設サイト


https://www.capcom-games.com/ja-jp/20250425/sf6_evojapan2025/



【『カプコン ファイティング コレクション2』自己紹介カード】

収録タイトルのアートを使用した自己紹介カードを配布中！



『カプコン ファイティング コレクション2』をさらに楽しみたいプレイヤーのために、収録タイトルのアートを使用したオリジナル自己紹介カード全18種を公式サイトで配布中！


好きなタイトルのカードを選び、ハッシュタグ「#ファイコレ2自己紹介」を付けて、X（旧Twitter）にポストして、一緒にゲームを楽しむ仲間を見つけよう！







自己紹介カードのダウンロードはこちら


https://www.streetfighter.com/ja/news/detail/cfc2_pfcard



【EVO Japan 2025開催概要】

・開催名称：EVO Japan 2025


・開催日程：2025年5月9日(金)～5月11日(日)


・会場：東京ビッグサイト東館2・3ホール


　　　　〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1


・入場：入場日に応じた有料のチケットが必要となります。


　　　　詳しくは公式サイトをご確認ください。


・公式サイト：https://www.evojapan.gg/


・公式SNS：https://x.com/evojapan_info


・主催：EVO Japan 2025実行委員会



【商品概要】


『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』は2025年6月5日（木）に発売予定。


「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。


■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション


■プラットフォーム：


Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：2025年6月5日（木）


■価格：


　・ダウンロード版：7,990円（税込）


　　※Nintendo Switch 2 のみ予約受付中


　・パッケージ版：8,789円（税込）　


　　※Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4　随時予約受付


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）





■商品名：ストリートファイター6


■プラットフォーム：Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：


　・Nintendo Switch 2 ：2025年6月5日（木）発売予定（ダウンロード版のみ）


　・PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam：好評発売中


■価格：


　・ダウンロード版：4,990円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）



最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。


■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp


■公式Xアカウント：


　・ストリートファイター / STREET FIGHTER


　　https://x.com/StreetFighterJA


　・ストリートファイター６ 広報部


　　https://x.com/SF6_PR



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。


※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト：(C)CAPCOM





■商品名：カプコン ファイティング コレクション2


■ジャンル：対戦格闘


■CEROレーティング：C（15才以上対象）


■対応ハード：Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/Xbox One/Steam


■公式サイト：https://www.capcom-games.com/cfc2/ja-jp/


■プレイ人数：1～4人（オンライン：最大9人）


■発売日：2025年5月16日（金）


■価格：


【通常版】


Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4


・ダウンロード版：4,990円（税込）


・パッケージ版：5,489円（税込）


【カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック】


Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4


・ダウンロード版：6,990円（税込）



【通常版】


Xbox One/Steam


・ダウンロード版：4,990円（税込）


【カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック】


Xbox One/Steam


・ダウンロード版：6,990円（税込）



Xbox One/Steamはダウンロード版のみです。


※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。



■コピーライト：(C)CAPCOM