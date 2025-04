俳優ユン・チャンヨン、日本初の単独ファンミーティング開催確定！

株式会社HUB JAPAN

次世代グローバルスターとして注目されている俳優のユン・チャンヨンが、ファンとの特別な初の出会いのために、日本初の単独ファンミーティングを開催する。

今回のファンミーティングは『2025 YOON CHANYOUNG FANMEETING IN JAPAN : The First Heartbeat』というタイトルのもと、2025年5月30日(日)、東京 なかのZERO 小ホールで開催され、彼の暖かい感性と真心をファンと分かち合う特別な時間になる予定だ。

最近、ディズニープラスオリジナルシリーズ「ハイパーナイフ」で印象深い演技を披露し話題を集めたユン・チャンヨンは、多数の人気ドラマでも活躍を続け、グローバルファンの愛を受けている俳優だ。

彼が初の日本ファンミーティングで、どんな舞台とコンテンツでファンを魅了するか期待が高まっている。

今回のファンミーティングのチケットは2025年4月28日(月)から公式販売を開始し、イベントに関する詳しい情報は下記の公式特設サイトで確認できる。

➧特設サイト https://ychannyong.com/

【イベント情報】

[日程] 2025年5月30日(金)

[会場] なかのZERO 小ホール (https://www.nicesacademia.jp/zero/smallhall/)

[時間]

1部:12:30 開場 / 13:00 開演

2部:17:30 開場 / 18:00 開演



[金額]

一般チケット(指定席): 11,800円(税込)

当日チケット(指定席): 12,800円(税込)※発生した場合のみ

※6歳以上入場可能(チケット必須)



[特典]

・公演終了後、来場者全員ハイタッチ会の実施

・各公演中1分間のフォトタイム(携帯電話、スマートフォンのみ撮影可能)



【チケット情報】

◼︎プレイガイド1次先行販売(抽選)

[申し込み期間]

2025年4月28日(月)18:00~2025年5月6日(火)23:59

[当落選確認・入金期間]

2025年5月9日(金)18:00~2025年5月13日(火)23:59

※各公演につき最大4枚まで

◼︎一般販売

[申し込み期間]

2025年5月24日(土)10:00~2025年5月28日(火)23:59

※各公演につき最大4枚まで

[主催] 株式会社HUB JAPAN、株式会社TGLAB

[企画] 株式会社NURIM、Eighty6 Company

[協力] SNOWBALL ENTERTAINMENT

【公演に関するお問い合わせ】

株式会社NURIM(公演関連)

info-live@nurimjp.com(土日祝日除く11:00 - 17:00)

※最新の情報は特設サイト(https://ychannyong.com/)及び各オフィシャル公式SNS等にてご確認ください。