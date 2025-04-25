「EVO Japan 2025」カプコンブース出展情報公開！ 『ストリートファイター6』Year 2追加キャラクター「エレナ」と『カプコン ファイティング コレクション2』が試遊出展！
5月9日(金)～11日(日)に東京ビッグサイトで開催される「EVO Japan 2025」のカプコンブースに、『ストリートファイター6』と『カプコン ファイティング コレクション2』が試遊出展！
『ストリートファイター6』ではYear 2追加キャラクターのトリを飾る「エレナ」が世界初の試遊出展！ さらに、『カプコン ファイティング コレクション2』では6タイトルが試遊可能！
※『CAPCOM FIGHTING Jam』および『パワーストーン』は試遊できませんので予めご了承ください。
【試遊出展概要】
■開催日時
2025年5月9日(金)・10(土) 11:00～19:00
2025年5月11日(日) 11:00～16:00
※会場への入場には有料の入場券が必要となります。
※開催時間は予告なく変更になる場合がございます。
■試遊ブース場所
東京ビッグサイト 東館2・3ホール カプコンブース
■試遊内容
・『ストリートファイター6』Year 2追加キャラクター「エレナ」
※試遊可能なキャラクターは「エレナ」のみとなります。他のキャラクターの試遊はできませんので予めご了承ください。
※試遊は基本２名１組の対戦プレイでのご案内となります。
・『カプコン ファイティング コレクション2』収録6タイトル
１.CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO
２.CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001
３.ストリートファイターZERO3↑
４.パワーストーン2
５.燃えろ！ジャスティス学園
６.スターグラディエイター2 ナイトメア オブ ビルシュタイン
※『CAPCOM FIGHTING Jam』および『パワーストーン』は試遊できませんので予めご了承ください。
※試遊は基本２名１組の対戦プレイでのご案内となります。
■試遊特典
・『ストリートファイター6』オリジナルステッカー（エレナ）
・『カプコン ファイティング コレクション2』オリジナルステッカー
『ストリートファイター6』を試遊いただいた方には、『ストリートファイター6』オリジナルステッカー（エレナ）と『カプコン ファイティング コレクション2』オリジナルステッカー（メインアート）をセットでプレゼントいたします。
また、『カプコン ファイティング コレクション2』を試遊いただいた方には、『カプコン ファイティング コレクション2』オリジナルステッカーの中から、メインアートを1枚と収録タイトルアートを1枚（8種の中からランダム）をセットでプレゼントいたします。
※画像はイメージです。
※ノベルティ内容は変更になる場合がございます。
※無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。
■「EVO Japan 2025」カプコンブース特設サイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20250425/sf6_evojapan2025/
【『カプコン ファイティング コレクション2』自己紹介カード】
収録タイトルのアートを使用した自己紹介カードを配布中！
『カプコン ファイティング コレクション2』をさらに楽しみたいプレイヤーのために、収録タイトルのアートを使用したオリジナル自己紹介カード全18種を公式サイトで配布中！
好きなタイトルのカードを選び、ハッシュタグ「#ファイコレ2自己紹介」を付けて、X（旧Twitter）にポストして、一緒にゲームを楽しむ仲間を見つけよう！
自己紹介カードのダウンロードはこちら
https://www.streetfighter.com/ja/news/detail/cfc2_pfcard
【EVO Japan 2025開催概要】
・開催名称：EVO Japan 2025
・開催日程：2025年5月9日(金)～5月11日(日)
・会場：東京ビッグサイト東館2・3ホール
〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1
・入場：入場日に応じた有料のチケットが必要となります。
詳しくは公式サイトをご確認ください。
・公式サイト：https://www.evojapan.gg/
・公式SNS：https://x.com/evojapan_info
・主催：EVO Japan 2025実行委員会
【商品概要】
『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』は2025年6月5日（木）に発売予定。
「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。
■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
■プラットフォーム：
Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam
■発売日：2025年6月5日（木）
■価格：
・ダウンロード版：7,990円（税込）
※Nintendo Switch 2 のみ予約受付中
・パッケージ版：8,789円（税込）
※Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4 随時予約受付
■CEROレーティング：Ｃ
■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）
■商品名：ストリートファイター6
■プラットフォーム：Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam
■発売日：
・Nintendo Switch 2 ：2025年6月5日（木）発売予定（ダウンロード版のみ）
・PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam：好評発売中
■価格：
・ダウンロード版：4,990円（税込）
■CEROレーティング：Ｃ
■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）
最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。
■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp
■公式Xアカウント：
・ストリートファイター / STREET FIGHTER
https://x.com/StreetFighterJA
・ストリートファイター６ 広報部
https://x.com/SF6_PR
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。
■コピーライト：(C)CAPCOM
■商品名：カプコン ファイティング コレクション2
■ジャンル：対戦格闘
■CEROレーティング：C（15才以上対象）
■対応ハード：Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/Xbox One/Steam
■公式サイト：https://www.capcom-games.com/cfc2/ja-jp/
■プレイ人数：1～4人（オンライン：最大9人）
■発売日：2025年5月16日（金）
■価格：
【通常版】
Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4
・ダウンロード版：4,990円（税込）
・パッケージ版：5,489円（税込）
【カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック】
Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4
・ダウンロード版：6,990円（税込）
【通常版】
・ダウンロード版：4,990円（税込）
【カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック】
・ダウンロード版：6,990円（税込）
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。
■コピーライト：(C)CAPCOM